 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Изгнание плешивого из рая
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне
Проверенный способ
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Мученик
Здравствуй, деменция...
Подельники не сдадут!
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Мade in russia
Раскольников здесь не жалуют
Красноречивая аббревиатура РПЦ
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Его стойкости завидуют даже враги...
Нові можливості для кожного...
Мудрое решение
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Впрочем это и для Пети и всей остальной старой колоды подойдет...
"Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на…,
Если кто не замечал."
Михаил Крутихин...,Злой Бандеровец Украины...
Дядь Миш,приезжай в Украину,НАХ...тее РАБсси Вонючка...