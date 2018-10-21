EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  932  6
Материалы по теме:
Все про:дети (3352) ДТП (5233) смерть (5422) Черкасщина (540)

 Микроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы. ФОТО

В Жашковском районе (Черкасская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девочка, еще двое человек оказались в больнице.

Об этом сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской обл. Константин Проценко.

Смотрите также: Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В субботу 20 октября около 16:20 на 155 километре трассы "Киев-Одесса", недалеко от города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля", - написал Проценко.

Отмечается, что на момент столкновения в салоне автобуса находилось организованная группа из 17 школьников и троих взрослых из поселка Ракитное Киевской области, которые возвращались домой из Умани, где были на экскурсии.

В результате происшествия двое детей получили травмы и были госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.

Кроме того, в больницу также попал водитель автобуса. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Проценко на своей странице в "Фейсбук" позже написал, что одна из пострадавших девочек умерла, не приходя в сознание.

"Грустно. Только что поступила информация. Одна из девочек, которая пострадала в результате ДТП, умерла, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Микроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы 01
Микроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы 02

Микроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3092516
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це якийсь жах. Правильно каже мій друг, що перед виїздом на українські дороги треба скласти заповіт...
 показать весь комментарий
 
Что то не очень действуют Аваковские рехвормы на количество проишествий на дорогах. Видимо нужно еще сузить дороги чтобы встречные автомобили вообще не могли разьехаться.
 показать весь комментарий
 
Нужен жесткий контроль за немытими и тупыми шоферами маршруток, грузовиков, автобусов и такси, сколько смертельных аварий они устраивают....мрази.
 показать весь комментарий
 
По хорошему нужно снизить скоросной режим грузовикам и автобусам до 70-80км/час на междугородних участках. Ато есть большая разница что автобус или фура 40 тонн несется со скоростью 90-110км/час а что легковушка. А скоросной режим для них почему то одинаковый. только кто ездил на автобусе или грузовике знает что на большой скорости ети виды транспорта почти не управляемые.
 показать весь комментарий
 
Ви подивіться на фото дороги, де сталася ця аварія. Жах. І так на всій території Черкаської області, зокрема, і в Лисянському районі. Місцевих князьків при владі обласній і районних держадміністраціях потрібно судити і садити за грати за таке хазяйнування.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМикроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх