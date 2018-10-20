 Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Украинская диаспора в Австралии чувствует себя неотъемлемой частью украинского народа. Верим, что поддержка украинской общины придаст сил и вдохновения", - сказал председатель Союза украинских организаций Австралии господин Степан Романов, обращаясь к участникам национальной сборной.

В мероприятии также приняли участие Посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.















В этом году состав национальной сборной стал первым, в который вошли представители всех украинских силовых структур: участников сборной выбрали из числа победителей и призеров Национальных "Игр Непокоренных", которые состоялись в Киеве 12 мая. Кроме того, в состав включили спортсменов, которые оказались единственными в своих категориях.

На Играх 20-27 октября в Сиднее украинцы будут соревноваться в шести дисциплинах: легкой атлетике (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину), плавании (заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, брассом и на спине), гребле на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость), велоспорте на шоссе, стрельбе из лука и пауверлифтингу.

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Напомним, в 2017 году на "Играх непокоренных" в Торонто 15 украинских спортсменов завоевали 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

"Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

В 2017 году Украина впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений и миротворческих операций под эгидой ООН.