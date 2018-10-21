 Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

В ночь на воскресенье на территории сельхозпредприятия в с.Гавриловка (Барвенковский р-н, Харьковская обл.) начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 00:47. "Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы", – говорится в сообщении.
Гасить огонь начала добровольная пожарная команда сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково. К тому времени 2 складские здания уже горели полностью на площади 800 кв.м., и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.
К тушению пожара были дополнительно привлечены 2 пожарных подразделения из г.Лозовая и пос.Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.
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В 2:20 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.
Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.
Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.
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Передавайте привіт хлопцям на передовій.
Перемога буде за нами !
Слава Україні!
На десятках тысяч предприятий, хранилищах, складах и т.д. нет пожаров - значит там с мусорами поделились так ... ? по вашей логике...
Второй фронт против Украины открыт, но украинцы этого не замечают. ну..ну ...
Активизация пятой пророссийской колоны в Украине перед выборами очевидна, но власть бездействует или за одно ... ?
Граница с российским агрессором на распашку, прокацапы в Украине как у себя в россии, Наливайченко: СБУ защищает бизнес интересы Порошенко и его окружения. "Большой вечер" 27.10.17
https://www.youtube.com/watch?v=KcsMx40jyEY
А як і ждуть, то не на Рубльовці, як вашого Януковича, а скоріш у Матросській Тішинє.
А у вас виходить, що він рубає сук, на якому сидить...
Подумайте, може щось у вас і вийде з цього...
воно про це не думає
вважає шо на мальдівах сховається.
КАЦАПИ ВИНУВАТІ У ВСЬОМУ!
Надеюсь это не диверсия, но все же слишком много пожаров и взрывов для одного года, наводит на мысли...
Все эти семена живые, тепло выделяется, особенно когда недосушено.
Положено все это ворошить, пересыпать, сушить.
Пожары на элеваторах - так это обычное дело, тушить их очень трудно.
А мука - так та вообще взрывается.
Технологию хранения надо соблюдать.
Руцкие партизаны поджигают фашыцкие склады.
Вот только полицаи плохо работают, пора уже склады охранять отрядами СС. Они поджигателей и подрывателей будут расстреливать на месте.
Как и надо поступать с руцкими партизанами.
Большие инженерно сложные сооружения.
Не так там все просто, как кажется.
Достаточно простого несоблюдения правил эксплуатации.
Несоблюдение правил ТБ приводит к печальным последствиям.
И вроде "умные люди", а такое дурачьё...
ссевич- Юстасу
артсклады уничтожил
занялся ликвидацией продовольствия