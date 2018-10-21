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Все про:воровство (524) Житомирщина (607) задержание (5163) Нацполиция (8338) стрельба (2366)

 Полицейские с погоней и стрельбой задержали "домушника"-иностранца в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Мужчина ограбил в Житомире несколько квартир и пытался покинуть город. Когда полицейские прострелили колеса его авто, он бегом рванул через поля.

В Житомирской области полицейские с погоней и стрельбой задержали вора-"домушника", гражданина одного из государств Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

На дороге Выступовичи - Могилев-Подольский полицейские с применением оружия остановили автомобиль "Nissan Maxima", водителя которого подозревают в кражах из квартир житомирян.

Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 01
Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 02

29-летний задержанный является уроженцем и гражданином одного из государств Кавказского региона, сообщают в полиции.

"По нашей информации, за несколько часов до задержания он совершил две кражи из квартир жителей областного центра. Кроме того, его разыскивали наши львовские коллеги за совершение грабежа с проникновением в жилище", – рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Также на Цензор.НЕТ: Вор-альпинист, укравший из квартиры одессита 1 млн долл., задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина как раз выезжал из города, когда патрульные подали ему знак с требованием остановиться. Но водитель только прибавил скорость. И полицейские пустились погоню за его авто.

Уходя от патрульных, подозреваемый своими действиями создавал угрозу для других участников дорожного движения, сообщают в полиции. Поэтому полицейские применили служебное оружие для принудительной остановки "Nissan Maxima". Было осуществлено несколько выстрелов, два из которых – предупредительные вверх.

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Вблизи с. Хажин Бердичевского района Житомирской области водитель вынужден был остановиться из-за поврежденного полицейскими колеса и пытался скрыться пешком. Оперативники криминальной полиции ГУНП задержали мужчину, а на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления НП и Житомирского отдела полиции. В ходе осмотра были изъяты похищенные из домов житомирян вещи и другие свидетельства противоправной деятельности.

Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 03
Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 04
Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 05
Полицейские с погоней и стрельбой задержали домушника-иностранца в Житомирской области 06

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

По совокупности совершенных преступлений задержанному может грозить наказание в виде заключения на срок до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3092506
 
   
 Топ комментарии
 
*...задержали "домушника"-иностранца ...*--- вангую.Этот преступник грузин.
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Там дуже все не добре- прибутки у громадян невеликі.Виглядає країна,зовсім бідна.Знайома приїхала 3 дні назад - їздила .як турист
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До цього усі іноземні квартирні крадії були із Грузії.
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и почему в колесо - опухаль надо ликвидировать
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*...задержали "домушника"-иностранца ...*--- вангую.Этот преступник грузин.
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"безсмертні" саака виживають як вміють
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Абижаишь генацвале!, зачем грузин? - апельсин! Эээ!
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До цього усі іноземні квартирні крадії були із Грузії.
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І знову гості з сонячної Грузії. Що за народ там....
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Там дуже все не добре- прибутки у громадян невеликі.Виглядає країна,зовсім бідна.Знайома приїхала 3 дні назад - їздила .як турист
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А любителі Саакашвілі розповідають що люди там в золоті купаються.
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Знайома на цю тему розмовляля з грузинами. Відповідь така: Саакашвілі не хороша людина,але все найкраще побудоване та застосовано у Грузіїї- це Саакашвілі зробив.А потім, чомусь, він став сатрапом та коррупціонером.Ось такий парадокс у Грузії
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А деякі тупорилі забули що сааки там вже немає кілька років , ТОМУ НЕМАЄ ЧОГО ВАЛИТИ НА ПАПЄРЄДНІКОВ.
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во всех народах есть отходы, только не которые состоит в основном из них.
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Надо было домушника-иностранца убить и не мучатся - народ Украины заценил бы сей подвиг на ура.
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и шо? теперь его в тюрьме кормить и охранять надо? может таких лучше сразу.... ? чтобы не мучился.... тем более что не гражданин Украины!!! это фсбешный террорист посланец хуйла и нечего с ним церемониться....
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Зачем его кормить восемь лет за бюджетные деньги? Стерилизовать и департировать)))
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Эти твари приезжают в Украину под видом добровольцев и волонтеров на охоту. Они охотятся на украинцев и их имущество.
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Це як в кацапського поета " робкіє грузіни " , заліз би до шуфрича чи бойко , або до плокулола , та можна і до вулі , але ж воно шакал грабонуло "маленького українця " . Гниди. До того ще наша ВР не спромоглася прийняти Закон про тюрму для ворзаконів , а це вже тенденція , бо раб не може мати права себе захищати , тому і не приймає ВР "Закон про самозахист". Кацапія і Україна одні з небагатьох Держав де такого Закону немає.
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видать отставший рехформатор-барыгоборец из саакиного обоза
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские с погоней и стрельбой задержали "домушника"-иностранца в Житомирской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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