 Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, 20 октября под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона ОС, совместно с сотрудниками ГО БКОП ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава ОС "в рамках досудебного расследования разоблачена преступная деятельность должностного лица тылового обеспечения одного из пограничных отрядов".

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Мужчина "требовал и получил от представителя сельхозпредприятия неправомерную выгоду на общую сумму 46 тысяч гривен, в качестве "отката" за поставку продуктов питания для военнослужащих".

"Злоумышленник задержан, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят во время проведения следственных действий. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

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