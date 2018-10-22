 Колбаса вместо Захарченко: как в "ДНР" поминали изделия из свежемороженного мяса. ФОТО

Фото данной курьезной композиции удалось раздобыть блогеру Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
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На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста
После ликвидации Захарченко боевики прекратили контакты с украинской стороной, - глава Донецкой ОВГА Куць
Террористы из "ДНР" объявили в розыск двоих подозреваемых в ликвидации своего главаря Захарченко
Взрывчатку для Захарченко спрятали в плюшевом Чебурашке, - СМИ РФ
+11
Нах его освобождать быстрей? Снова вешать на шею Украине разграбленную территрию с ярмом *кармильцев-хуйлолюбителей*?
+6
Прийдеться зачекати до березня 2019 року, бо якщо раніше, то «жітєлі дамбасса», виберуть нам знову такого «прєзідєнта», що «освобождать» потрібно буде вже тут нас самих...
+4
Освобождать нужно. Хотя бы для того,чтобы судить зачинщиков и погасить гнойник,который сосет ресурсы и жизни.
ты сидишь сейчас в своём Даунецке и строчишь свои писюльки..
напиши ещё раз сколько в Хермании в месяц зарабатываешь - это очень смешно...)))
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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