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 Происшествия, За рубежом
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Все про:пожар (3351) Россия (70804)

 В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Огонь перекидывается на соседние цеха, в МЧС предупреждают о возможном взрыве. Во Владикавказе – паника.

В российском Владикавказе горит завод "Электроцинк" – одно из ведущих металлургических предприятий страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Пожар начался в 03.30 ночи. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров сейчас огонь распространился на 4500 кв. м.

При обрушении кровли погиб пожарный, еще двое его коллег пострадали.

При пожаре выделяется водород, есть угроза взрыва. Пожарных вывели наружу. Они заливают пламя с улицы. Но таким образом потушить пожар не удастся, признают в МЧС.

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В тушении огня принимают участие 18 человек личного состава и 50 единиц техники. Ожидается пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

"Пожару был присвоен ранг сложности №3 из пяти возможных - открыто горели каскады с 24-го, 25-го и 26-го залов электролиза в цехе электролиза", – сказал первый заместитель начальника управления МЧС по республике Юрий Землянский.

В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 01
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 02
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 03
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 04
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 05
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 06

Во Владикавказе распространяется паника. Люди призывают закрывать окна и дышать через маски. Дым от пожара идет в сторону Пригородного района.

В Минприроды сообщили, что позже будут задействованы экологические лаборатории и сформированы рекомендации. Министр природных ресурсов находится на месте пожара.

ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. На предприятии работает около 1,8 тыс. человек.

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В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".

Источник: https://censor.net.ua/p3092498
 
   
 Топ комментарии
 
Та шо же такое. Расеяне решили нас радовать каждый день.
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Ультрамикроэлемент кадмий необходим живому организму в минимальных количествах, биологическая роль его до конца не выяснена. Более известна негативная функция этого тяжелого металла. Кадмий и его соединения относятся к 1 классу опасности.
Его токсический эффект основан на блокировании серосодержащих аминокислот, что нарушает белковый обмен, происходит поражение ядра клетки. Элемент выводит кальций из костей, а также поражает нервную систему. Накапливается в печени и почках. Выводится очень медленно, годами. Основной путь выведения кадмия - с калом и мочой.Наиболее опасен кадмий в виде оксида. Вдыхание его паров вызывает острое отравление, нередко заканчивающееся летальным исходом. Симптомами острой интоксикации являются рвота, отек легких, судорожный синдром.
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на хрена новости из россии , в Украине своих достаточно, что ни день, то склады , то зернохранилище, то тарифы подняли, то акцизы. А новость про то, что МВФ дает транш под 3 процента, а структуры порошенко барыги уже кредитуют под государства под 9 процентов, про это молчат
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Московиты вняв словам своего стерха, не стали дожидаться часа "Х", а заранее в рай направляются. прихватив с собой всего побольше.
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Ведущее металлургическое предприятие?
Теперь Калину и Суперджет будут делать с деревянными вставками.
А российский айфон будет на фанерной плате.
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Кстати, строили его даже не московиты, а как всегда в Параше - иностранцы, а именно бельгийцы ещё где то в 1850 - х. Именно про такие заводи и фабрики москали гордо заявляют - мы, рукожопые, вам понастроили. У Росії горить провідне металургійне підприємство, вогнем охоплено 4500 квадратних метрів, є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 6333
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РОМАНС
Гори гори, Электроцинк.
Гори гори не гасни.
Есть у меня, одна мечта -
Гори и не погасни.
Згори до тла и не погасни.

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Желаю такой же теплой атмосферы всей России.
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Брехня! Все намного ужаснее! Горят 4 500 000 000 кв.мм.!
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Ведущее говорите? День задался на позитиве У Росії горить провідне металургійне підприємство, вогнем охоплено 4500 квадратних метрів, є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 1400
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Руцкие поджигатели заблудились и подожгли свой завод.
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Соединения кадмия очень ядовитьі. Bce зависит от дозы, но явно осетиньі здоровее не станут.

А вообще им на расии тяжельіе метальі в кайф. В Норильске никелем дьішат, в Челябинске - рутением. Айронменам пенсия уже не пригодится, тут бьі до 40 дожить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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