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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австралия (245) война (3120) выставка (326) Донбасс (17220)

 "Світ, який ми захищаємо": в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе. ФОТО

20 октября в Украинском центре молодежи в Сиднее (Австралия) открылась фотовыставка "Світ, який ми захищаємо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

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Стоит отметить, что ранее подобные выставки состоялись в Киеве, Одессе, Посольстве США в Украине и Центре информации и документации НАТО в Украине.

Отмечается, что данный проект Министерства обороны Украины призван усилить информирование зарубежной аудитории о героизме украинских воинов, которые защищают нашу территориальную целостность, и рассказать о последствиях российской агрессии на востоке Украины.

Світ, який ми захищаємо: в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе 01
Світ, який ми захищаємо: в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе 02
Світ, який ми захищаємо: в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе 03

Фото - Минобороны

Напомним, что это уже второй фотопроект Министерства обороны, который рассказывает непосредственно о гражданском населении на востоке Украины. Первая фотокнига "War. No Comment "рассказывала о героизме украинских воинов. В проекте приняли участие гражданские и военные фотографы, освещающие события на линии соприкосновения, начиная с 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3092574
 
   
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Люблю тех, кто ходит в вышиванках в Канаде, Австралии, Польше, Германии и прочих "палестинах". Все мои знакомые патриоты Украины уже свалили за бугор и неистово любят Родину оттуда... В принципе я не против, обидно только становится, когда некоторые из них пытаются научить любить Украину меня. Который тут остался и держится за эту землю.
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Эти люди в вышиванках живут там в третьем-четвёртом поколениях. Они уже и мову почти не понимают, но знают, что они украинцы. А не как в рашке. Уехал и забыл
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в рашке привыкли на коленях стоять перед своим царём ху?ло
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А я до 2004 года просто не переваривал всё украинское, объяснял это просто : что ж вы ходите, всё митингуете, трепачи ...нет у вас ни гордости, ни смелости...
Но люди восстали и показали что есть и то, и другое, а это достойно уважения... украинцы - очень достойные люди. С тем и живу, помогаю стране чем могу.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Світ, який ми захищаємо": в Сиднее открылась фотовыставка о войне на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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