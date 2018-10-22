 "Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые одержали эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп", – написал Порошенко.
В воскресенье, 21 октября, Денис Фищук выиграл в велогонках на время бронзу, а Сергей Шимчак занял четвертое место.
"Склади. Корупція. Офшори. Ми йдемо своїм шляхом. Інкогніто Мальдівський".
Звичайно, недоліки є. Особливо зокрема в призначеннях на керівні посади.
Зато вот победы различных сборных, новые школы, дорожные знаки etc - это всё его прямая заслуга.
І вкотре запитую: так хто ж у нас з вадами?