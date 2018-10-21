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 Invictus Games-2018: велогонщик Денис Фищук принес Украине первую медаль. ФОТО

Денис Фищук занял третье место в индивидуальной велогонке на Invictus Games-2018 в Австралии и принес Украине бронзовую медаль.

Об этом говорится в сообщении на странице МВД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ура! Первая медаль сборной Украины на Invictus Games. Бронзу в копилку нашей команды принес Денис Фищук. Третье место в индивидуальной гонке в велоспорте с результатом 2 минуты 53 секунды", - отметили в пресс-службе ведомства.

Invictus Games-2018: велогонщик Денис Фищук принес Украине первую медаль 01
Invictus Games-2018: велогонщик Денис Фищук принес Украине первую медаль 02

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"Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

В 2017 году Украина впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений и миротворческих операций под эгидой ООН.

Invictus Games-2018: велогонщик Денис Фищук принес Украине первую медаль 03

Источник: https://censor.net.ua/p3092485
 
   
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