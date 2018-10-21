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Все про:Госпогранслужба (3018) контрабанда (1595) янтарь (476)

 Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба продолжает реализовывать системный комплекс мероприятий по противодействию незаконному перемещению через государственную границу Украины контрабандного камни янтаря.

"Вчера вечером в пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль Volkswagen. За рулем находилась наша соотечественница 1974 года рождения. При осмотре транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения автомобилем скрытых от контроля предметов. Поэтому было принято решение об углубленной проверке иномарки, в ходе которой пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины более 700 граммов камней обработанного и необработанного янтаря", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине. ФОТО

Находка изъята, оценят камни после проведения экспертизы.

В пресс-службе отмечают, что с начала года сотрудники ГПСУ обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня".

Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года 01
Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года 02
Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года 03

Также смотрите: Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3092536
 
 
 Топ комментарии
 
дая две недели чтобы разобратся с янтарной мафией. а.п. порошенко.
что то как то -фу. не вышло ... видно бабло взяло верх перед обещаниями. ну как всегда вообщето. думайте за кого голосовать.
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Странно, югик же выловил всю клупную лыбу. Или не？
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Янтарь- солнечный камень.Но на нижнем снимке- ужасный.Странно
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дая две недели чтобы разобратся с янтарной мафией. а.п. порошенко.
что то как то -фу. не вышло ... видно бабло взяло верх перед обещаниями. ну как всегда вообщето. думайте за кого голосовать.
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Там заворуха за ново. Ментам рога намяли. Вот и замутили разбор.
Олевск и Юров рулят. Народ не сдаст свои средства для выживания.
Это ихнее достояние. На их земле. И они БУДУТ ОТСТАИВАТЬ СВОЕ!!!!!!!!!!
ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!
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Это не бред от фонаря. Поверь!
Я лично был в этих краях и знаю о чем пишу не по наслышке.
Пусть пишут что хотят, а на самом деле - правду мало кто знает.
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мы с разных областей. на мы с Украины!. верю!
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Именно.
к ст. ваши мужики там тоже не редкость.
Одного пару лет назад в ямке присыпало, Так его с трехметровой глубины за три минуты выгребли и с мелкими переломами ребер в олевскую больничка привезли.
Жив и здоров! все ок!
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Я другое читал о прибыли при незаконно добыче именно у копателей...
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Что знаю - отвечю.
Но в основном простых копателей там мало. Раньше (кто не лентяй и с яйцами) ездил в лес на заработки со всей области. Потом прижали. Правильство пригнало нациков, бандиты - головорезов. Простых копателей выжали. Нацыки уехали. Головорезы остались.
Там за день вымывают по лимону. Зелени.
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кличко рулит. однако.

3,65 МЛН ГРН.
У стільки, за даними системи PROZORRO, обійшовся цей "малюночок" на "Осокорках" міському бюджету Києва.
Кошти від здорожчання проїзду в метро ідуть "за призначенням". Перші дні громадяни просто телефонували в мерію і скаржилися на те, що на станції "хулігани помалювали стіни".
Ця мазня - це кошти з кишень киян, а не якогось "ефемерного" гаманця.
І вони явно викрадені.

Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года - Цензор.НЕТ 2145
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Про арестованных помпы как раз ни слова.
Значит боятся туда лезть. Получают копеечку малую и сидят по кабинетам, в лес идти - страаашно.
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Странно, югик же выловил всю клупную лыбу. Или не？
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Я смотрю менты уже в янтарные республики ссут лезть.
Так, по договорённости мелочь на периферии ловят.
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ну так арсен с петей крыша у них. копают потихому.
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конституция Украины. статья 5. читаем.
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я думаю, эти камни пойдут на оплату выборов одного из кандидатов.
боюсь предположить, кого из них?
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Надра и янтарь это всё богатства народа .А власть просто грабит народ через тарифы и прочие налоги .
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300 кг, смешно. Это показать типа "работа идет".
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скоро коронным напитком станет какава с растворенным в ней бурштыном или смесь элитных сортов какаобобов с необработанными кусками бурштына
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Виходячи з кількості виявленого бурштину,наші прикордрнники--сліпі!Як вони медкомісію пройшли?
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как по мне, камни на первых двух фото - фуфло какое-то. на последнем может быть, но надо смотреть на результат. хотя мне, если честно, больше колумбийский янтарь нравится. такого цвета я в Украине не видел.
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Чому не легалізувати видобуток бурштину?
Щось не розумію... най той хто вміє і хоче це робити, видобуває і сплачує податок... всі в плюс... чи це якось шкодить природі?
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Какие молодцы, однако! С начала года задержали аж ОДНОДНЕВНЫЙ объем добычи! Медали - в студию! И, разумеется, по миллиону баксов премии руководству! ))
Ну, а конфискованное - описать, спрятать, а через месячишко-два и пяток подставных фирм сбыть в Польше. Прибылюху поделить проверенным способом... )))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПочти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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