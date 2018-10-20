EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  3064  98
Материалы по теме:
Все про:армия (7155) откат (52) Объединенные силы (130)

 Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Вымогателя задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, 20 октября под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона ОС, совместно с сотрудниками ГО БКОП ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава ОС "в рамках досудебного расследования разоблачена преступная деятельность должностного лица тылового обеспечения одного из пограничных отрядов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Мужчина "требовал и получил от представителя сельхозпредприятия неправомерную выгоду на общую сумму 46 тысяч гривен, в качестве "отката" за поставку продуктов питания для военнослужащих".

"Злоумышленник задержан, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят во время проведения следственных действий. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Начальник РЭС "Черкассыоблэнерго" попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен отката за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС 01
Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен отката за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС 02
Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен отката за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан пограничник, за взятки пропускавший автомобили через КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС

Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен отката за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС 04
Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен отката за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3092464
 
 
 Топ комментарии
 
Стандарти НАТО! Реформована армія! Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3630
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наверное, уже пора формировать штрафные команды на разминирование территорий ?
 показать весь комментарий
 
Запускать таких вперед на пробежку? Я за.
 показать весь комментарий
 
 
Штраф выпишут 52 грн.
Потом извинятся...
Далее компенсируют "ущерб"...
И по накатанной, - прямая дорога в депутаты...
 показать весь комментарий
 
 
А они там есть, чтоб его за них повесить?
 показать весь комментарий
 
 
А,что ему определяться?! Только слепой не видит ничего)
 показать весь комментарий
 
Кому війна, кому мати рідна. Так, що там про "нову" армію ?
 показать весь комментарий
 
 
А ,что тебе в НОВОЙ АРМИИ не нравится?
 показать весь комментарий
 
 
Я на даний час бачу тільки салюти від горящих складів, та мантри про саму сильну армію ні то в світі, не то в Європі. А ворого як почувався спокійно на нашій землі , так і почувається за допомогою гібриднлго Президента.
 показать весь комментарий
 
 
Так может ты великий герой, поднимешь свой зад и пойдешь освобождать землю от врага? И научишь украинских солдат, как нужно правильно воевать? А тут ты такой, НЕгибридный воЕн сидишь на Цензоре и все пропадает без такого спеца!
 показать весь комментарий
 
 
Я как громадянин маю право оцінювати свою Армію і свою владу. І як громадянин готовий встати на її захист. При цьому, я не втік в Італію на заробітки, та плачу податки та пенсіонерам.
 показать весь комментарий
 
 
А по теме сказать есть что или будешь как всегда прятаться за женскими юбками и обсуждать других только мастак?! Людей,которые прекрасно делают свою работу и находятся на своем месте!Ты про себя говори херой диванный! Я в Италии живу больше двадцати лет!
 показать весь комментарий
 
 
Да і починаешь вчити тіх, хто бачив цю Державу. Я написав свій комент по темі. Я ніколи ні за ким не ховався. Особливо від тих, хто дуже вумний із за кордону, та вумничає.
 показать весь комментарий
 
Це твій гібрідний пахан, та ти чучело.....
 показать весь комментарий
 
таким чучелам -зрадоботам как ты всё не так , а как надо ты никогда не скажешь, ничего не делаешь сам и не будешь делать , так как ничего сам не стоишь , а только всё обсераешь на радость рыгоаналам и мертетчукам
 показать весь комментарий
 
Нічого Сірожа, нічого. То прикордонники. Ти текст статей читай уважніше, а потім вже зрадофіліруй Чиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6323
 показать весь комментарий
 
 
Да, яка різниця. Салюти над Ічнею показали реальний стан нашого війска. Печально.
 показать весь комментарий
 
Яким боком прикордонники до салютів над Ічнею і стану нашого війська? Ти текст статей читай уважніше, а потім вже зрадофіліруй
 показать весь комментарий
 
Прикордоники та Армія це складові ланки захисту Держави. На даний час вони показують тільки свою слабість, На жаль.
 показать весь комментарий
 
