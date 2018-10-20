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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "УКРОП" в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины. ФОТОрепортаж

В субботу, 20 октября, Днепропетровская областная региональная организация политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" провела конференцию. Главным вопросом стал выбор претендента в кандидаты на пост президента Украины от партии.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное издание "Днепровская панорама", "УКРОП" решил определить кандидата на пост главы государства через президентские праймериз. Такая практика распространена в США, Израиле, Великобритании, Испании, Италии и Франции.

В партийной гонке принимают участие три кандидата: народный депутат от "Украинского объединения патриотов" Александр Шевченко, заместитель председателя Комиссии партийного контроля Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации "УКРОП" Ирина Головатенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На съезде "УКРОПа" избрали главу партии и объявили президентские праймериз

Вопреки ожиданиям центрального офиса партии, Днепропетровская областная организация "УКРОП" поддержала Оксану Туник-Фриз в качестве претендента в кандидаты на пост президента Украины. "За" проголосовало 154 участника конференции.

"Оксана Туник-Фриз приезжала с презентацией своей программы в Днепропетровскую областную организацию. Ирина Головатенко - в Кривой Рог. К сожалению, Александр Шевченко не смог приехать. Все участники конференции могли ознакомиться с программами претендентов в кандидаты на пост главы государства - им раздали их распечатанный вариант. Во время конференции также были определены 49 членов партии, которые представят областную организацию на XVI съезде "УКРОП" в Киеве, где они представят волеизъявление областной организации", - отметил глава Днепровской городской организации ПП "УКРОП" Александр Санжара.

Президентские праймериз "УКРОП" будут длиться до 18 ноября. Всего кандидаты планируют посетить 24 города, таким образом каждая область выберет своего фаворита. Окончательные результаты праймериз станут известны 5 декабря на большом съезде партии в Киеве.

Также читайте: "УКРОП" выберет своего кандидата в президенты Украины на праймериз

УКРОП в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины 01УКРОП в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины 02
УКРОП в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины 03
Фото: dnpr.com.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3092453
 
 
 Топ комментарии
 
А нужен ли нашей разорённой стране такая должность -презик ?
Да , национальный лидер нужен , ещё как .
Но был ли среди наших презиков хоть один национальный лидер ???
Голубой воришка со своей "хатынкой" , полу-криминальный директор Рыжий Чучма , приведший к власти жульё , в том числе донецкое , бджоляр Ящур , с его не "кравшими" ручонками , откровенный дебил Овосч-Завгар , или вот это маланское барыго Инкогнито ?
Это что , лидеры нации ?
Это позор украинского народа !
И что , вы побежите выберать себе ещё одного ?
Не надоело ?
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Не нужно так мрачно. Там на второй фотке парочка симпатичных партийных тёток сидит
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у да, кивалов бы накивал сколько надо голосов, на то он и пидрахуй
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все таки поступил на службу к порошенку. вот тебе и пидрахуй.
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вот тебе и чесные европейские выборы грядут. пидрахуйство какое то
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пидрахуи сидят во владе и пидрахуями погоняют
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так у нас 99% правительства от синагоги
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смотря от какой. можкт от днепровской но не как от винницкой. У них там своя безальтернативная мыролюбность.
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Странные люди, кого Корбан скажет-того и праймериз!)))
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Днепропетровская область. -- ...это в честь Петра Алексеевича? *)
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Что за манера такая?
Стулья в белых чехлах с фотографиями...
Прямо, сцена прощания с покойными - траурных лент только нету.

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Не нужно так мрачно. Там на второй фотке парочка симпатичных партийных тёток сидит
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А нужен ли нашей разорённой стране такая должность -презик ?
Да , национальный лидер нужен , ещё как .
Но был ли среди наших презиков хоть один национальный лидер ???
Голубой воришка со своей "хатынкой" , полу-криминальный директор Рыжий Чучма , приведший к власти жульё , в том числе донецкое , бджоляр Ящур , с его не "кравшими" ручонками , откровенный дебил Овосч-Завгар , или вот это маланское барыго Инкогнито ?
Это что , лидеры нации ?
Это позор украинского народа !
И что , вы побежите выберать себе ещё одного ?
Не надоело ?
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Лідер був (Чорновіл), та КДБ його знищило.
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Это тот Шевченко который владелец Буковеля?
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Владелец Буковеля Беня, а Сашку просто порулить дали.
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не хватило денег на пидрахуйство или пожалел, они же все в Украине шевченки, а в европе рабиновичи
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Вот если бы я была атаманшей нашей страны, то издала бы Указ , согласно которому после выборов президента кандидата набравшего наименьшее количество голосов сажали на кол. "УКРОП" в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины - Цензор.НЕТ 9014
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Гы,гы,гы-вам мадам лучше на кухне готовить да ночью садится на что то иное.
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Та да,коллега.У меня мысля побежала тоже в том же направлении,но не успела.))Вы меня опередили.))
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Как то режет слух козацкая фамилия Тузик-Фриз у кандидата от организации с пафосным названием "Украинское объединение патриотов".После этого даже фамилия "Корбан" звучит как "атаман Сирко".)
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Кстати праймериз это правильный подход.
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Больной на голову этот шизофреник Шевченко. Ему место в одном учреждение для психически больных.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"УКРОП" в Днепропетровской области не поддержал нардепа Шевченко на пост кандидата в президенты Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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