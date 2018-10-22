 "Світ, який ми захищаємо": в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

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Стоит отметить, что ранее подобные выставки состоялись в Киеве, Одессе, Посольстве США в Украине и Центре информации и документации НАТО в Украине.

Отмечается, что данный проект Министерства обороны Украины призван усилить информирование зарубежной аудитории о героизме украинских воинов, которые защищают нашу территориальную целостность, и рассказать о последствиях российской агрессии на востоке Украины.







Фото - Минобороны

Напомним, что это уже второй фотопроект Министерства обороны, который рассказывает непосредственно о гражданском населении на востоке Украины. Первая фотокнига "War. No Comment "рассказывала о героизме украинских воинов. В проекте приняли участие гражданские и военные фотографы, освещающие события на линии соприкосновения, начиная с 2014 года.