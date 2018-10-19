 Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.