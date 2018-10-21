 Полицейские с погоней и стрельбой задержали "домушника"-иностранца в Житомирской области. ФОТОрепортаж

В Житомирской области полицейские с погоней и стрельбой задержали вора-"домушника", гражданина одного из государств Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

На дороге Выступовичи - Могилев-Подольский полицейские с применением оружия остановили автомобиль "Nissan Maxima", водителя которого подозревают в кражах из квартир житомирян.





29-летний задержанный является уроженцем и гражданином одного из государств Кавказского региона, сообщают в полиции.

"По нашей информации, за несколько часов до задержания он совершил две кражи из квартир жителей областного центра. Кроме того, его разыскивали наши львовские коллеги за совершение грабежа с проникновением в жилище", – рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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Мужчина как раз выезжал из города, когда патрульные подали ему знак с требованием остановиться. Но водитель только прибавил скорость. И полицейские пустились погоню за его авто.

Уходя от патрульных, подозреваемый своими действиями создавал угрозу для других участников дорожного движения, сообщают в полиции. Поэтому полицейские применили служебное оружие для принудительной остановки "Nissan Maxima". Было осуществлено несколько выстрелов, два из которых – предупредительные вверх.

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Вблизи с. Хажин Бердичевского района Житомирской области водитель вынужден был остановиться из-за поврежденного полицейскими колеса и пытался скрыться пешком. Оперативники криминальной полиции ГУНП задержали мужчину, а на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления НП и Житомирского отдела полиции. В ходе осмотра были изъяты похищенные из домов житомирян вещи и другие свидетельства противоправной деятельности.









Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

По совокупности совершенных преступлений задержанному может грозить наказание в виде заключения на срок до 8 лет.