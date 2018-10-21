 Телефоны и планшеты на 600 000 гривен изъяли на Донбассе: мужчина пытался тайком провезти их на неподконтрольную территорию. ФОТОрепортаж

Пограничники изъяли на Донбассе технику общей стоимостью 600 000 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Гражданин Украины пытался провезти через контрольно-пропускной пункт "Майорское" партию гаджетов в обшивке автомобиля и в тайниках между пассажирскими сиденьями.

"В ходе проведения осмотра транспортного средства Peugeot Expert под обшивкой автомобиля и в оборудованных между пассажирскими сиденьями тайниках выявлены 148 мобильных телефонов и 2 планшета", – говорится в сообщении.

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В ООС сообщают, что общая стоимость товара, который мужчина пытался провезти на оккупированные территории, составляет 600 000 гривен.







На основании собранных материалов представители Государственной фискальной службы составили административный протокол о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

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