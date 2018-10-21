 Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

В пресс-центре Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщают, что 18 октября двое мирных жителей Золотого-4 погибли, подорвавшись на мине, передает Цензор.НЕТ. Уточняется, что мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения шли в сторону оккупированного Золотого-5.
"Представителями СММ ОБСЕ, после полета БПЛА Миссии над местом трагической гибели гражданских, были предоставлены координаты вероятных мест нахождения тел погибших всем заинтересованным сторонам, в том числе - украинской стороне СЦКК. На основании этих данных украинской стороной СЦКК сделан однозначный вывод: гражданские погибли, попав на заминированный боевиками участок местности неподалеку позиций последних", - говорится в сообщении.
На следующий день родственники погибших обратились в Международный Комитет Красного Креста, а украинская сторона СЦКК - в офис СММ ОБСЕ в Донецке с просьбой помочь в эвакуации погибших представителями МККК.
"Трагичность ситуации усугубляется циничным нежеланием боевиков эвакуировать тела погибших, которые сейчас продолжают лежать под открытым небом", - констатируют в СЦКК.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто, вони самі йшли на мінне поле.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.
😁🤣🤑
А профільок то соєво-паРашистскій...
Пацталом!!
🤣🤣🤑