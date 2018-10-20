 Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, 20 октября под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона ОС, совместно с сотрудниками ГО БКОП ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава ОС "в рамках досудебного расследования разоблачена преступная деятельность должностного лица тылового обеспечения одного из пограничных отрядов".
Мужчина "требовал и получил от представителя сельхозпредприятия неправомерную выгоду на общую сумму 46 тысяч гривен, в качестве "отката" за поставку продуктов питания для военнослужащих".
"Злоумышленник задержан, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят во время проведения следственных действий. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Потом извинятся...
Далее компенсируют "ущерб"...
И по накатанной, - прямая дорога в депутаты...
брал взятку в национальной валюте)
понять,простить и отпустить)
Ну не могут они его посадить. Он же тогда сдаст всех, с кем делился.
И эта система не только в армии.
Судилище над Торнадо - как иллюстрация казни над Христом. Иуды с Банковой истребляют тех, кто находит в себе силы бороться с ними
Не зовите спасителя. Не ждите миссию. Не плачьте и не причитайте. Сколько веков прошло со времени казни Христа, а люди не изменились. Не чтут и не берегут тех, кто несёт им добро и свет. Предают тех, кто стоит за них. Толпа ублюдков, плюющая и бросающая камни в тех, кто не боится говорить правду, кто мечом отстаиваит мирное небо. Чего заслуживают те, кто спокойно смотрит на то, как героев истязают, распинают, убивают? Чего заслуживают равнодушные и безразличные биомассы, которые трусливо отворачиваются от беззакония, творящегося перед их глазами, радуясь, что сегодня не за ними пришли, не их тащат на бойню? Какое будущее у народа, который существует разобщенно, по одиночке? А я скажу. Их всех перебьют. Их всех загонят в такие условия, когда никто не посмеет и слова сказать. Народ, который предаёт своих героев, обречён на истребление. Или же на жалкое существование рабами!
Сегодня эти упыри из власти открыто уничтожают последних патриотов. Судилище над Торнадо - как иллюстрация казни над Христом. Иуды с Банковой, одетые в вышиванки методично и планомерно истребляют тех, кто находит в себе силы бороться с ними. Бороться за наше будущее, за будущее Украины. И всё это происходит на глазах толпы... Не Торнадо судят. Не их сейчас уничтожают. Этим судилищем хоронят нашу Независимость. Этим судилищем добивают остатки Духа и Совести. Этим судилищем украинцев окончательно делают рабами...
И если украинцы сейчас промолчат, если не остановят этот беспредел, то завтра они проснуться рабами в просранной ими стране...
ТОРНАДО СИЛА И СИЛА ИХ В ПРАВДЕ! СЛАВА НАСТОЯЩИМ! ВОЛЮ ТОРНАДО!
http://ua24ua.net/upiri-iz-vlasti-otkrito-unichtogayut-patriotov/
О, так можна служити.
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...от поехал я в Читу, спирт на полк получать -- 90 литров на год!
Грят: Спирт дадим, если аптечки первой помощи, но без промедола, возьмёшь...
Ну а шо делать? -- войны ж нет, а выпить всем надо!
2000 аптечек без кубика в каждой -- 2 литра морфия (промедола) ! где делись? -- ...а потом все удивлялись, про народное добро и всеобщее здоровье...*)
За даними експертизи саме Оксана Зварич ретельно записувала в зошит всі хабарі отримані чоловіком. Проте члени ВККС вирішили її про це не питати.