 "Світ, який ми захищаємо": в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
Стоит отметить, что ранее подобные выставки состоялись в Киеве, Одессе, Посольстве США в Украине и Центре информации и документации НАТО в Украине.
Отмечается, что данный проект Министерства обороны Украины призван усилить информирование зарубежной аудитории о героизме украинских воинов, которые защищают нашу территориальную целостность, и рассказать о последствиях российской агрессии на востоке Украины.
Фото - Минобороны
Напомним, что это уже второй фотопроект Министерства обороны, который рассказывает непосредственно о гражданском населении на востоке Украины. Первая фотокнига "War. No Comment "рассказывала о героизме украинских воинов. В проекте приняли участие гражданские и военные фотографы, освещающие события на линии соприкосновения, начиная с 2014 года.
Но люди восстали и показали что есть и то, и другое, а это достойно уважения... украинцы - очень достойные люди. С тем и живу, помогаю стране чем могу.