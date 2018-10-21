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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесская область (1603) протест (4328) застройка (521) Затока (87)

 Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой. ФОТОрепортаж

Движение машин остановилось на час. Активисты требуют, чтобы власти отозвали разрешение на застройку пляжа в Затоке.

В пригороде Одессы активисты перекрыли Киевскую трассу, протестуя против выделения под застройку пляжей в Затоке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 01
Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 02
Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 03
Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 04

Более часа десятки активистов и местных жителей не давали автомобилям двигаться по Киевской трассе в районе автозаправочного комплекса SOCAR.

Участники акции с большими плакатами "Не дадим украсть пляжи Затоки!", "Остановим дерибан Затоки", "Сохраним пляжи Затоки детям!", "Под угрозой 45 гектаров земель громады" и т. д. непрерывно ходили по пешеходному переходу.

Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 05
Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 06
Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 07

Они периодически скандировали "Верните пляжи народу!". Активисты использовали громкоговоритель, чтобы привлечь внимание окружающих.

Основное требование участников акции – отмена решения сессии поселкового совета о выделении прибрежной зоны под застройку.

На место событий прибыли полицейские, которые пытались осуществить отвод транспорта, чтобы избежать столкновений между участниками акции и водителями. Тем не менее, конфликты периодически возникали.

Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой 08

Активисты утверждают, что в 2018 году пляжи Затоки стали местом отдыха 4,5 миллиона жителей Украины, Молдовы, Беларуси. При этом, по словам противников застройки, чиновники пытаются отобрать у граждан прибрежную пляжную зону. Делается это, как утверждают заявители, в нарушение законов Украины, преследуя интересы группы лиц.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщили, что по факту незаконного распределения земли открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/p3092525
 
   
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Одесситы ,наверное, правы.Им ,как ни кому из посторонних,известно, где их ущемляют.
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Опять ети агенты кремля. Да еще с лозунгами *верните пляжи народу*. Где ето вы видели во времена покращення чтобы народу что то возвращали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАктивисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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