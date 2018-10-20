 Погибшего от пули снайпера украинского воина Павла Билика на коленях встречали в родном селе на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Томашпольская сельская ТО, передает Цензор.НЕТ.
"Родное Томашполье сегодня встречало тело воина-героя живым коридором из десятков земляков, которые стояли на коленях с цветами и лампадками в руках", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Томашпольская сельская ТО, передает Цензор.НЕТ.
"Родное Томашполье сегодня встречало тело воина-героя живым коридором из десятков земляков, которые стояли на коленях с цветами и лампадками в руках", - говорится в сообщении.
Спи спокойно Герой! Память и вечная Благодарность навсегда в наших сердцах.
Конечно, мы отомстим кацапам сполна.
Но и местных скотов надо трясти крепко - того же Муженко.
Где новые концепции безопасности в армии? Почему жизнь солдата по прежнему ничего не стоит? Почему успешные наработки наших НАТОвских партнёров не применяются на передовой?
А не зарывают в безымянные могилы под номерами.
Когда же вы твари исчезните с лица земли вместе со своим карликом е...тым.
Да, в словарях его нет.
И тем не менее ШОЛБ ТЫ НА Х*Й.
(нет)