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 Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Вооруженные формирования Российской Федерации, на которых лежит ответственность за гибель двух гражданских, не принимают меры по эвакуации их тел.

В пресс-центре Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщают, что 18 октября двое мирных жителей Золотого-4 погибли, подорвавшись на мине, передает Цензор.НЕТ. Уточняется, что мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения шли в сторону оккупированного Золотого-5.

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"Представителями СММ ОБСЕ, после полета БПЛА Миссии над местом трагической гибели гражданских, были предоставлены координаты вероятных мест нахождения тел погибших всем заинтересованным сторонам, в том числе - украинской стороне СЦКК. На основании этих данных украинской стороной СЦКК сделан однозначный вывод: гражданские погибли, попав на заминированный боевиками участок местности неподалеку позиций последних", - говорится в сообщении.

На следующий день родственники погибших обратились в Международный Комитет Красного Креста, а украинская сторона СЦКК - в офис СММ ОБСЕ в Донецке с просьбой помочь в эвакуации погибших представителями МККК.

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"Трагичность ситуации усугубляется циничным нежеланием боевиков эвакуировать тела погибших, которые сейчас продолжают лежать под открытым небом", - констатируют в СЦКК.

Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК 01
Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3092473
 
 
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Уточняется, что мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения шли в сторону оккупированного Золотого-5. Источник: https://censor.net.ua/p3092473
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Тобто, вони самі йшли на мінне поле.
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Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.
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Ничего, скоро и Золотое 5 освободим от рашистких захватчиков
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Донбас рашисти захопили для того, щоб перетворити його на заручника анексії Криму. Тому справжнє звільнення Донбасу буде після звільнення Криму.
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Переконаний, що останнє місто, яке залишить ввп (навіть після Москви та Петербурга) буде Севастополь.
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Але ще раз: Донбас сьогодні заручник, тому інакше його не відпустять.
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Раз не відповідаєш по суті, то прощавай😘
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По Розуму ..
А профільок то соєво-паРашистскій...
Пацталом!!
🤣🤣🤑
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С 19 по 21 октября 1947 МГБ СССР осуществило операцию «Запад» - насильственную депортацию около 100 тысяч украинцев из западной части Украины в Сибирь, Казахстан и северные районы России.

Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5318
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А до того теж були депортації, тому українці у цьому є разом з іншими депортованими народами.
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Служил там в 2015-16 только тогда мы были немного западнее а в районе Золотое-3 всегда были самые стремные опорные пункты. Как-то водила наш вообще случайно заехал на урале к сепарам но те даже не поняли что это ВСУшная машина)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК. КАРТА
 
 
 
 
 
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