 Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов", - написал он.
Также Аброськин сообщил, что за девять месяцев 2018 подразделениями Национальной полиции изъято: гранатометов - 55, автоматов - 71, винтовок - 132, пистолетов - 695, самодельного оружия - 212, другого огнестрельного оружия -188 единиц.
"Только за последние несколько дней работниками криминальной полиции изъяты из хранилища в Бахмуте Донецкой области десятки гранатометов, гранаты", - добавил он.
тут НАГРАЖДАТЬ нужно.. когда один гондурасы в чинах сжигают оружия на миллиарды - люди хоть как-то стараются наладить производство для Армии.
ну и машингеверов поболе
Конечно пульки сделал, но на фото мы видим далеко не самодельный арсенал!!!
ЫЫЫЫ