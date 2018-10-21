 Осмаев показал "начало карьеры Путина": 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами "Точка У". ФОТОрепортаж

"Вот как начинал свою карьеру путин 19 лет назад, тактическими ракетами "Точка У" по рынкам, родильному дому и мечети. В "раю" его уже заждались", - написал Адам Осмаев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
К своему посту он добавил архивные фото и видео, а также привел цитату из материала журналиста Радио "Свобода" Хасина Радуева: "Все ракеты взорвались в центральной части города. На Центральном рынке, торговые ряды которого функционируют практически круглосуточно, погиб 61 человек. В мечети поселка Калинина в часы вечерней молитвы оказалось около 60 человек. 41 погиб. Одна из ракет взорвалась во дворе единственного в Грозном действующего родильного дома. Жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных малышей. Еще 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. Много раненых у Главпочты, где на автостоянке в момент взрыва находились несколько автобусов с пассажирами".
в Сирии умышленно бомбит больницы, роддома и т.п. - солдату очень тяжело воевать если не защищёна семья...
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им."
Достаточно внятно?
Циничные и дебильные вопросы не задавай, ватники пока еще не получили расчет по полному "без всяких понтов".
Не дивно що вони його обожнюють.
Каким то шестым чувством увидел в нем Черта и Нечистую силу.
Они мне в ответ: "Ну это первый Президент, за которого нам не стыдно, в отличие от его предшественника Ельцина",
Ну-ну, терпите теперь, сволочи ....
Вторую... На момент начала второй войны Чечня была независимой территорией. В ООН готовилось голосование о признании её независимым государством. Кроме того с её территории в Россию непрерывно просачивались отряды боевиков и устраивали провокации. А закончилось всё тем - что они попытались отделить часть Дагестана. Сейчас она регион РФ, который на седьмом месте по размеру дотаций из бюджета, и на пятом по размеру дотаций на душу населения.
Если вы считаете это проигрышем - то я вашей логики не понимаю.
в кожного свій рай і своє пекло! в путіна пекло буде таким самим, яке він створив на землі для тисяч і тисяч безневинних людей! АМІНЬ !
Насколько я помню, они даже корпус от какой-то ракеты пытались выдать в Донецке за украинскую Точку-У.