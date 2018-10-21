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Все про:конопля (88) оружие (3566) Нацполиция (8338) Запорожская область (610)

 Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли. ФОТОрепортаж

За грядками с запретным растением ухаживала группа бывших заключенных.

В одном из сел Пологовского района Запорожской области полицейские обнаружили наркоплантацию и изъяли оружие и боеприпасы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Неоднократно судимый 42-летний житель Пологовского района недалеко от своего дома частично вырубил камыш и посеял наркосодержащие растения на площади около 1500 квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников. По периметру плантации полицейские обнаружили 11 растяжек с сигнальными пиротехническими предметами", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли около 400 наркосодержащих растений конопли.

Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 01
Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 02
Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 03

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В лесополосе неподалеку от наркоплантации полицейские нашли схрон с боеприпасами: было изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5 с запалом УРЗГМ-2.

Также во время обыска места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. А в автомобиле его жены был обнаружен пистолет и 15 патронов к нему.

Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 04
Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 05
Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 06
Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли 07

На момент спецоперации на наркоплантации работали четверо ранее судимых мужчин 1971, 1976, 1982, 1985 годов рождения и женщина 1980 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3092531
 
 
 Топ комментарии
 
не знал человек, что всего на какие то жалкие 23% поднимут газ, а не на 60. Можно было бы просто коноплей ограничиться, хватило бы
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Оподаткувати. І нехай на експорт працюють. І гроші в бюджет і десятки країн де ці речі легалізовано.
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не знал человек, что всего на какие то жалкие 23% поднимут газ, а не на 60. Можно было бы просто коноплей ограничиться, хватило бы
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Всё копилось для лично употребления. И на старость
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Оподаткувати. І нехай на експорт працюють. І гроші в бюджет і десятки країн де ці речі легалізовано.
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То, был, Паша Эскобар. Вырезал, полтора гектара, пшеницы и все это охраняла, его, баба, да еще,и, с 15 патронами. Волыну, нашли, но на фото нет. Наверное, то гаубица была, и в кадр, не влезла.
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Человек людей трудоустроил, сам работает. С этого поля налогов как с завода. И охранять его надо. У нас все охранять надо. Лисапед оставить нельзя, хорошо дворники не воруют.
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А как же пословица:
Марихуану продаешь - руку всем пожмешь.
Кокаин продавать - под мушкой стоять.

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Здесь важно другое, а именно, что двигало полицейскими: чувство служебного долга или банальная зависть?
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Трудоустроенные люди работали себе на хлеб а тут такая подстава...
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просто чел выращивал новый сорт конопли,пукс называется,что означает путь к соборности
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Коноплю давно пора легализировать ,ее и так курит все кто хочет , только бабки на этом зарабатывают нарко дельцы , а могло бы государству копейка капать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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