Я не сперечаюсь про складові ланки захисту Держави, Сірожа. Але ж яким боком, конкретно, прикордонники до салютів над Ічнею і стану нашого війська? Ти текст статей читай уважніше, а потім вже зрадофіліруй Чиновник тилового забезпечення вимагав 46 тисяч гривень "відкату" за поставку продовольства військовим, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 4979 Чиновник тилового забезпечення вимагав 46 тисяч гривень "відкату" за поставку продовольства військовим, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2272
 показать весь комментарий
 
За измену Родине в военное время. РАССТРЕЛ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Наказания то никакого не будет,но показуха есть
 показать весь комментарий
 
 
Порошенковские камандиры-гамадрилы по-новому: "Хотите, шоб пацанам на передке было шо жрать - 50 штук мне отслюнявьте!"
 показать весь комментарий
 
 
А на жратву то дерьмо а-ля баланда. Жратвой это назвать крайне трудно.
 показать весь комментарий
 
 
З яких це часів прикордонники не передку?
 показать весь комментарий
 
взяточник - патриот)
брал взятку в национальной валюте)
понять,простить и отпустить)
 показать весь комментарий
 
 
Какие кровожадные все. Да отпустят его если правильно делился. А если неправильно, то заставят поделиться правильно. Наверное для того его и взяли.
Ну не могут они его посадить. Он же тогда сдаст всех, с кем делился.
И эта система не только в армии.
 показать весь комментарий
 
 
Там всё чётко. Взнос за должность и ежемесячный платёж. Главное, чтобы деньги "зарабатывал".
 показать весь комментарий
 
 
На фронт до наших воїнів цього ділка відправити, там вони йому доступно пояснять що так робити не можна під час війни.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Упыри из власти открыто убивают патриотов (ВИДЕО).
Судилище над Торнадо - как иллюстрация казни над Христом. Иуды с Банковой истребляют тех, кто находит в себе силы бороться с ними
Не зовите спасителя. Не ждите миссию. Не плачьте и не причитайте. Сколько веков прошло со времени казни Христа, а люди не изменились. Не чтут и не берегут тех, кто несёт им добро и свет. Предают тех, кто стоит за них. Толпа ублюдков, плюющая и бросающая камни в тех, кто не боится говорить правду, кто мечом отстаиваит мирное небо. Чего заслуживают те, кто спокойно смотрит на то, как героев истязают, распинают, убивают? Чего заслуживают равнодушные и безразличные биомассы, которые трусливо отворачиваются от беззакония, творящегося перед их глазами, радуясь, что сегодня не за ними пришли, не их тащат на бойню? Какое будущее у народа, который существует разобщенно, по одиночке? А я скажу. Их всех перебьют. Их всех загонят в такие условия, когда никто не посмеет и слова сказать. Народ, который предаёт своих героев, обречён на истребление. Или же на жалкое существование рабами!
Сегодня эти упыри из власти открыто уничтожают последних патриотов. Судилище над Торнадо - как иллюстрация казни над Христом. Иуды с Банковой, одетые в вышиванки методично и планомерно истребляют тех, кто находит в себе силы бороться с ними. Бороться за наше будущее, за будущее Украины. И всё это происходит на глазах толпы... Не Торнадо судят. Не их сейчас уничтожают. Этим судилищем хоронят нашу Независимость. Этим судилищем добивают остатки Духа и Совести. Этим судилищем украинцев окончательно делают рабами...
И если украинцы сейчас промолчат, если не остановят этот беспредел, то завтра они проснуться рабами в просранной ими стране...
ТОРНАДО СИЛА И СИЛА ИХ В ПРАВДЕ! СЛАВА НАСТОЯЩИМ! ВОЛЮ ТОРНАДО!
http://ua24ua.net/upiri-iz-vlasti-otkrito-unichtogayut-patriotov/
 показать весь комментарий
 
 
Даже не сомневайся. И не только себе, а и жене, и любимому коту.
 показать весь комментарий
 
 
Мне интересно, эта же гнида тоже читает новостные сайты и "Цензор" наверняка. Его наши комменты, уверен не обрадуют. Я думаю, что большинство людей ему пожелало, как можно скорее закончить свой жизненный путь. Пусть читает..
 показать весь комментарий
 
