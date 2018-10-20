 "УКРОП" в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное издание "Днепровская панорама", "УКРОП" решил определить кандидата на пост главы государства через президентские праймериз. Такая практика распространена в США, Израиле, Великобритании, Испании, Италии и Франции.

В партийной гонке принимают участие три кандидата: народный депутат от "Украинского объединения патриотов" Александр Шевченко, заместитель председателя Комиссии партийного контроля Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации "УКРОП" Ирина Головатенко.

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Вопреки ожиданиям центрального офиса партии, Днепропетровская областная организация "УКРОП" поддержала Оксану Туник-Фриз в качестве претендента в кандидаты на пост президента Украины. "За" проголосовало 154 участника конференции.

"Оксана Туник-Фриз приезжала с презентацией своей программы в Днепропетровскую областную организацию. Ирина Головатенко - в Кривой Рог. К сожалению, Александр Шевченко не смог приехать. Все участники конференции могли ознакомиться с программами претендентов в кандидаты на пост главы государства - им раздали их распечатанный вариант. Во время конференции также были определены 49 членов партии, которые представят областную организацию на XVI съезде "УКРОП" в Киеве, где они представят волеизъявление областной организации", - отметил глава Днепровской городской организации ПП "УКРОП" Александр Санжара.

Президентские праймериз "УКРОП" будут длиться до 18 ноября. Всего кандидаты планируют посетить 24 города, таким образом каждая область выберет своего фаворита. Окончательные результаты праймериз станут известны 5 декабря на большом съезде партии в Киеве.

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Фото: dnpr.com.ua