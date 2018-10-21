 Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж

"Вчера вечером в пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль Volkswagen. За рулем находилась наша соотечественница 1974 года рождения. При осмотре транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения автомобилем скрытых от контроля предметов. Поэтому было принято решение об углубленной проверке иномарки, в ходе которой пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины более 700 граммов камней обработанного и необработанного янтаря", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ГПСУ.
Находка изъята, оценят камни после проведения экспертизы.
В пресс-службе отмечают, что с начала года сотрудники ГПСУ обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня".
что то как то -фу. не вышло ... видно бабло взяло верх перед обещаниями. ну как всегда вообщето. думайте за кого голосовать.
Олевск и Юров рулят. Народ не сдаст свои средства для выживания.
Это ихнее достояние. На их земле. И они БУДУТ ОТСТАИВАТЬ СВОЕ!!!!!!!!!!
ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!
Я лично был в этих краях и знаю о чем пишу не по наслышке.
Пусть пишут что хотят, а на самом деле - правду мало кто знает.
к ст. ваши мужики там тоже не редкость.
Одного пару лет назад в ямке присыпало, Так его с трехметровой глубины за три минуты выгребли и с мелкими переломами ребер в олевскую больничка привезли.
Жив и здоров! все ок!
Но в основном простых копателей там мало. Раньше (кто не лентяй и с яйцами) ездил в лес на заработки со всей области. Потом прижали. Правильство пригнало нациков, бандиты - головорезов. Простых копателей выжали. Нацыки уехали. Головорезы остались.
Там за день вымывают по лимону. Зелени.
3,65 МЛН ГРН.
У стільки, за даними системи PROZORRO, обійшовся цей "малюночок" на "Осокорках" міському бюджету Києва.
Кошти від здорожчання проїзду в метро ідуть "за призначенням". Перші дні громадяни просто телефонували в мерію і скаржилися на те, що на станції "хулігани помалювали стіни".
Ця мазня - це кошти з кишень киян, а не якогось "ефемерного" гаманця.
І вони явно викрадені.
Значит боятся туда лезть. Получают копеечку малую и сидят по кабинетам, в лес идти - страаашно.
Так, по договорённости мелочь на периферии ловят.
боюсь предположить, кого из них?
Щось не розумію... най той хто вміє і хоче це робити, видобуває і сплачує податок... всі в плюс... чи це якось шкодить природі?
Ну, а конфискованное - описать, спрятать, а через месячишко-два и пяток подставных фирм сбыть в Польше. Прибылюху поделить проверенным способом... )))))