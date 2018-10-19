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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Бахмуте (Донецкая область) полиция в одном из гаражей в жилом секторе выявила более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы для подствольного гранатомета, противотанковые мины и более 20 тыс. патронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Бахмутские сыщики совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия.

Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция 01

При участии взрывотехников опасные предметы изъяты.

Смотрите: Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ. ФОТО

Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция 02
Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция 03

Установлено, что арсенал хранился в течение длительного времени. Сейчас оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации схрона.

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Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция 04

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

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Источник: https://censor.net.ua/p3092377
 
   
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Може через це в нас склади взриваються ?
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нормально
с какого же это арсенала...не с того ли что бабабахнул недавно
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Хорошо хоть у частников не взрывается...может стоит какого то дядю Васю поставить смотрящим за арсеналами?
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Дивно. Типу фотки українських боєприпасів ти постиш через ПРОКСІ.
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Почему в Украине не объявлен траур? Крым Украина?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАрсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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