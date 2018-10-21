 С актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской, которая вчера погибла в ДТП под Киевом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Церемония прощания прошла в столичном Октябрьском дворце.

Отдать последний долг актрисе пришли ее друзья, коллеги, поклонники творчества.

Завтра с Поплавской будут прощаться на ее родине – в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпоют актрису в Кафедральном соборе Святой Софии.

Похороны состоятся также завтра на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.





















