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 Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто. ФОТОрепортаж

В крупнейшем городе Канады - Торонто - появился мемориал жертвам Голодомора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в официальной церемонии открытия мемориала участвовали несколько сотен человек, среди которых был мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - сказала Фриланд.

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Она также вспомнила незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. "Стоит вспомнить Олега Сенцова и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - отметила министра.

Добавим, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

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Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто 01

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Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто 03
Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто 04

Согласно предварительной смете, на постройку мемориала были потрачены около 1,2 млн долл. Большинство этой суммы было собрано усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.

Источник: https://censor.net.ua/p3092557
 
   
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Хоч там ці святині не будуть зазнавати вандалізму руцькага міра.
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Скульптура девочки как раз возраста моей мамы, во время Голодомора в Сумской области. Из семьи погибли 9 детей, остались самые старшие, она с сестрой и брат.
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Моя бабушка с тремя детьми пережила то страшное время. Конец жизни провела в городе. Я спрашивал, хотела бы назад в село? Отвечала :"ни за что" Рассказывала что ночью, чтобы хату топить шла рвать курай, он колючий, ногами расплющивать надо, куст горит минуту. Когда-то ежика словила, вроде большой, а шкуру содрала (два раза вырвало), а он размером как крыса. Все дети выжили. Я спрашивал у бабушки, почему был голод, она отвечала, что урожая 2 года не было. Я ей верю, в политический пиар, не верю. А так. ваше дело решать что тогда было.
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"Я спрашивал у бабушки, почему был голод, она отвечала, что урожая 2 года не было"

За другой ответ ее бы посадили. Урожай тогда был хороший, только его отобрали.
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Бред. Тогда такого слова не было, а голод, никто не отрицал. Ну в Украине голодомор, то в Поволжье голодоморишко, а в Казахстане - ГОЛОДОМОРИЩЕ!!!!! Само слово придумано в США в середине 90-х, Мейнзом, индейцем из племени черокки. Проблем своего народа ему было мало.
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не слышал что бы у нас открывались мемориалы жертвам голодомору... прижизненные дважды не сидевшему и бандюковатым ключкам открываются...жертвам голодомору нет... что там делает бабулин "комендант" который опустил грн с 8 до 12 и кредиты рефинасирования за 30 % откатов дававший, думает что люди забыли.... отмывается марая такой мемориал своим присутствием..
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Те, що розповідали в моїй родині про голодомор то жах. Майже всі українські родини зазнали цього горя
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...Правительство Украины решило взять новый кредит у Международного валютного фонда, чтобы уменьшить государственные долги. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала Украина, комментируя повышение цены газа для населения на 23,5% с 1 ноября. "Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили предыдущие правительства в течение 2005-2013 гг. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долл. в качестве обслуживания взятого тогда долга", - подчеркнул премьер. О том, что в 2014-2018 гг. он и его предшественник на посту премьера Арсений Яценюк продолжали брать кредиты - В.Гройсман забыл упомянуть. Он напомнил, что одним из условий продолжения кредитования МВФ стало повышение цен на газ для населения. "У меня было два варианта - чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить", - заявил В.Гройсман. ...потрібно пам"ятати хто чинить голодомор у 21му сторіччі
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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