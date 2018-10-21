 Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

В ночь на воскресенье на территории сельхозпредприятия в с.Гавриловка (Барвенковский р-н, Харьковская обл.) начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 00:47. "Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы", – говорится в сообщении.

Гасить огонь начала добровольная пожарная команда сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково. К тому времени 2 складские здания уже горели полностью на площади 800 кв.м., и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.

К тушению пожара были дополнительно привлечены 2 пожарных подразделения из г.Лозовая и пос.Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.

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В 2:20 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.





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