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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (263) налоговая милиция (1370) Херсонщина (710) ГФС (2839)

 Незаконная АЗС ликвидирована в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе прекратили деятельность незаконной АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из сел области должностные лица местного предприятия осуществляют хранение и реализацию через АЗС горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения без соответствующих разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Горюче-смазочные материалы на сумму почти 1,6 млн грн изъяты из незаконного оборота в Хмельницком. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 15 тыс. литров дизельного топлива, более 5,6 тыс. литров бензина марки А-95, почти 2,4 тыс. литров бензина марки А-92 и топливно-раздаточные колонки и емкости для хранения горючего общей ориентировочной стоимостью более 1,1 млн грн.

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Незаконная АЗС ликвидирована в Херсонской области 03
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По данному факту начато административное производство по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3092317
 
 
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так бензин теперь подешевеет или подорожает Незаконная АЗС ликвидирована в Херсонской области - Цензор.НЕТ 9675!
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Если АЗС работала по схеме Роттердам+, то однозначно подорожает.
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а если разбавляли бензин ослиной мочей...то наверняка подешевеет !
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Ослиная моча тоже закупается по схеме Роттердам+. Так что всё-таки подорожает. Незаконну АЗС ліквідовано в Херсонській області - Цензор.НЕТ 5710
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная АЗС ликвидирована в Херсонской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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