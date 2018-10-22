EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Спорт, Фоторепортаж
  1879  43
Все про:поздравление (683) Порошенко (15621) Игры Инвиктус (37)

 "Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил участников Invictus Games в Сиднее (Австралия) с победой в гребле на тренажерах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. 

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые одержали эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп", – написал Порошенко.

Так держать! Не снижайте темп, - Порошенко поздравил участников Игр Непокоренных Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 21 октября, Денис Фищук выиграл в велогонках на время бронзу, а Сергей Шимчак занял четвертое место.

Так держать! Не снижайте темп, - Порошенко поздравил участников Игр Непокоренных Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями 02
Так держать! Не снижайте темп, - Порошенко поздравил участников Игр Непокоренных Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями 03
Так держать! Не снижайте темп, - Порошенко поздравил участников Игр Непокоренных Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями 04
Фото: Порошенко/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3092555
 
 
 Топ комментарии
 
От чего пэцько так любит открывать и поздравлять? Потому, что это ему ничего не стоит и врать при этом можно безнаказанно"Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями - Цензор.НЕТ 2509
 показать весь комментарий
 
Пане? пҐизиденте? Цей "пан" на більше звання, як Гівно-командуючий, не заслуговує. І то в якості клички на "зоні", де відбуватиме довічне після конфіскації
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
соевый и тут пиарится.
 показать весь комментарий
 
 
а почему пиарится? Твиттер немца вчера так активно обсуждался, а вот Президенту Украины писать ничего нельзя....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОКА ВЫ НЕ СНИЖАЕТЕ ТЕМП ПЕТЯ ПАКУЕТ БАБЛО
 показать весь комментарий
 
 
Пане Президенте, дайте їм по квартирі,вони на це заслужили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пане? пҐизиденте? Цей "пан" на більше звання, як Гівно-командуючий, не заслуговує. І то в якості клички на "зоні", де відбуватиме довічне після конфіскації
 показать весь комментарий
 
 
Зато плешивый поздравил РАБссиянцев на Валдае с Раем Земным,или космическим... "Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями - Цензор.НЕТ 1335
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петр Алексеевич так держать! Не снижайте темп! Лучший Президент в истории Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От чего пэцько так любит открывать и поздравлять? Потому, что это ему ничего не стоит и врать при этом можно безнаказанно
 показать весь комментарий
 
 
Я всегда в Ютьюбе внимательно отслеживаю всё что говорит Мавзолейный Негодяй с первого дня у власти.... "Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями - Цензор.НЕТ 9840 "Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями - Цензор.НЕТ 6314
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І тут ця брехлива тварюка примазалась. Може ще жим лежачи 150кг-штанги нафотошопиш?

"Склади. Корупція. Офшори. Ми йдемо своїм шляхом. Інкогніто Мальдівський".
 показать весь комментарий
 
 
Сам особисто бігає з сірниками по складах, розкидає сміття у дворах та на узбіччях доріг, гадить у під"їздах, вигулює собак у скверах і т .д.... чи не так?
Звичайно, недоліки є. Особливо зокрема в призначеннях на керівні посади.
 показать весь комментарий
 
Ну да, к взрывам складов в очередной, уже который раз, после которых никто не был наказан он конечно не имеет отношения. Как к коррупции, состоянию экономики.
Зато вот победы различных сборных, новые школы, дорожные знаки etc - это всё его прямая заслуга.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко отказался от Автокефалии и НАТО,будем в Тухлом Сцуюзи (ТС) с РАБссией и БелоРашкой бацьки Лукаша... "Так тримати! Не знижуйте темп", - Порошенко привітав учасників "Ігор Нескорених" Бєлобокова та Ільчицького із золотими медалями - Цензор.НЕТ 1332Казахстан уже Китайский
 показать весь комментарий
 
 
В унисон заблеяли рыго-мураевцы с адептами ваной на Президента страны 😀 Не надоело с утреца заниматься говнометанием , вместо ,, доброго утра " для украинцев ?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Гойсмана чего не поздравил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Быдло Мавзолейное,скоро НОЯБРЬ,готовьте Сцуки пердаки вонючию и ВАЗЕЛИН.... "Так тримати! Не знижуйте темп", - Порошенко привітав учасників "Ігор Нескорених" Бєлобокова та Ільчицького із золотими медалями - Цензор.НЕТ 1423 "Так тримати! Не знижуйте темп", - Порошенко привітав учасників "Ігор Нескорених" Бєлобокова та Ільчицького із золотими медалями - Цензор.НЕТ 1423
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю! Пишаюся!!!
І вкотре запитую: так хто ж у нас з вадами?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Де ця падаль справжня - тут з "поздоровленнями" чи тут у "спілкуванні" з громадянами України??? https://www.youtube.com/watch?v=vmf_hL14a7E "Ви на мене голос не підвищуйте , бо вас зараз швидко приберуть! Порошенко пригрозив українцю"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не Порох летом-осенью 2014 года,и 2 выступления в Конгрессе США,пол Украины уже сидели бы в РАБссиянской тюряге...вы тупое быдло Шариковское...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та себя посмотри, петушок-жополиз
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все в колени кланяться Свинороху! Спаситель! Мессия наш!
 показать весь комментарий
 
 
в кращого президента найкращі сраколизи! "Так тримати! Не знижуйте темп", - Порошенко привітав учасників "Ігор Нескорених" Бєлобокова та Ільчицького із золотими медалями - Цензор.НЕТ 5589
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Солнышко встало Петушок прокукарекал -Мы ще не пьяни- Но повод нашел на офшорах сей час ночь можно и отдохнуть
 показать весь комментарий
 
 
"Так держать! Не снижайте темп", - сказал Порошенко своей команде,после получения кредита МВФ..)
 показать весь комментарий
 
 
Солнце взошло и на редкой тучке четко вырисовалась лик Петра Лексеевича. Народ в экстазе закричал СЛАВА!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Бюст "херою" на родине,Пеця достоин..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Так держать! Не снижайте темп", - Порошенко поздравил участников "Игр Непокоренных" Белобокова и Ильчицкого с золотыми медалями. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх