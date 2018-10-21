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Все про:золото (139) НОК (42) победа (350) триатлон (5)

 Украинка Елистратова взяла золото на этапе Кубка мира по триатлону, - НОК. ФОТО

Первую с 2015 года победу в Кубке мира Юлия Елистратова празднует в Эквадоре.

"Поздравляем украинку Юлию Елистратову с блестящей победой на этапе Кубка мира по триатлону в Салинасе (Эквадор)! Отметим, что это первое золото нашей триатлонистки в Кубке мира с 2015 года и первое в статусе матери", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Национального олимпийского комитета.

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Украинка Елистратова взяла золото на этапе Кубка мира по триатлону, - НОК 01

Украинка Елистратова взяла золото на этапе Кубка мира по триатлону, - НОК 02

Источник: https://censor.net.ua/p3092540
 
   
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я - мастер спорта по спортивному троеборью - подъем-переворот стакана, выход силой из-за стола, стойка на ногах ))
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ой, красунечка тендітна, переможеця-цяця!
молодчиночка-дівчиночка!
привітання приймай, українська квіточка!!!
щасти тобі Юлічка!!!
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и все равно ей далеко до лучших сынов нации, петя вон чемпион по бухатлону,скромен и наград не требует
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Вітаю! Для нас це дійсно дуже важливо! Саме зараз.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Елистратова взяла золото на этапе Кубка мира по триатлону, - НОК. ФОТО
 
 
 
 
 
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