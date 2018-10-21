 Футболисты попали в ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 октября на Одесской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Возле села Великая Солтановка столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen. В аварии пострадали футболисты ФК "Колос", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

По словам сотрудников дорожной полиции, Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo, и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса". От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения.









В Volkswagen находилось два игрока ФК "Колос": Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что ребята отделались царапинами и ссадинами

Водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.

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