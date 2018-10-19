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 Происшествия
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 Прокуратура закрыла уголовное производство против водителя Морозова, сбившего девочку на пешеходном переходе, а сам он ездит в Москву, - Гнап. ВИДЕО

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап обнародовал информацию о том, что водитель Александр Морозов, сбивший два года назад девочку на пешеходном переходе ездит в Москву, где пишет посты о "русских героях", а одно уголовное производство против него уже закрыто

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гнап отметил: "Посмотрите на фото. Это Саша Морозов. Два года назад Саша сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся с места происшествия (на видео). Только благодаря регистратору на одном из припаркованных авто, Сашу нашли по номеру машины и начали производство.
Как дела у Саши сегодня? Прекрасно. Благодаря продажной прокуратуре Шевченковского района Киева, одно производство по Саше уже закрыли. По второму производству никакого движения больше года. С бюджетного "KIA" Саша уже пересел на люксовый "Мерседес". Он отдыхает с друзьями. И регулярно тусить в Москве. Откуда пишет постик о "русских героях".

Саша - фигурант нашего проекта "Черный список", вместе с районным прокурором Гавришем и его заместителем Кучером. А значит, все они рано или поздно сядут за содеянное. Такой у нас план. Ну а пока развлекаются пацаны, конечно. Лайк и репост, если вам не трудно. Сделаем Сашу известным".

Источник: https://censor.net.ua/p3092365
 
   
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Руський мир нашей влады томосом не накроешь.
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Не РуСЬкий, а руССкий - хватит делать московитам комплименты, связывая их с Русью.
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Потужно!
Но полиция и прокуратура в это время борется против огендов крембля вроде Саакашвили или тех, кто ставит палатки на Майдане.
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Cпасибо Гнапу за победу....

Оставь свой телефон присоединюсь к расследованию, много чего есть...
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жити по-новому , а вмирати по старому - Два года назад Саша сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве Источник: https://censor.net.ua/p3092365
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У нас кремлёвских халуёв больше в стране,чем патриотов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокуратура закрыла уголовное производство против водителя Морозова, сбившего девочку на пешеходном переходе, а сам он ездит в Москву, - Гнап. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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