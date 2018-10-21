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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5229) Киев (16635) смерть (5419) транспорт (1233) ЧП (261)

 Кондуктора "Киевпастранса" зажало насмерть между двумя автобусами. ФОТО

Ночью 21 октября в Дарницком районе Киева около станции метро "Красный хутор" случилось ЧП, в котором погибла женщина.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Так, сообщается, что произошло столкновение двух автобусов на конечной остановке: один из них начал движение и женщина 60-ти лет попала в "слепую" зону между транспортными средствами, в результате чего ее зажало между автобусами.

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов. Окончательные обстоятельства гибели работницы Киевпастранса будет выяснять следствие.

Кондуктора Киевпастранса зажало насмерть между двумя автобусами 01

Источник: https://censor.net.ua/p3092488
 
 
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что-то уж очень "урожайная" неделя на дтп с общественным транспортом
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Что маршрутники, что водятлы больших бусов при выезде с остановки хер куда смотрят , потому как у него ГРАФИК.
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Они скоты уверены, что их обязаны пропускать, уступать. Выезжают тупо перед носом, несмотря на то, сколько людей везут, еле успеваешь увернуться.
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нормально они смотрят, ненадо гнать почем зря
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Для баранів пишуть на автобусах" Винос - 2 метри.
А водій не читав або забув.
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ...РОДИНі загиблоі жінки співчуття
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Народ в Україні опускається ниже плінтуса, вже поверхи на 2-3 впав нижче долу...
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валидатор на входе и продажа билетов на остановке(за нал по карте ,телефоном чем угодно)
Кондукторы - это признак слаборазвитого мира
Контролеры - эти есть везде
НО КОНДУКТОРЫ ????
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"слепую" зону между транспортными средствами Источник: https://censor.net.ua/p3092488хм??судя по фото женщина попала в ,,зону СЛЕПЫХ водителей"как по мне, будет и точнее и правдивей звучать. Кондуктора "Київпастрансу" затиснуло на смерть між двома автобусами - Цензор.НЕТ 4032 Кондуктора "Київпастрансу" затиснуло на смерть між двома автобусами - Цензор.НЕТ 653 Кондуктора "Київпастрансу" затиснуло на смерть між двома автобусами - Цензор.НЕТ 9689
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На польських автобусах ззовні і зсередини встановлено камери. Тому такі випадки неможливі. Як і хуліганство чи вандалізм в салоні. А ще в Польщі в кожній маршрутці встановлено касовий апарат і працює кондиціонер. Без цього послуга перевезення надаватися не може.
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повезло вам ибо у нас утром все места не пассажирами заняты, а из вещами и ногами.
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Хорошо там , где нас нет..... А в Сомали голод. Почему об этом не пишешь?
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Україна не Сомалі, і встановити каси в маршрутках повинна. Каса окупається за 2 дні. Просто в Україні майже все на сіро, або на чорно. Налік.
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Еще в Польше каждое утро перед выходом в рейс, обязательно моют окна в автобусах..А я каждое утро, самостоятельно протираю пятачок на окне, чтоб можно было видеть,куда я еду...
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В советское время, что б получить категорию "Д" и право управлять автобусом, нужно было иметь стаж водителя-профессионала(не "любителя") не менее 2(двух) лет и иметь 2 класс! А сейчас ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ может всякая шушара, заплатившая за " корочки" 5000 гривен!
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И колбаса по 2.20...и самый вкусный в мире пломбир. Может хватит уже дрочить на совок ??? Его уже НЕТ !!! Это можно наконец понять ???
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ЧЕЛОВЕК,существо РАЗУМНОЕ и именно это свойство позволяет ему делать наиболее рациональный выбор, на основании которого возможно развитие. Я не "дрочу" на совок, но положительные моменты его существования пытаюсь пояснить тебе, невежде! P.S.кстати - колбаса по "2.20" сейчас бы продавалась в классе "Элит" для очень состоятельных гурманов...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКондуктора "Киевпастранса" зажало насмерть между двумя автобусами. ФОТО
 
 
 
 
 
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