Полковник у рейтузах. Ні чобіт, ні портупеї.
О, так можна служити.
 показать весь комментарий
 
 
Дальнейшее уже известно: Сделка со следствием, - 9200 грн штраф (20% от взятки), - Оплата взяточнику за "вынужденный прогул," - Повышение взяточника в должности и звании.
Печально
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уважаемые посетители сайта. Почему вы кудахчите здесь и ничего не делаете что бы изменить ситуацию? Вас почитать - все "эксперты" и "если бы я!!" Вы, в большинстве своем, мыши. Ругался, говорил что надо делать,храбрился, протер клавиатуру от слюней и пополз спать, подмяв обслюнявленную подушку под щеки..
 показать весь комментарий
 
 
))))) ну вєтєран, ти мну вбыв!!!! та тут профиль не про шо давно не каже!!! "бий в фас" - помниш? "профіль в форточку лізе, профіль в форточку лізе - бий в фас! бий в фас!" (пиво більше не лізе,..... ) - як варіант перекладу ))))))))) о були часи, коли ми не знали шпрахи, але все чудово розуміли)))))))
 показать весь комментарий
 
Лучше всего было при Советской Власти! ...в Забайкальском Военном Округе...
...от поехал я в Читу, спирт на полк получать -- 90 литров на год!
Грят: Спирт дадим, если аптечки первой помощи, но без промедола, возьмёшь...
Ну а шо делать? -- войны ж нет, а выпить всем надо!
2000 аптечек без кубика в каждой -- 2 литра морфия (промедола) ! где делись? -- ...а потом все удивлялись, про народное добро и всеобщее здоровье...*)
 показать весь комментарий
 
 
Поверю в "жити по-новому", когда такие падлы будут в течение 3-х суток получать пожизненное, расстрелять же нельзя, идём в Европу...
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая работа силовиков! Так держать!!! Тыловое чмо!
 показать весь комментарий
 
 
))) не поделился с пресс-центром )) тот обиделсо на по дифолту невыпрессованую классическую десятину, и прессонул изменщика вышестоящим прессом. классика прессования )) прессовая посадка ))) по чём щас там под неё залог?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всего? У зам министра Павловсого, по заявлению министра Полтосрака, без которого не способна функционировать армия, сотками сотен миллионов косятся денжки и все нормально. НАБУ арестовало, попугало, чтобы делился и все добре, даже при должности , обеспечивал гидрант соевский. И при такой постановке вопроса вы хотите остановить мелких хапуг?
 показать весь комментарий
 
 
его в кальсонах с постели вытащили что-ли?
 показать весь комментарий
 
 
Таким уродам не место в силовых структурах.Решил тварь нагреться..
 показать весь комментарий
 
 
Нещодавно співбесіду з ВККС успішно пройшла дружина судді-колядника - Оксана Зварич.

За даними експертизи саме Оксана Зварич ретельно записувала в зошит всі хабарі отримані чоловіком. Проте члени ВККС вирішили її про це не питати.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно. Варианта "всё перечисленное" не хватает.
 показать весь комментарий
 
Обычный гад, коих множество. И такие, внутренние провокации, подрывают веру в завтрашний день, надежду на будущее. Особенно мрачно, когда думаешь на чем это **** хотел нагреть руки! И это в то время, когда его, ****, защищают те на ком он "зарабатывает".
 показать весь комментарий
 
Под суд. Что бы "коллеги" по цеху поняли, что игрушки закончились.
 показать весь комментарий
 
Вор должен сидеть в тюрьме. Или штрафбат, жаль их нет у нас.
 показать весь комментарий
 
Аналізуючи публікації на цю тему, складаєься враження що 95% керівного складу політичної влади, МО і так званих "правоохороних органів" заслуговують на бкзумовний розстріл...
 показать весь комментарий
 
Какая статья!!!!В военное время!Да его по законам совести довести до ближайшей стенки.Или ждем следующего шалунишку.
 показать весь комментарий
 
Что начали арестовывать это уже прогресс. Когда садить начнут?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник тылового обеспечения требовал 46 тысяч гривен "отката" за поставку продовольствия военным, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх