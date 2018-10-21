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Все про:зерно (286) пожар (3351) Харьковщина (1205) ГСЧС (1781)

 Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

Пожар начался еще ночью, потушить его не удается до сих пор

В ночь на воскресенье на территории сельхозпредприятия в с.Гавриловка (Барвенковский р-н, Харьковская обл.) начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 00:47. "Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы", – говорится в сообщении.

Склады с зерном горят в Харьковской области 01

Гасить огонь начала добровольная пожарная команда сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково. К тому времени 2 складские здания уже горели полностью на площади 800 кв.м., и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.

К тушению пожара были дополнительно привлечены 2 пожарных подразделения из г.Лозовая и пос.Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие

В 2:20 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Склады с зерном горят в Харьковской области 02
Склады с зерном горят в Харьковской области 03

Также на Цензор.НЕТ: С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3092502
 
 
 Топ комментарии
 
Очень вероятно, что диверсия.
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Быть соседом цапа это и есть наказание господне .
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Скорей всего отказались поделиться урожаем с мусорами
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сама велика диверсія що досі безвіз з рф.
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Я сам почти на Оболони живу.Везу сегодня раненым солдатам вещи.Можем вместе поехать.Мы на машине будем.Гоу с нами.
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А він живе на вулиці Оптіков,3 город СПБ, так що довго його Вам, чекати...
Передавайте привіт хлопцям на передовій.
Перемога буде за нами !
Слава Україні!
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Сейчас к сожалению редко волонтерю.По другому помогаю.Но сегодня вырвал время и лично хочу поехать.Решил и тебе предложить.Если на Оболони живешь,10 минут и у тебя.Решай быстрее.
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Олежка решай быстрее.Могу еще на полчаса отложить.
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Олежка слилась и удалила свой пост😂🌷До встречи.Пиши только😂🌷
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загорелся в принцыпе сарай, важно это и плохо, но это не на секунду как то повлияет на цену на зерно итд.
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Скорей всего отказались поделиться урожаем с мусорами
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Скорее всего Вас мусора, очень достали... Заставили жену поделить...?
На десятках тысяч предприятий, хранилищах, складах и т.д. нет пожаров - значит там с мусорами поделились так ... ? по вашей логике...
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Вопрос в продовольственной безопасности и тоже элемент агрессии...
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ну тут на столько мизерные обёмы потерь, что один фермер производит в разы больше, потери - да, но совсем не играет игру для страны или даже для облости.
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Згоріло два склади підлогового зберігання зерна, котрі збудовані ще мабуть полоненими німцями.. Дерев'яні стійки, дерев'яні крокви й обрешітка під шифер.. Втрачено десь близько 5 тис. тон зерна. Сама балансова вартість складів - вже давно нульова , як по грошах так і по технічному оснащенню. З того, що мені доводилось самому бачити на подібних складах - електрокабелі там вже ніякі..
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Специально подожгли что бы отвернуть внимание общественности от трагедии в Ичне.
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Не факт. Может и короткое замыкание - это же очень старые склады, проводка в которых давно требовала замены.
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Не. От пожара на заводе во Владикавказе
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Быть соседом цапа это и есть наказание господне .
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это не та ли агрофирма, которую хотели летом захватить рейдеры. Очень фото похожее.
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Кто пострадал ? -Жадный собственник . ну и фиг на него .
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Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

Второй фронт против Украины открыт, но украинцы этого не замечают. ну..ну ...
Активизация пятой пророссийской колоны в Украине перед выборами очевидна, но власть бездействует или за одно ... ?
Граница с российским агрессором на распашку, прокацапы в Украине как у себя в россии, Наливайченко: СБУ защищает бизнес интересы Порошенко и его окружения. "Большой вечер" 27.10.17
https://www.youtube.com/watch?v=KcsMx40jyEY
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разве нювс ван не попали под санкции за антиукраинскую и прорассеискую политику? а ты тут их рекламируешь и пишешь о втором фронте - как то противоречие получается, ненаходишь.
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Порошенку, крім України, діватися нікуди. На Московському Улусі його точно не ждуть.
А як і ждуть, то не на Рубльовці, як вашого Януковича, а скоріш у Матросській Тішинє.
А у вас виходить, що він рубає сук, на якому сидить...
Подумайте, може щось у вас і вийде з цього...
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Порошенку, крім України, діватися нікуди.

воно про це не думає
вважає шо на мальдівах сховається.
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опять кремль виноват, сначала уничтожил 6 складов с боеприпасами, теперь добрался до зерна. Что за власть подонков управляет страной, достали мародеры , своей безнаказанностью, хотя с людей последние трусы снимают поборами с налогов, тарифами, гниды на теле Украины
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ти звикай кацапчику.
КАЦАПИ ВИНУВАТІ У ВСЬОМУ!
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Да не партесь, склад районного значения, для страны капля в море. Пострадали идиоты местного значения, то есть районные князьки. так себе мелочь. Район забитый, бедный, так себе. Населению от этого ни худо не бедно. Все пострадавшие где то на службе, не пропадут.
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ЦУЕЗОРу: зерно вже впродовж тисяч років зберігають в коморах, а не в комуно-совково-москальких складах. Між іншим, однозначно, що москалі і підпалили.
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Русь это Киев, а мокшанская падаль шо срет у себя на кухне и жрет одновременно, это не граждане Украины и даже не русские, это абортивный материал империи, главная отличительная особенность - злорадство в каждом глазу за ими же сотворенные гадости. Я не знаю, может им свое дерьмо не воняет или жить в "горящем доме" по кайфу, может это такая форма садомазохизма, но этим созданиям приносит радость все что приносит боль украинцу, даже осознание того что когда нибудь они сами задохнутся от своих же испражнений не может приуменьшить эту радость.
Надеюсь это не диверсия, но все же слишком много пожаров и взрывов для одного года, наводит на мысли...
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А ведь предупреждали, что кацапские диверсанты возьмутся за такие склады.
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Кто то позавчера,около складов видел людей в сером комуфляже,а дедушка сторож,видел НЛО
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Огонь скрывает все следы, когда не хотят платить налоги или чтоб скрыть недостачу - поджигают.
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Обычное разгильдяйство.
Все эти семена живые, тепло выделяется, особенно когда недосушено.

Положено все это ворошить, пересыпать, сушить.
Пожары на элеваторах - так это обычное дело, тушить их очень трудно.

А мука - так та вообще взрывается.
Технологию хранения надо соблюдать.
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Причина - поджог.
Руцкие партизаны поджигают фашыцкие склады.
Вот только полицаи плохо работают, пора уже склады охранять отрядами СС. Они поджигателей и подрывателей будут расстреливать на месте.
Как и надо поступать с руцкими партизанами.
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Имел дело с элеваторахми в Одесской и Харьковской области.
Большие инженерно сложные сооружения.
Не так там все просто, как кажется.
Достаточно простого несоблюдения правил эксплуатации.
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Согласен.
Несоблюдение правил ТБ приводит к печальным последствиям.
И вроде "умные люди", а такое дурачьё...
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Алекссевич - Юстасу
артсклады уничтожил
занялся ликвидацией продовольствия
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСклады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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