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 Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская община в Сиднее 20 октября организовала торжественный прием в честь национальной сборной Invictus Games в украинском молодежном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Украинская диаспора в Австралии чувствует себя неотъемлемой частью украинского народа. Верим, что поддержка украинской общины придаст сил и вдохновения", - сказал председатель Союза украинских организаций Австралии господин Степан Романов, обращаясь к участникам национальной сборной.

В мероприятии также приняли участие Посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 01
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 02
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 03
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 04
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 05
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 06
Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 07Invictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную 08

В этом году состав национальной сборной стал первым, в который вошли представители всех украинских силовых структур: участников сборной выбрали из числа победителей и призеров Национальных "Игр Непокоренных", которые состоялись в Киеве 12 мая. Кроме того, в состав включили спортсменов, которые оказались единственными в своих категориях.

На Играх 20-27 октября в Сиднее украинцы будут соревноваться в шести дисциплинах: легкой атлетике (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину), плавании (заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, брассом и на спине), гребле на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость), велоспорте на шоссе, стрельбе из лука и пауверлифтингу.

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Напомним, в 2017 году на "Играх непокоренных" в Торонто 15 украинских спортсменов завоевали 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

"Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

В 2017 году Украина впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений и миротворческих операций под эгидой ООН.

Источник: https://censor.net.ua/p3092444
 
   
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Вот это по нашему. Приятно. Дякуємо австралійським козакам !!!
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Какое прекрасное видео, как приятно смотреть.
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Я туда уеду . И очень скоро . Украинцем быть уже не кошерно .
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Вiд того що ці пані і панове виїхали туди, хоча швидше за все більшість з них (молодих) народилися там, вони не перестали бути УКРАЇНЦЯМИ
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Так воно i е . Ви мене не зрозумiли. Втомився .
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як же далеко людоньки вас занесло...як же приємно бачити так далеко таких щирих українців
браво! ви...чудові !
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Зворушливо......Велика подяка нашим братам та сестрам у Австралii , хочь я на половину украiнець ( але ця украiнська половина то ментально 101 %) , але подобнi вiдео завжди викликають гордiсть за нашу нацiю розкидану за волею долi по всьому свiтi
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Цензор.НЕТФотоСпортInvictus Games-2018 стартуют в Сиднее: украинская община встретила национальную сборную. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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