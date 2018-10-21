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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (16638) актриса (11)

 С актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Церемония прощания прошла в Октябрьском дворце. Похоронят артистку завтра на родине, в Житомире.

В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской, которая вчера погибла в ДТП под Киевом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Церемония прощания прошла в столичном Октябрьском дворце.

Отдать последний долг актрисе пришли ее друзья, коллеги, поклонники творчества.

Завтра с Поплавской будут прощаться на ее родине – в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпоют актрису в Кафедральном соборе Святой Софии.

Похороны состоятся также завтра на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 01
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 02
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 03
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 04
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 05
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 06
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 07
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 08
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 09
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 10
С актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве 11

Источник: https://censor.net.ua/p3092510
 
 
 Топ комментарии
 
Шановні адміни, ЦензорНЕТ!
Приберіть, будь-ласка, рекламу під такими і подібними новинами, майте Бога в серці!
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Вечная память светлому человеку ,Марине Францевне .
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Шановні адміни, ЦензорНЕТ!
Приберіть, будь-ласка, рекламу під такими і подібними новинами, майте Бога в серці!
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А кто эта симпатичная девушка в клетчатом пальто сидит возле гроба? Дочь?
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Марина Поплавская не была замужем и детей не имела. А возле гроба в клетчатом пальто сидит одна из участниц Дизель-шоу, которая не пострадала в аварии.
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У Марии детей не было и насколько я знаю,мужа тоже
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Нет,это Виктория Булитко.Актриса и в Дизель шоу часто играла дочь Марии
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Вечная память светлому человеку ,Марине Францевне .
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Господи, прими ее душу в лучшее и достойное для прекрасного человека место. Аминь!
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Земля пухом и Вечная память!Земечательный и душевный человек покинул нас!
P. S. В последнем выпуске, в эпизоде с оркестром, она трижды ударила в церковный колокол, прозвучал он как то жутко как знак судьбы,как прощания с этим миром.. ((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияС актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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