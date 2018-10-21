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Все про:ДТП (5233) Киевская область (1532) футболист (120)

 Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Игроки ФК "Колос" как раз возвращались с матча против команды СК "Днепр-1"

20 октября на Одесской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Возле села Великая Солтановка столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen. В аварии пострадали футболисты ФК "Колос", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 01

По словам сотрудников дорожной полиции, Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo, и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса". От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения.

Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 02
Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 03
Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 04
Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 05

В Volkswagen находилось два игрока ФК "Колос": Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что ребята отделались царапинами и ссадинами

Водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Источник: https://censor.net.ua/p3092496
 
 
 Топ комментарии
 
Опять евробляхи. Как достали селюки на этих авто. Ни грамма не знают правил дор.движения
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Во первых *евробляхи* спасли людям жизнь, никто не погиб и даже тяжело не ранен. В лАнусах и Петиных жигулях уже были бы трупы. Во-вторых тебе видимо мешает лишьняя хромосома понять что виноваты не автомобили а водителя которые купили у рехвормированной полиции права за $300. И в третих, мы видим соевые рехвормы по уменьшению количества ДТП налицо. Осталось только провести еще самую главную рехворму ето сузить дороги до 2 метров чтобы машины вообще не могли разминуться. А если машины не могут разминуться то значит не будет и ДТП. Ето логика соевой банды рехворматоров и их поддакивающих за кусок хлеба или кость шавок.
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Бл@ть ну чого селюки на євробляхах ? Ідіоти і в Африці ідіоти, справа не в "селюках" і не в евроблях ! "Эсли человек идиот то это на долго" ! Справав в мінні керувати тав знаннях ПДРУ !
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Опять евробляхи. Как достали селюки на этих авто. Ни грамма не знают правил дор.движения
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Бл@ть ну чого селюки на євробляхах ? Ідіоти і в Африці ідіоти, справа не в "селюках" і не в евроблях ! "Эсли человек идиот то это на долго" ! Справав в мінні керувати тав знаннях ПДРУ !
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Потому что мудаки на евробляхах реально не знают правил. Вчера видел в Киеве две евробляхи столкнулись, одна поворачивала направо под знак только прямо, чтобы через 200 метров заехать на заправку
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Наверное кричал из окна "пишов нах..й", как журналисту. Но с трамваем это не сработало.
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Хотел побыковать как всегда, думал что водитель трамвая испугается как все остальные и обьедет Футболісти потрапили в ДТП під Києвом: зіткнулися три автомобілі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 4321
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Во первых *евробляхи* спасли людям жизнь, никто не погиб и даже тяжело не ранен. В лАнусах и Петиных жигулях уже были бы трупы. Во-вторых тебе видимо мешает лишьняя хромосома понять что виноваты не автомобили а водителя которые купили у рехвормированной полиции права за $300. И в третих, мы видим соевые рехвормы по уменьшению количества ДТП налицо. Осталось только провести еще самую главную рехворму ето сузить дороги до 2 метров чтобы машины вообще не могли разминуться. А если машины не могут разминуться то значит не будет и ДТП. Ето логика соевой банды рехворматоров и их поддакивающих за кусок хлеба или кость шавок.
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оооо пардон, у меня тоже евробля, и я НЕ виновата, что Черкассы плавают в вопросе постановки на учет. Но моя бляха с Германии и с документами.
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Про Вас ни чего сказать не могу. А вот , когда детям на зебре не дают дойти до бровки и это машины с евробляхами-именно это заметно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФутболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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