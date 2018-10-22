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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов", - написал он.

Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин 01

Также Аброськин сообщил, что за девять месяцев 2018 подразделениями Национальной полиции изъято: гранатометов - 55, автоматов - 71, винтовок - 132,  пистолетов - 695, самодельного оружия - 212, другого огнестрельного оружия -188 единиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин 02

"Только за последние несколько дней работниками криминальной полиции изъяты из хранилища в Бахмуте Донецкой области десятки гранатометов, гранаты", - добавил он.

Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин 03
Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин 04
Фото: Аброськин/Facebook

Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092578
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот, а говорили даже патронного заводика не построили. Конкурента порошенка завалили?
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Ну и правильно.Надо было людям раздать все боеприпасы,хоть целые остались бы.А так все в воздух взлетело.
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Возьмите его на работу и профинансируйте деятельность предприятия загрузив оборонзаказом.
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Ну вот, а говорили даже патронного заводика не построили. Конкурента порошенка завалили?
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...у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов.

тут НАГРАЖДАТЬ нужно.. когда один гондурасы в чинах сжигают оружия на миллиарды - люди хоть как-то стараются наладить производство для Армии.
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Ну и правильно.Надо было людям раздать все боеприпасы,хоть целые остались бы.А так все в воздух взлетело.
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Ви читали текст? Приватне виробництво набоїв!
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А ОНО с Ольгино! Читать не умеет его только как мартышку писать научили. Издержки лаптестановского образования!
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человек не дочитал, бывает. зачем сразу перемывать кости
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отлично 0 готов брать
ну и машингеверов поболе Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7436
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Какое нафиг выробництво? У него все в армейских ящиках... такой бред только лохам можно по ушам развесить!
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Чекипятитесь? На малых оборотах спецрезцом из прута пульки новые (легкие, тяжелые, тупые и т.д) делал. Потом перепресовывал. Может капсули менял.
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Видал? Комент затерли про изготовление "неформатных" патронов с убийством ресурса ствола. Значится это оно и есть почти наверняка.
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и гранатометы на токарном выточил?
Конечно пульки сделал, но на фото мы видим далеко не самодельный арсенал!!!
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Та пули это "пыль в глаза" по сравнению с тем что на фото. Они говорят что он сам делал вот пули но когда смотрим на арсенал то видим что это армейская упаковка и заводское производство, а значит это гдето украли, а нам по ушам макароны развешивают!
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Конечно сырье где-то украли! А для фартовых людей нестандартные патроны просто делал.
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А шо пуля без патрона уже боеприпас? нафига в общий вес включили?
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Возьмите его на работу и профинансируйте деятельность предприятия загрузив оборонзаказом.
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Не для того Полторак старался что бы вы тут припасы производить начали!
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А може він створює арсенал для війни з рашкою--шутка.
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Стратегический боезапас Украины после этого значительно увеличился.
ЫЫЫЫ

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Вот кого нужно было назначать министром обороны.
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Мужика премировать нужно а вы ему руки крутить, еще пару складов и на таких одна надежда будет. Надоел этот цирк, уважаемый если бы ваши коллеги когда мою страну захватывали защищали граждан, а не давали их убивать на площадях, такое бы хвастовство было оправдано. На самом деле при новой реальной угрозе мвд опять обосрется и людям придется защищать себя самим вместе с ВСУ, а благодаря казнокрадам в пагонах и парламенте защищать будет нечем.
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На сьогодні ще не оприлюднено інформацію який процент зрадників та колабораціоністів .на територіях Криму , Донецького краю і Луганщини серед працівників МВС , СБУ , суддів та прокурорів . Цим ніхто не займається і певно ніхто займатись не буде , бо панує договорняк .
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Это настоящие патриоты Украины, сохраняют боеприпасы в то время когда военные их уничтожают.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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