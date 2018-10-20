 Передовой хирургический отряд тестируют на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как пишет Ярослава Зорина из мобильной пресс-группы ОТУ "Север", в непосредственной близости к линии фронта врачи на практике протестировали скорость развертывания пункта сортировки, противошоковой, операционной, палатки для раненых и эвакуационной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил.
"За год это уже третьи такие учения. Но на этот раз они значительно масштабнее. Ранее мы разворачивали только хирургическую бригаду. В автономном режиме она могла работать 72 часа. Но в случае обострения на фронте мы решили изменить это время и увеличили штат и количество имущества. Это уже не бригада, а полноценный передовой хирургический отряд из почти сорок человек", - рассказывает командир 59-го мобильного госпиталя подполковник медицинской службы Андрей Телефанко.
Задача отряда - усилить военно-медицинскую службу определенной бригады. То есть это отдельное линейное подразделение, которое входит в состав госпиталя.
"Поскольку на войне возможные санитарные потери, мы увеличили количество хирургов и анестезиологов, чтобы на этапе медицинской эвакуации как можно скорее оказать квалифицированную медпомощь. Дополнительно обеспечили их необходимым медицинским оборудованием и лечебными препаратами, - продолжает подполковник Телефанко. - Так отряд может автономно работать в течение 15 суток. Сегодня работает его экспериментальная модель, где мы отрабатываем массовое поступление раненых".
Все ситуации, которые отрабатывали во время учений - имели место в реальной жизни. Полковник медицинской службы Олег Гончаров - врач-анестезиолог, который неоднократно принимал участие в аэромедицинской эвакуации раненых, убежден, что опыт, который врачи получили за время войны, крайне необходимо передавать коллегам.
"В 2014 году мы эвакуировали с поля боя раненого с массивной политравмой. Вся неотложная помощь, которую вы наблюдали сегодня в палатках, тогда отрабатывалась нами в воздухе. Поэтому такие учения крайне необходимы. Чем быстрее мы окажем помощь, тем больше шансов боец получит на жизнь. Если солдат знает, что за его спиной есть врач, который в случае обострения ситуации его спасет, воевать он будет уверенно".
В начале следующего года медики планируют провести еще одни учения с уже утвержденным штатом и имуществом.
...хочу в Армию... ...хоть и старпёр уже... ...а там стоко медсестричек! ...ой, хочу ...*)