 Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Да точно он же два раза в харьков ездил, вот где собака порылась лять..
Вот видеообзор. Что интересно, корни растут от более авторитетного у них мракобеса, призывающего убивать учёных во имя православия.
https://www.obozrevatel.com/abroad/pod-piterom-progremel-moschnyij-vzryiv-pervoe-video-s-mesta-chp.htm