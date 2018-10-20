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 Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Павла Билика, солдата, стрелка-помощника гранатометчика 28-й отдельной механизированной бригады, погибшего 16 октября в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области от пули снайпера, родные, друзья и просто земляки встречали стоя на коленях.

Об этом сообщает Томашпольская сельская ТО, передает Цензор.НЕТ.

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"Родное Томашполье сегодня встречало тело воина-героя живым коридором из десятков земляков, которые стояли на коленях с цветами и лампадками в руках", - говорится в сообщении.

Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 01
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 02
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 03
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 04
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 05
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 06
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 07
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 08
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 09
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 10
Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине 11

Источник: https://censor.net.ua/p3092430
 
 
 Топ комментарии
 
смотрела на фото другой встречи погибшего героя, много молодых пацанов на коленях благодарности за завтра, Они и есть будущее Украины, те, которые уже имеют настоящее представление ценности Вiтчизни.

Спи спокойно Герой! Память и вечная Благодарность навсегда в наших сердцах.
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Дорогую цену платит Украина за спокойную жизнь.
Конечно, мы отомстим кацапам сполна.
Но и местных скотов надо трясти крепко - того же Муженко.
Где новые концепции безопасности в армии? Почему жизнь солдата по прежнему ничего не стоит? Почему успешные наработки наших НАТОвских партнёров не применяются на передовой?
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смотрела на фото другой встречи погибшего героя, много молодых пацанов на коленях благодарности за завтра, Они и есть будущее Украины, те, которые уже имеют настоящее представление ценности Вiтчизни.

Спи спокойно Герой! Память и вечная Благодарность навсегда в наших сердцах.
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Дорогую цену платит Украина за спокойную жизнь.
Конечно, мы отомстим кацапам сполна.
Но и местных скотов надо трясти крепко - того же Муженко.
Где новые концепции безопасности в армии? Почему жизнь солдата по прежнему ничего не стоит? Почему успешные наработки наших НАТОвских партнёров не применяются на передовой?
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А не пора ли выкосить всех снайперов минами с готовыми убойными элементами?
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Посмотрел репортаж и в очередной раз убедился в том, что у Украины светлое будущее и светлые, добрые люди, спасибо им большое!, а Герою Слава! Я беларус и я с Вами .
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И да, помимо боли - возникает строгое и печально-светлое чувство: потому что только Свободные Люди вот так чтят своих павших, провожая в Вальхаллу.
А не зарывают в безымянные могилы под номерами.
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всегда читая такие вести, кумок в горле и как бы слёзы в глаза, скорее всего не по погибшему а то, что понятно и близко к сердцу, такое отношение живого народа, к своим сыновям.
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А кто его звал на Донбасс . Родину защищать? Он убивал тех кто хотел того, что сейчас вы даете просто так крымским татарам и венграм.
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Иди на х.й тролляка мокшанская.
Когда же вы твари исчезните с лица земли вместе со своим карликом е...тым.
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Мокши, она же мордва. Я Же татарин. Но НЕНАВИЖУ укряков
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ШОЛБ. Знаешь такое слово?
Да, в словарях его нет.
И тем не менее ШОЛБ ТЫ НА Х*Й.
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опарыш .... твое место на помойке рамблера... а любишь кого кадырова или главу нацгвардии ... или плешивую кремлевскую тварь... хотя... о чем речь... если ты тупое некчемное создание назваваешь себя хрен похренов
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А кто его звал на Донбасс . Родину защищать? Он убивал тех кто хотел того, что сейчас вы даете просто так крымским татарам и венграм.
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Дык ведь знамо дело - из самой Гешпании-то пишеть...
(нет)
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За то два добробата Яроша выгнали с передка , а в качестве ДРГ и контр снайперской борьбы этим пацанам равных нет , вот сепарня и почувствовала волю и не дает пацанам голову поднять.
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Душевная боль и слезы... Царствие небесное Герою! Искренние сочувствия его семье.
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блин - в сводках АТО (или как его там) сообщений о погибших нет, а сообщения о похоронах героев идут каждый день...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПогибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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