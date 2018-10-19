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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Фоторепортаж
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 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Изгнание плешивого из рая

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Проверенный способ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Мученик

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Здравствуй, деменция...

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Подельники не сдадут!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Мade in russia

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Раскольников здесь не жалуют

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Красноречивая аббревиатура РПЦ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко.ВИДЕО

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Его стойкости завидуют даже враги...

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Нові можливості для кожного...

Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Мудрое решение

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3092318
 
   
 Топ комментарии
 
Трохи Шнура:

"Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на…,
Если кто не замечал."
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про Юлю понравилось.... Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9476
Впрочем это и для Пети и всей остальной старой колоды подойдет...
Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2956
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Ещё бы - шел, упал, очнулся гипс, вообще классика была бы!
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Сегодня хорошая подборка. Все жабы удачные. Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9679
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)))) та размещай где хочешь, мученникам можно - вам же скоро в рай, жертвы агрессии😂
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Мавзолейный Педофил всю РАБссию паБЕДил,Подлодка КУРСК сдалась Добровольно,Госдеп оказался слабак.... Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5995 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5995
 показать весь комментарий
 
 
Трохи Шнура:

"Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на…,
Если кто не замечал."
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Путлер,Беслан,Норд Ост,Кемерово,Керчь...во всем виноват Порошенко....
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Петя довел народ до ручки,что и 5 долларов сбережений уже не каждый имеет,но виновата конечно же Юлька,которая 8 лет не при делах.
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Петр Алексеевич даже сня фильмы БРИГАДА, БУМЕР,Бандиццкий ПИТИРЬБЮРГЕР,Брат, и прочую поепень Рюсскага БЫДЛА Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9922 Это не ПропоГондоссия РАБссии Вонючки....Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9922
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Сцуки Рюсские,вас может паБЕДИТЬ только Джугашвили и чЛЕНИН...Быдло Шариковское......... Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2057 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2057 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2057 Изгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2057
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Про рюсскае ГофнноГАЗ в Ютьюбе...
Михаил Крутихин...,Злой Бандеровец Украины...
Дядь Миш,приезжай в Украину,НАХ...тее РАБсси Вонючка...
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яке ж хуйло плюгаве! Низеньке, мерзенне хуйлішко.
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Какие-то картинки-хотелки. там уже и томос дали. А на 4-й картинке Йуля?
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А как же без Юли? Порошенко с пастором закроют нахрен.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИзгнание Путина из рая, красноречивая аббревиатура РПЦ, грабли Полторака. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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