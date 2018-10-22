 Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов", - написал он.

Также Аброськин сообщил, что за девять месяцев 2018 подразделениями Национальной полиции изъято: гранатометов - 55, автоматов - 71, винтовок - 132, пистолетов - 695, самодельного оружия - 212, другого огнестрельного оружия -188 единиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

"Только за последние несколько дней работниками криминальной полиции изъяты из хранилища в Бахмуте Донецкой области десятки гранатометов, гранаты", - добавил он.





Фото: Аброськин/Facebook