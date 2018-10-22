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Все про:бигборды (176) Донецк (5990) курьез (3958) Захарченко Александр (325)

 Колбаса вместо Захарченко: как в "ДНР" поминали изделия из свежемороженного мяса. ФОТО

В память о ликвидированном главаре террористов "ДНР" Александре Захарченко в оккупированном Донецке вывесили тройной бигборд со свечами по краям и фотографией уничтоженного бандита по центру. Спустя месяц центральный бигборд был отдан под рекламу колбасных изделий, а два крайних решили не менять.

Фото данной курьезной композиции удалось раздобыть блогеру Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Колбаса вместо Захарченко: как в ДНР поминали изделия из свежемороженного мяса 01

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Колбаса вместо Захарченко: как в ДНР поминали изделия из свежемороженного мяса 02

Источник: https://censor.net.ua/p3092582
 
   
 Топ комментарии
 
Нах его освобождать быстрей? Снова вешать на шею Украине разграбленную территрию с ярмом *кармильцев-хуйлолюбителей*?
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Прийдеться зачекати до березня 2019 року, бо якщо раніше, то «жітєлі дамбасса», виберуть нам знову такого «прєзідєнта», що «освобождать» потрібно буде вже тут нас самих...
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Освобождать нужно. Хотя бы для того,чтобы судить зачинщиков и погасить гнойник,который сосет ресурсы и жизни.
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Чем хихикать ,лучше бы освобождали быстрее...
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Что в данном случае лучше-вопрос не бесспорный.
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Нах его освобождать быстрей? Снова вешать на шею Украине разграбленную территрию с ярмом *кармильцев-хуйлолюбителей*?
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Освобождать нужно. Хотя бы для того,чтобы судить зачинщиков и погасить гнойник,который сосет ресурсы и жизни.
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Прийдеться зачекати до березня 2019 року, бо якщо раніше, то «жітєлі дамбасса», виберуть нам знову такого «прєзідєнта», що «освобождать» потрібно буде вже тут нас самих...
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В Украине и без жителей Донбасса рабиновичи с бойками чуть ли не в первых рядах...Не говоря уже о зашифрованных подонках.
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Я тебе предлагал план действий,ты отказался .. Захера нет уже. К пушилину ,пойдешь с вызовом ?
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ты же житель даунецка - иди и освобождай...!\мой город твои освободители не захватили...)))\
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А чего ты радуешься,глупый ? Ахметов с донецкой обл.администрацией в Киеве сейчас сидят. Специалисты сепаратизма дружат с парашенко. Стратегические склады взрывают. Так ,шо не оголяй жопу ))) Пуля может и сзади прилететь ))
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ты даунбасёнок не съезжай с темы...\или ты думаешь что я тебе поверил что ты в Хермании сидишь...?\
ты сидишь сейчас в своём Даунецке и строчишь свои писюльки..
напиши ещё раз сколько в Хермании в месяц зарабатываешь - это очень смешно...)))
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а то что без решения данной проблемы Украине не светит ни ЕС ни НАТО
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Наверное колбаса из Захарченко: как в "ДНР" поминали изделия из свежемороженного мяса.
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Все вірно,там ще дохеріща таких упирів,як курячий залупенфюрер,так що свічечки ще стануть у нагоді...
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Покойный любил это... мясо, сам был на базарных рядах курамаршалом!
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE

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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТФотоКурьезыКолбаса вместо Захарченко: как в "ДНР" поминали изделия из свежемороженного мяса. ФОТО
 
 
 
 
 
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