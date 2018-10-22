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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко встретился с архиереями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и поздравил Патриарха УПЦ КП Филарета с 23 годовщиной его интронизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Встреча состоялась в резиденции Патриархии Украинской Православной церкви Киевского Патриархата в Киеве.

Порошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации 01

Глава государства поблагодарил Патриарха Филарета за многолетнюю службу и его усилия по созданию Единой Поместной Православной Церкви Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы

Порошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации 02
Фото: пресс-служба Президента

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/p3092559
 
 
 Топ комментарии
 
Оу, открывашка уже и тамадой стал
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Томос - эпохальное событие для Украины. Без преувеличений. Но мы светское государство и насаждать ежедневно, как в раше, скрепы, это перебор. 100%!!!!!!!!
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Довгих років служіння на благо українського православ'я Його Святості Філарету..
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Оу, открывашка уже и тамадой стал
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Томос - эпохальное событие для Украины. Без преувеличений. Но мы светское государство и насаждать ежедневно, как в раше, скрепы, это перебор. 100%!!!!!!!!
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Оглашай замыслы и готовь возмездие! Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 1947
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В своём амплуа ищи единомышленников! Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 7148
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Долгие лета Филарету!
Спасибо Петр Алексеевич!
За 300 лет не кто не умудрился, снять удавку с шеи Украинцев...
А Вв смогли...
Знатно горят пердаки на московии!
Гореть в Аду бандиту Гундяеву вместе с его бородатыми мошенниками и убийцами от Мпц...
Слава Бандере!
Слава Порошенко!
Мазепа на том свете счастлив!
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Моі щирі вітання Філарету і нашому Президентові !!
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Що маєте на увазі під "удавкой"?..Православну Церкву?...Тоді Пороху все одно ще далеко до комуняків...Щоб зрівнятись йому тре лічно залізти на шпиль котроїсь церкви Московського патріархату і скинути звідтам хрест...Отоді вже дякуйте за скинуту "удавку"...А взагалі його треба вертати до насущних проблем суспільства - економіки,зовнішньої політики тощо...А то він по вуха заліз у церковні справи і не хоче вилазити...Хоче,мабуть,стати попом...Бо тим руки цілують просто так - без томосів,безвізів і тарифів...
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Вітаю святійшого патрірха Філарета.
Многая літа !!!
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Довгих років служіння на благо українського православ'я Його Святості Філарету..
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Порошенко президент Бога и Веры.
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Та чего уж там скромничать , он сам и есть Мессия((
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Он и есть Мессия. Он спас Украину от московитов.
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Кто спас? Добробаты спасли и народ , который собирал бойцов на фронт за свои средства.
А не тот, кто сделал всю страну заложниками своих активов липецких.
Не тот, кто вывез свой завод из мариуполя в то время как Коломойский давал по 10 000 долларов за каждого пойманного врага.
Я вас прошу , свободные уши ищите в другом месте
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Вот именно, что у меня свои мысли, а у вас мозг картинки заменили, при этом и 4артинки ваши никакие
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То есть спамите мой пост, что добробаты и народ спасли Украину ?
Соевые уже совсем спалились.
Конечно, это ж ваши гневные посты в защиту порошенко и спасли мою Одессу от путена .(
Это к вам раненым я ходила в военный госпиталь .
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Липецк закрыли 1.5 года назад. Смени методичку.
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Ну а война идёт почти пять лет. Пять минус полтора
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Среди овец устыдись мыслей своих! Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 5194
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Уже вас заставили библию штудировать?
Вы как- то странно смотритесь со Словом Божьим на форуме . Это все равно что корове седло прилепить.
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Славься оригинальностью и не отстраняйся! И не вздумай остановится!
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А кто такая Вера?
По-моему у него Марина.... Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 4552
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Ну, конечно...
Маша - только твоя и ничья больше. Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 6452
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Hulio, а на фига нам Маша Захарова, у нас есть Ира Луценко Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 1531

Порошенко привітав Філарета з 23-річчям інтронізації - Цензор.НЕТ 1840
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косаб, у ВАС "есть" тільки манька захарова !!
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Эту лицемерную кагебисткую паскуду, который был большой шишкой в РПЦ, с развалом СССР решил урвать кусок на Украине, назначил себя патриархом, внес раскол среди украинцев на религиозной почве, мешал получению автокефалии все эти годы.

А теперь, когда наконец появился шанс получить автокефалию у Константинополя - уже прописывает правила, что именно его устав будет уставом будущей церкви, и именно он будет патриархом - Макария УАПЦ по боку, как и всех священников, кто хочет перейти из УПЦ МП.

Воистину, чудовище с патриаршим посохом.
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То есть, с 1448 года Московия использует свою церковь как оружие и инструмент захвата. Именно это и подтвердил «цейтнот Белорусской церкви». Предстоятель этой церкви - гражданин РФ, а по сути - церковный гауляйтер Белоруссии. В Украине работала та же самая схема. Нельзя изгнать оккупанта окончательно до того момента, пока не изгнана его самозванная церковь. По динамике исторических событий становится понятным, что церковь Московии следует изгонять в первую очередь, а потом уже вышибать вооруженных оккупантов. Впрочем, сейчас все происходит именно так, и потому они так бесятся. Их изгоняют по технике и они это прекрасно понимают. И понимают они то, что их изгоняют навсегда.

И запомним, когда мы (Киев) были ослаблены и разбиты Ордой, они украли у нас историю, церковь и даже имя. Когда Константинополь был разбит и ослаблен, они почти украли его историю и имя, а когда не удалось - встали в позицию ожидания, чтобы порвать его и доделать то, что не удалось доделать тогда. Отсюда - вечная тяга всех московских правителей в том направлении. Когда мы были слабы и обескровлены после противостояния на Майдане, они украли у нас Крым и пытались украсть еще часть нашей территории. С ними нельзя быть слабыми. Только силой у них можно забрать украденное. Ни уговорами, ни договорами, а силой! Так и будет !!
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"интронизации"
я уже задолбался новые слова гуглить
томос, автокефалия, экзархи , евхаристическое общение, схизма...

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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