 Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Денисовой.

"Он сразу заметил важность роли омбудсмена в защите прав и свобод человека. Генсек выделил для Украины такие ключевые проблемы: условия содержания заключенных, социальное обеспечение, ситуация в Крыму и недостаточное внимание к внутренне перемещенных лиц", - написала Денисова.

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По ее мнению озвученные направления являются приоритетными в ее деятельности.

"Отдельно мы сосредоточили внимание на заключенных на неподконтрольных Украины территориях. У Офиса есть более 900 обращений с просьбами отбывать наказание на территории Украины. Эти обращения получает как наш центральный Офис в Киеве, так и мой представитель в Луганской и Донецкой областях. За 4 года нам удалось вернуть только 300 человек из Донецкой области, из Луганской - ни одного. И мы стараемся забрать всех, поэтому попросила Турбьерна Ягланда способствовать этому процессу", - уведомила Денисова.

Она также уведомила генсека СЕ, что РФ до сих пор не предоставила возможности провести встречи с украинскими политзаключенными, подчеркнула, что у нее с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой есть "диалог, который ни к чему не приведет, поскольку мандат омбудсмена в РФ не позволяет ей принимать любые решения".

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"Я просила определить другого компетентного человека и место для встречи. Но пока ответа от РФ не дождалась. В разговоре мы заметили, что отсутствует прогресс и в вопросе освобождения политзаключенных. Турбьерн Ягланд уже обращался к Президенту РФ об освобождении Олега Сенцова хотя бы по гуманитарным основаниям. Я благодарна за это, но пока украинский режиссер продолжает страдать в колонии в Лабытнанги.

Я поблагодарила за возможность встретиться, за реакцию на события, происходящие в Украине. В частности, на трагедию в Керчи в аннексирована Крыму. Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией.

Рассчитываю на поддержку Турбьерна Ягланда и в дальнейшем с учетом практического опыта 47 стран, входящих в Совет Европы", - написала украинский омбудсмен.

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