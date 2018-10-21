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Все про:Грозный (39) Путин (24303) Чечня (498) Осмаев Адам (80)

 Осмаев показал "начало карьеры Путина": 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами "Точка У". ФОТОрепортаж

21 октября 1999 года российские войска обстреляли ракетами класса "земля-земля" Грозный.

"Вот как начинал свою карьеру путин 19 лет назад, тактическими ракетами "Точка У" по рынкам, родильному дому и мечети. В "раю" его уже заждались", - написал Адам Осмаев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

К своему посту он добавил архивные фото и видео, а также привел цитату из материала журналиста Радио "Свобода" Хасина Радуева: "Все ракеты взорвались в центральной части города. На Центральном рынке, торговые ряды которого функционируют практически круглосуточно, погиб 61 человек. В мечети поселка Калинина в часы вечерней молитвы оказалось около 60 человек. 41 погиб. Одна из ракет взорвалась во дворе единственного в Грозном действующего родильного дома. Жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных малышей. Еще 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. Много раненых у Главпочты, где на автостоянке в момент взрыва находились несколько автобусов с пассажирами".

Осмаев показал начало карьеры Путина: 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами Точка У 01

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Осмаев показал начало карьеры Путина: 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами Точка У 02
Осмаев показал начало карьеры Путина: 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами Точка У 03
Осмаев показал начало карьеры Путина: 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами Точка У 04

Источник: https://censor.net.ua/p3092541
 
   
 Топ комментарии
 
Путин это дьявол, пора называть вещи своими словами. Дьявол принял обличье человека, этот обличье сейчас презерватив рабсии..
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Путин это дьявол, пора называть вещи своими словами. Дьявол принял обличье человека, этот обличье сейчас презерватив рабсии..
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а чего бомбил то? какая была конкретная причина для этого конкретного обстрела? внятно опишите кто нибудь без понтов всяких
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запугать и деморализация противника...

в Сирии умышленно бомбит больницы, роддома и т.п. - солдату очень тяжело воевать если не защищёна семья...
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нада найти время и перечитать всю историю чечни. помню вроде кучмаТВ подавало тогда все типа путин маладец, чеченцы - козлы
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я еще помню, спросил знакомого, который воевал в чеченской войне, на чьей стороне он был. Помню, как он дико возмутился, и сказал "ясно что на российской"....Сейчас наверно, ясно что на "донбасской" воюет....
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"
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им."

Достаточно внятно?
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Путлера, как и других КГБшников всю жизнь учили решать проблемы только путем убийств, шантажа, обмана и арестов. Вот он их и использует.
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А почетать книжки не хочешь? Так для разнообразия.. В конце 1999 года борьба за власть в кацапии достигла своего пика. Алканафт ельцин уже превратился в овоща, семья уже нашла хорошего наследника трона. Они подсовывают кацапам малоизвестного путина который сразу же начинает зарабатывать "авторитет" среди русни. С этой целью начинает вторую чеченскую войну. Это очень кратко
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Ігор Павленко Раскрой пачку решений ЕСПЧ за март 2013 г. и там ты найдешь все - эскадроны смерти, пытки, целенаправленные массовые убийства гражданского населения запрещенными методами и боеприпасами, в т.ч. и этот обстрел. рашен - рейх за чеченские дела вообще - то надо судить не в Страсбурге, а в Гааге, что и будет.
Циничные и дебильные вопросы не задавай, ватники пока еще не получили расчет по полному "без всяких понтов".
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Россіяни мріяли про такого президента.
Не дивно що вони його обожнюють.
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тебе лет то сколько ? почитай в википедии о первой чеченской войне
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Ещё в 1989 году сказал своим родственникам в Москве, что Путин -ЭТО НЕГОДЯЙ.
Каким то шестым чувством увидел в нем Черта и Нечистую силу.
Они мне в ответ: "Ну это первый Президент, за которого нам не стыдно, в отличие от его предшественника Ельцина",
Ну-ну, терпите теперь, сволочи ....
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ты знал Путена в 1989 году?.. он же еще в Германиях служил и из ГДР вернулся только в 1990 году в Рашку..
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Коли ця кацапська падаль здохне,світ здихне з полегшенням...
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И это сработало. Мировое сообщество молчало. Теперь он лупить со всего подряд по Украине на Донбассе.
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"Мировое сообщество молчало." - это то, почему я презираю гейропу...
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Оно предпочитает считать, что Гитлер остановится на Судетах.
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этот орелик разбомбил грозный в мусор потому что чечня хотела отсоединиться от россии причем на тот момент в грозном жило 50% русских
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Почему он вцепился в этот регион?
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А ещё показывали,что там во дворе колодец,а в колодце нефть.Зачерпнёшь ведром,она сутки постоит и часть ведра можно слить какого никакого бензина получше 76-го,типа 80-го.На нём тогда машина запросто ездили.
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Да тут все понятно - при отделении Чечни и Кавказа Орда начала бы безвозвратно разваливаться сама собой - все те народы, которых она покорила за сотни лет, начали бы выходить оттуда одна страна за другой. Поскольку они ушли бы с землями, полезными ископаемыми и людьми - паразитической московитской Орде настал бы конец: она сильна только безжалостной эксплуатацией покоренных народов и кражей у них полезных ископаемых и людей для своих московитских целей, в отличие от Украины.Поэтому, когда говорят,"как хорошо живется Раше", надо понимать, за счет кого и надолго ли.
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Выродок рода людского. Антихрист. В аду его уже заждались.
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но самое смешное что россии это не помогло они проиграли и первую и вторую чеченскую войну и до сих пор платят чечне контрибуцию и ксати грозный чеченцы восстановили за русские деньги при этом законы россии в чечне не действуют да кстати и в москве на чеченцев тоже никакие законы не действуют -чмырят русских как сами хотят
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Кто эту фантазию про контрибуцию распространяет? Неужели кто-то в это верит? Кому они платят, в свои собственные чиновничьи карманы или своему совственнику кадырову, который эти деньги несёт обратно в русские банки или покупает на них оружие у русского ВПК? Никто никакую контрибуцию не платит - это легенда для идиотов, мол, успокойтесь, всё ок.
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Первую - несомненно.

Вторую... На момент начала второй войны Чечня была независимой территорией. В ООН готовилось голосование о признании её независимым государством. Кроме того с её территории в Россию непрерывно просачивались отряды боевиков и устраивали провокации. А закончилось всё тем - что они попытались отделить часть Дагестана. Сейчас она регион РФ, который на седьмом месте по размеру дотаций из бюджета, и на пятом по размеру дотаций на душу населения.

Если вы считаете это проигрышем - то я вашей логики не понимаю.
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А что РФ принесла в Чечню много горя - тоже несомненно. Чтоб его хоть частично искупить - и тратятся деньги, и отстраиваются города.
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Точно - россия "платит" сама себе "контрибуцию" и восстанавливает собственные города после собственных бомбёжек. Ширма для полуграмотных придурков.
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вы еще скажите, что чеченцам кадыров никто и звать его никак
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Кадыров - купленный Путиным один из членов влиятельной верхушки, которые продали идею независимости Чечни за большие деньги. Те, кто воевал с Ордой, погибли или эмигрировали, как Осмаев - их ведь никто не поддержал извне: а жаль, Орду можно было уже развалить, начиная с Кавказа - США и ЕС создали себе проблемы, которые будут долго расхлебывать, если не пересмотрят отношение к национально-освободительным движениям внутри Орды.
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Грозний не чеченці відбудовували а російські раби.
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вот такое могло быть с Харьковом, Днепром, Полтавой, Киевом..
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догадайся с трех раз?.. сколько жизней наших украинских пацанов страна отдал за то, что мы с тобой сейчас спокойно общались в интернетах..
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Украинцев поддерживают внешние силы, и она больше, чем Чечня - проблем у Орды будет намного больше. Вот почему она не стала поддерживать повстанцев в 1994...2000 г.- другой вопрос, ведь понятно было, что, покончив с Чечней, Орда бросится восстанавливать "свою территорию" извне - только так она может существовать, как государство-паразит.
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чеченці не підіймають тих питань, відтак їх все влаштовує.
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мільйони українців виморили голодом в 1933 році. Питання немає до кого підіймати, бо наступники тих, хто ці злочини скоїв кажуть, що : це не ми, того не було, була посуха, голодали і інші нації. Короче кажучі, всі ці рахунки скоріш за все будуть неоплачені, а народи і надалі будуть поневолені Москвою.
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Мавзолей.Росляков-Рэмбо и прочая рюсская Мразь типа Джугашвили,но виноват Порошенко Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 2024 Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 2024
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Чечня напала на Ингушетию,чтобы прикрыть информационное сиё гоффно придумали КЕРЧЬ.... Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 4341Завтра это может быть Кемерово-2...,или Рязань,Гексоген.... Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 8372Учения ФСБ или ГРУ сраного...
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Рюсские КАЗДЛЫ,вы даже НЕ БЫДЛО Шарикова Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 7772вы Сцуки хуже...
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кацапы фашисты 21века.их логово будет уничтожено
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да тут и обсуждать нечего.Живой эфир Джохара Дудаева.1995 год.Видео Поразительно тем,откуда ДУДАЕВ знал 23 года назад что Украина обоссыт РАБссию по полному тарифу...
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Правитель восседающий за некропольской стеной, а в дни торжеств взывающий к своим холопам с могильного склепа - является лишь внешним подобием человека. Люциферова звезда не только на пагонах, самолетах и т.д. но и в душах присягнувших на верность темной силе. Так о каком сострадании, человеколюбии может идти рече, если смертью насыщается Враг Человечества?
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МРАЗЬ !!
в кожного свій рай і своє пекло! в путіна пекло буде таким самим, яке він створив на землі для тисяч і тисяч безневинних людей! АМІНЬ !
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Стихотворение "Бесы" Пушкин нацарапал в 1818 году специально для рюсскага Вяликага БЫДЛА.... Осмаєв показав "початок кар'єри Путіна": 19 років тому Грозний обстріляли ракетами "Точка У" - Цензор.НЕТ 1626200 лет ровно прошло кстати...
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Вот поэтому, рассказывая, как злобные укры обстреливают мирный Донецк, кацапы по сути описывают собственные преступления.
Насколько я помню, они даже корпус от какой-то ракеты пытались выдать в Донецке за украинскую Точку-У.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОсмаев показал "начало карьеры Путина": 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами "Точка У". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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