 Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

В пресс-центре Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщают, что 18 октября двое мирных жителей Золотого-4 погибли, подорвавшись на мине, передает Цензор.НЕТ. Уточняется, что мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения шли в сторону оккупированного Золотого-5.

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"Представителями СММ ОБСЕ, после полета БПЛА Миссии над местом трагической гибели гражданских, были предоставлены координаты вероятных мест нахождения тел погибших всем заинтересованным сторонам, в том числе - украинской стороне СЦКК. На основании этих данных украинской стороной СЦКК сделан однозначный вывод: гражданские погибли, попав на заминированный боевиками участок местности неподалеку позиций последних", - говорится в сообщении.

На следующий день родственники погибших обратились в Международный Комитет Красного Креста, а украинская сторона СЦКК - в офис СММ ОБСЕ в Донецке с просьбой помочь в эвакуации погибших представителями МККК.

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"Трагичность ситуации усугубляется циничным нежеланием боевиков эвакуировать тела погибших, которые сейчас продолжают лежать под открытым небом", - констатируют в СЦКК.





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