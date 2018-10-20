 Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Томашпольская сельская ТО, передает Цензор.НЕТ.

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"Родное Томашполье сегодня встречало тело воина-героя живым коридором из десятков земляков, которые стояли на коленях с цветами и лампадками в руках", - говорится в сообщении.





















