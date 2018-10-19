 Незаконная АЗС ликвидирована в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из сел области должностные лица местного предприятия осуществляют хранение и реализацию через АЗС горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 15 тыс. литров дизельного топлива, более 5,6 тыс. литров бензина марки А-95, почти 2,4 тыс. литров бензина марки А-92 и топливно-раздаточные колонки и емкости для хранения горючего общей ориентировочной стоимостью более 1,1 млн грн.









По данному факту начато административное производство по ч.1 ст.164 КУоАП.