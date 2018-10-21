 Украинка Елистратова взяла золото на этапе Кубка мира по триатлону, - НОК. ФОТО

"Поздравляем украинку Юлию Елистратову с блестящей победой на этапе Кубка мира по триатлону в Салинасе (Эквадор)! Отметим, что это первое золото нашей триатлонистки в Кубке мира с 2015 года и первое в статусе матери", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Национального олимпийского комитета.
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молодчиночка-дівчиночка!
привітання приймай, українська квіточка!!!
щасти тобі Юлічка!!!