 Порошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Встреча состоялась в резиденции Патриархии Украинской Православной церкви Киевского Патриархата в Киеве.
Глава государства поблагодарил Патриарха Филарета за многолетнюю службу и его усилия по созданию Единой Поместной Православной Церкви Украины.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
слов нет-одни маты...
Спасибо Петр Алексеевич!
За 300 лет не кто не умудрился, снять удавку с шеи Украинцев...
А Вв смогли...
Знатно горят пердаки на московии!
Гореть в Аду бандиту Гундяеву вместе с его бородатыми мошенниками и убийцами от Мпц...
Слава Бандере!
Слава Порошенко!
Мазепа на том свете счастлив!
Многая літа !!!
Осеннее обострение. ..
А не тот, кто сделал всю страну заложниками своих активов липецких.
Не тот, кто вывез свой завод из мариуполя в то время как Коломойский давал по 10 000 долларов за каждого пойманного врага.
Я вас прошу , свободные уши ищите в другом месте
Соевые уже совсем спалились.
Конечно, это ж ваши гневные посты в защиту порошенко и спасли мою Одессу от путена .(
Это к вам раненым я ходила в военный госпиталь .
Вы как- то странно смотритесь со Словом Божьим на форуме . Это все равно что корове седло прилепить.
По-моему у него Марина....
Маша - только твоя и ничья больше.
Anton Papayev fa9ebdee
А теперь, когда наконец появился шанс получить автокефалию у Константинополя - уже прописывает правила, что именно его устав будет уставом будущей церкви, и именно он будет патриархом - Макария УАПЦ по боку, как и всех священников, кто хочет перейти из УПЦ МП.
Воистину, чудовище с патриаршим посохом.
И запомним, когда мы (Киев) были ослаблены и разбиты Ордой, они украли у нас историю, церковь и даже имя. Когда Константинополь был разбит и ослаблен, они почти украли его историю и имя, а когда не удалось - встали в позицию ожидания, чтобы порвать его и доделать то, что не удалось доделать тогда. Отсюда - вечная тяга всех московских правителей в том направлении. Когда мы были слабы и обескровлены после противостояния на Майдане, они украли у нас Крым и пытались украсть еще часть нашей территории. С ними нельзя быть слабыми. Только силой у них можно забрать украденное. Ни уговорами, ни договорами, а силой! Так и будет !!
я уже задолбался новые слова гуглить
томос, автокефалия, экзархи , евхаристическое общение, схизма...