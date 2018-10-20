 "Тато пішов на ангельську роботу", - 5-летняя Юстинка Гурняк написала стихотворение в память о погибшем на Донбассе отце. ФОТО дня

Об этом со ссылкой на маму Юстинки написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Журналист напомнил, что волонтер Виктор Гурняк был одним из известных общественных активистов, участников революции. На фронт прибыл для помощи батальону "Айдар". Виктор погиб во время эвакуации раненых после попытки прорваться к окруженным на 32-м блокпосту бойцам.
Цензор.НЕТ публикует стих Юстинки Гурняк на языке оригинала.
Про татка
Ти - на небі.
Я тебе не бачу.
Але ти в моїй душі.
Я заберу тебе.
Він любить Україну
Він любить свою Юстинку
Але не може кожен день її бачити
Бо йде на ангельську роботу.
Важко читати про особисте горе дітей
Мамо скажи, а хто така війна?
Дівча голубооке запитало
І серце затремтіло як струна
Так наче мову страхом відібрало
І запитання дико запекло
Що відповісти донечці? Не знаю.
В душі, неначе каменем лягло
І спогади, сльозами виринають
- Не знати б дітям...хто така війна! -
В думках словами тихо пролунало
Життя поклав твій батько, щоб вона
Твоїх очей, ніколи не пізнала
Так гірко спогади, на серці запекли
Маленька, наче квіточка чарівна
Красиву посмішку твій батько залишив
Вона - у тобі, моя доню рідна
На руки взяла, ніби в оберіг
- Війна, це бабця, що лиха й сварлива
Татусь прогнав її, щоб не знайшла доріг
Прогнав її, щоб ти була щаслива
І забриніли сльози по щоці
Хустина чорна сиві скроні прикривала
Сльози як кров, що лились із душі
Війна сльозами, наші землі омивала…
Автор: Patrik Orishko
* 1627. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так, в Москве сожжено 'Учительное евангелие "Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и' Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского.
* 1669. После Люблинской унии - гонения на украинский книги, напечатанные на польской территории,
* 1672. Указ о запрещении во всех городах всех чинов людям держать у себя дома и на территории Польши открыто или тайно украинской печати книги, а кто их имеет, то сурово приказано приносить и сдавать воеводе, местному правителю.
* 1677. Патриарх московский Иоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
* 1689. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.
* 1690. Московский патриарх Иоаким указом запретил все украинское писательство, а и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.
* 1693. Письмо Московского патриарха к Киево-Печерской лавры о запрете любых книг украинским языком.
* 1709 год. Указ Петра I о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковно-славянском языке, сверять с российским изданием, чтобы в них никакой разницы не было.
* 1720. Указ Петра I, чтобы снова книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, в Украине не печатать, а те старые книги с книгами великорусского печати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.
* 20 декабря 1720 года. Петр I издал указ киевскому губернскому князю Голицыну, чтобы - во всех монастырях, остающихся в Российского государства, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные.
* 1721. Приказ Синода посылать книги из украинских типографий в синодальную контору для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.
* 1724 год. Типография Киево-Печерской лавры оштрафована на одну тысячу рублей за печатание книг, не во всем похожих с велико. На такую же сумму и за такую же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.
* 1726. Киевский митрополит Иосиф Кроковский составил акафист святой Варваре. Москва разрешила Лавре печать, но с условием его перевода на русский язык («на великороссийское нарЂчие»). В августе 1726 распоряжению Синода о запрещении печатать любую книгу, которая ранее не печаталась санкт-петербургской или московской синодальной типографии. Опять приказано, чтобы правописание и ударения точно повторяли московские.
* 1729. Приказ Петра о переписывании в Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на русский.
* 1740. Российская императрица Анна Ивановна создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и внедрила русский язык в делопроизводстве на территории Украины. Переписи 1740 - 1748 гг свидетельствуют, что в семи полках Гетманщины на 1094 села приходилось 866 школ с украинским языком. В 1804 г. был издан царский указ, который запретил учебу украинским языком. Результаты национального гнета сразу отразились на состоянии образования в Украине. Уже перепись 1897 г. показала, что на 100 человек было лишь 13 грамотных.
* 1748. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-Могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.
* 1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъяты и перевезены в Россию дела тайного делопроизводства. Документы архива Запорожской Сечи, найденные во время разорения Сечи генерал-поручиком Текелия в сундуке под престолом сечевой церкви, оказались в отделении общего архива Главного штаба.
