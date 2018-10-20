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 Общество, Фоторепортаж
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 Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд. ФОТОрепортаж

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова встретилась с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Денисовой.

"Он сразу заметил важность роли омбудсмена в защите прав и свобод человека. Генсек выделил для Украины такие ключевые проблемы: условия содержания заключенных, социальное обеспечение, ситуация в Крыму и недостаточное внимание к внутренне перемещенных лиц", - написала Денисова.

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По ее мнению озвученные направления являются приоритетными в ее деятельности.

"Отдельно мы сосредоточили внимание на заключенных на неподконтрольных Украины территориях. У Офиса есть более 900 обращений с просьбами отбывать наказание на территории Украины. Эти обращения получает как наш центральный Офис в Киеве, так и мой представитель в Луганской и Донецкой областях. За 4 года нам удалось вернуть только 300 человек из Донецкой области, из Луганской - ни одного. И мы стараемся забрать всех, поэтому попросила Турбьерна Ягланда способствовать этому процессу", - уведомила Денисова.

Она также уведомила генсека СЕ, что РФ до сих пор не предоставила возможности провести встречи с украинскими политзаключенными, подчеркнула, что у нее с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой есть "диалог, который ни к чему не приведет, поскольку мандат омбудсмена в РФ не позволяет ей принимать любые решения".

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"Я просила определить другого компетентного человека и место для встречи. Но пока ответа от РФ не дождалась. В разговоре мы заметили, что отсутствует прогресс и в вопросе освобождения политзаключенных. Турбьерн Ягланд уже обращался к Президенту РФ об освобождении Олега Сенцова хотя бы по гуманитарным основаниям. Я благодарна за это, но пока украинский режиссер продолжает страдать в колонии в Лабытнанги.

Я поблагодарила за возможность встретиться, за реакцию на события, происходящие в Украине. В частности, на трагедию в Керчи в аннексирована Крыму. Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией.

Рассчитываю на поддержку Турбьерна Ягланда и в дальнейшем с учетом практического опыта 47 стран, входящих в Совет Европы", - написала украинский омбудсмен.

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Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд 01
Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд 02
Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд 03
Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд 04

Читайте: Денисова заявила о готовности выехать в оккупированную Керчь вместе с российским омбудсменом Москальковой

Источник: https://censor.net.ua/p3092459
 
   
 Топ комментарии
 
придет время и нынешнее руководство орды ответит сполна за свои преступления.
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Чечню брали Ельцин и Плешивый в разное время,только вот Зачем РАБссии этот головняк, я так и не понял с 26 декабря 1994 года и по сегодня... Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 1349
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Самый сок толковый сайт,не в пример другим тугодумам Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 2553Моя школа.....
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Чечню брали Ельцин и Плешивый в разное время,только вот Зачем РАБссии этот головняк, я так и не понял с 26 декабря 1994 года и по сегодня... Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 1349
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Как это зачем. В Чечне нефть. Хуйло, как пришел к власти первым делом взорвал дома, чтобы "создать повод" вторжения в Чечню. А потом прибрал к рукам Юкос, Лукойл и Газпром. Такие вопросы задаешь... я прям не знаю.
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Самый сок толковый сайт,не в пример другим тугодумам Моя школа.....
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Так, саме вони кацапські скоти, нестимуть відповідальність. На все свій час
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Неприятно, что жирный Запад называет убийства людей - нарушением прав человека. Уж слишком мягко и терпимо.Если бы Запад и Америка были пожестче, то и война бы не продолжалась 5 лет, а быстро бы закончилась.Путин не может противостоять всему миру и ведет себя по - сатанячьему с попустительства этого мира, если не сказать больше.
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Ягланд ху..сос путинский. Иш как быстро перекрасился.😤
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так не факт, что он это говорил..все со слов Денисовой
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придет время и нынешнее руководство орды ответит сполна за свои преступления.
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эх, тяжела ответственность
хороша шутка юмора Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 4620
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Поговорили про відповідальність, а про методи, що змушують росію відповідати забули.
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да, ответственность как бы есть, но ее никто не требует и не спрашивает.
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Суд Божий самый непреклонный,взяток не Берёт и не Дайот....,не спрятатся в Кремле,не скрыться в Бункере в любой точке мира,разве что в Мавзолее чЛЕНИНА.... Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 1880 ...
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Так она ж ниче не оккупировала: они сами к ней пришли...
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каким образом пришли ?
освободили территории ? да нет же.
ваши руру их оккупировали.
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"Отдельно мы сосредоточили внимание на заключенных на неподконтрольных Украины территориях. У Офиса есть более 900 обращений с просьбами отбывать наказание на территории Украины."

...так ещё при Совке -- Дед Лукьян очень предпочитался, тому же Белому Лебедю...
...а Белоцерковская тюряга -- Иркутским СИЗухам... -- санаторий 5 куполов! *)
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В мае этого года вышла аудиокнига Виктора Суворова "Кузькина мать",о ключевом в истории дохлого ССра 1936 годе....,прослушав её, много чего поймёте...Просто сове=тую...
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Бесплатная?
Шучу, у меня его три книги: Ледокол, Аквариум, День "М".
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Я забыл сказать, что на бумаге, а сверх этого я ничего не говорил... Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд - Цензор.НЕТ 8977
Кстати, на youtube есть ролики...
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Видно кацапы кинули этого ягланда, в последнее время его просто не узнать
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по этому поводу, хоркина меряясь пытками, отожгла не хуже курицыной:
"Я горжусь Россией.....нельзя считать пытки в тюрьмах критерием оценки работы президента хуйло. в Гуантанамо тоже людей страшно пытают...." (С) она точно шото знает таки о руцких пытках, если считает их таки страшнее. ))))
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Ягланд тільки базікати може.... як майже і уся Европа, нажаль(
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Я потрох що зробив? Торгівля з окупантом і забеспкчення лугандонії тривають 5 років
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Якби потрох діяв як державник, а не безпринципний торшаш (скориставшись женевською і гаазькою конвенціями), то зараз кремль ніс би і фінансову і гуманітарну і моральну відповідальність за окупацію але він цього не зробив і переклав весь тягар забеспечення Лугандонії на українців. Ст 111 Кримінального Кодексу- державна зрада
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Сподобався комент,скопіювала дословно. ЗА КРЕМЛЁВСКИМИ СТЕНАМИ НАЛИВАЕТСЯ КРОВЬЮ ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДОВИЩЕ, ПОДОБНО ГИТЛЕРУ, ЕСЛИ ЕГО ВОВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ШИЗОФРЕНИК, ПАРАНОИК И МАНЬЯК ПРИВЕДЁТ ЦИВИЛИЗАЦИЮ К УНИЧТОЖЕНИЮ ( СИБИРЬ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МИНУСИНСК, ВАЛЕРИЙ НОВОСАДОВ )
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Цензор.НЕТФотоОбществоИменно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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