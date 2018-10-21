EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  726  7
Материалы по теме:
Все про:контрабанда (1595) телефон (186) Донецкая область (4103) Майорск (8)

 Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию. ФОТОрепортаж

148 телефонов и 2 планшета он спрятал в обшивке автомобиля и между сиденьями.

Пограничники изъяли на Донбассе технику общей стоимостью 600 000 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Гражданин Украины пытался провезти через контрольно-пропускной пункт "Майорское" партию гаджетов в обшивке автомобиля и в тайниках между пассажирскими сиденьями.

Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию 01

"В ходе проведения осмотра транспортного средства Peugeot Expert под обшивкой автомобиля и в оборудованных между пассажирскими сиденьями тайниках выявлены 148 мобильных телефонов и 2 планшета", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

В ООС сообщают, что общая стоимость товара, который мужчина пытался провезти на оккупированные территории, составляет 600 000 гривен.

Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию 02
Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию 03
Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию 04

На основании собранных материалов представители Государственной фискальной службы составили административный протокол о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

Также на Цензор.НЕТ: Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3092514
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, кто им там услуги мобильной связи поставляет ?
Водафон Украина ?
 показать весь комментарий
 
Мені розповідали, що в ОРДЛО техніка дешевше ніж на контрольованій території. Для чого тоді везти туди телефони?
 показать весь комментарий
 
А Шо за смартфон в оранжевой коробке 6А, на Honor 6A не похоже у него коробка не такая?
 показать весь комментарий
 
Дивний народ ці кацапи. Навіщо воно вам? В рюськом мирє є "ковер самолет", " скатерть самобранка", "самоходная печ", на худой конец чудо щука!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТелефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх