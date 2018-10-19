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 Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж

В Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере "Артек" подростков обучают стрельбе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 05
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 06

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 07
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 08

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 10

Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 11

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/p3092331
 
   
 Топ комментарии
 
Самі терористів виховують, а потім дивуються..
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Та то таке... А винен як завжди захід та інтернет. Так кацапи?
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Самі терористів виховують, а потім дивуються..
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не так,аквафреши домальовані..сліпий побачить.
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Правнуки убийц Царя обучаются ,чтобы продолжить их дело Оккупанты за неделю до керченской бойни обучали артековцев стрелять - Цензор.НЕТ 3723
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У неї, що чоло кипить і вона ним притуляється до бронзи?
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в Украине разрешение на оружие с 21 года на россии с 18. Если бы там была Украина, чисто технически этой трагедии не произошло бы
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Да ну. А как же кровожадные солдаты НАТО?
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Лучше кровожадный солдат НАТО чем казак и два бурята..
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Если бы не война карлика с Украиной...фото вызвали бы совсем другие эмоции
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не наказуемо. и никакой связи. стрелок не был в артеке и он был психически болен.
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агрессия, мелитаризаци и не нависть ко всему, вживляемое прямо в мозг по средствам СМИ не есть причинной данного инцидента?
Да точно он же два раза в харьков ездил, вот где собака порылась лять..
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К слову, об уровне образования на росисе - вспомнился эпичный кацапский сосницкий Максим Ожерельев, который на полном серьёзе топит за плоскую Землю. И у него есть последователи, что характерно. Аргументация - неотразимая (особенно убойный довод "Торричелли - пид@р". И у него 40.000 последователей...
Вот видеообзор. Что интересно, корни растут от более авторитетного у них мракобеса, призывающего убивать учёных во имя православия.
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У Гитлера "Гитлерюгенд", у хуйла "Юнармия". Это не аналогия, а прямое продолжение


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Кстати, типа националист ярый, Дима Корчинский , путлерюгенду на Селигере лекции читал. Не сомневаюсь чьи за всеми нашими ультранационалистами ботоксные уши торчат...
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не за всеми но да, там где националисты там работает кремль.
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а зачем им шевроны с флагом РФии ? Это что бы не забыли в какой они стране живут?
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А в колледже был экзамен по практическому применению....
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Свежак : ватники взорвали пиротехнический завод "Авангард" в городе Гатчина.
https://www.obozrevatel.com/abroad/pod-piterom-progremel-moschnyij-vzryiv-pervoe-video-s-mesta-chp.htm
Окупанти за тиждень до керченської бійні навчали артеківців стріляти - Цензор.НЕТ 2213
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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