* 1755. Синод приказал Киево-Печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св. Дмитрия Ростовского и Киево-Печерский патерик.* 1763. Указ Екатерины II о запрещении выкладывать украинским языком в Киево-Могилянской академии.
* 1764 год. Отмена Екатериной II украинского гетманства, а с ним - ликвидация украинских учебно-культурных учреждений и отстранение от власти украиноязычных чиновников.* 1765 год. Ликвидация Екатериной II казацкого уклада на Слобожанщине и казацких школ.
* 1766. Синод выдал суровый указ Киево-печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии1769. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать буквари на украинском языке и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.
* 1782. Екатерина II создала комиссию для заведения в России народных училищ, заданиями которых было внедрение единственной формы учебы и преподавания русского языка во всех школах империи.
* 1784. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу наказывать студентов и увольнять с работы учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.
* 1785. Приказ Екатерины II по всем церквям империи править службу Божью русским языком. Русский язык заведено во всех школах Украины.
* 1786. Синод снова приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию, чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-Могилянской академии немедленно ввести систему обучения, узаконенную для всей империи.1789 год. В Петербурге по инициативе Екатерины II издан Сравнительный словарь всех языков, в котором украинский язык определяется как российская, искаженная польской.
* 1811 год. Закрытие Киево-Могилянской академии.* 1847 год. Разгром Кирилло-Мефодиевского братства.
* 1853 год. Искалечено издания Летописи Грабянки.
* 1862 год. Позакривано украинские воскресные школы. Прекратилось издание украинского литературного и научно-политического журнала Основа.
* 1863. Валуевский циркуляр: "Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не понимает - враг России".1864 год. Тысячи пудов архивных материалов вывезли в Москву после судебной реформы. Согласно обижником Министерства юстиции от 3 декабря 1866 года, туда попало большое количество документов ликвидированных учреждений из Волынской, Киевской, Екатеринославской, Подольской, Херсонськои и Черниговской губерний.
* 1869 год. По закону, чиновникам всех ведомств назначалась значительная доплата за русификацию.* 1876 год. Эмский указ. Запрет ввозить украинские книги из-за границы, запрет подписывать украинские тексты под нотами, запрещение украинских представлений. Неслучайно хор М.Лисенко вынудили петь в концерте украинскую народную песню Дождик французском языке.
* 1881 год. Закон о разрешении на печатание словарей украинским языком, но за российским правописанием, а постановка украинских представлений зависит от местного начальства.
* 1887 год. Рукопись грамматики украинского языка цензор повернул, не читая, отписав автору, что нет необходимости разрешать к печати грамматику того языка, который обречен на небытие.
* 1888 год. Указ Александра III "О запрете вживания в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".
* 1889 год. В Киеве, на археологическом съезде, разрешено читать рефераты всеми языками, кроме украинского.
* 1892 год. Российское правительство приказывает цензорам сурово следить за тем, чтобы не допустить украинских литературных переводов с русского языка.* 1894 год. Запрещение ввоза украинских книг из-за границы.* 1895 год. Запрещение украинской хрестоматии и украинских книг для детей.
* 1903 год. На открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве не разрешены речи украинским языком.
* 1905 год. Кабинет Министров России отбросил ходатайство Киевского и Харьковского университетов об отмене запрещения украинского языка, определяя это несвоевременным.
* 1906 и 1907 год. Закрытие Просвещения в Одессе и Николаеве.
* 1908 год. Указ сената о том, что образовательная работа в Украине вредная и опасная для России.
* 1910 год. Указ Столыпина о зачислении Украинской к разряду инородцев и о запрещении любых украинских организаций.
* 1914 год. Указ Николая I о запрещении украинской прессы.
* 1919 год. После завоевания Украины большевиками - уничтожение национально сознательной части населения и запрещение всех украинских литературных, драматических и устных произведений, среди которых лишь украинских народных песен - триста тысяч.
* 1921-1923 годы. Голод в Украине.
* 1922 год. Ликвидация Просвет на Кубани, в Зеленому Клину и в других местах проживания украинский.
* 1929 год. Арест украинских научных работников и духовенства - замещение их русскоязычными.
* 1932 год. Спланирована и осуществлена при поддержке, пак ли из молчаливого согласия "мирового содружества", акция ликвидации украинского народа. В Украине, которая владеет 40% мирового чернозема, умертвляя голодом до 12 миллионов носителей украинского языка, именно кресть
наших воинов...но иногда до слёз ...
особенно когда детки остаются сиротами...
будьте вы прокляты кацапские мрази...