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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:МИД (4756) Климкин (1884) Слипак (11)

 Мемориальную доску с именем воина-певца Василия Слипака установили в Париже. ФОТО

Она украшает фасад украинского Культурно-информационного центра.

В столице Франции появилась мемориальная доска с именем Героя Украины, известного оперного певца, добровольца Василия Слипака, погибшего на Донбассе. Об этом у себя в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Доску установили 14 октября на фасаде украинского Культурно-информационного центра.

"В этих стенах он чувствовал себя как дома, эти стены неоднократно слышали уникальный бас-баритон, его заразительный смех, его призывы к обществу", – написал Климкин.

Мемориальную доску с именем воина-певца Василия Слипака установили в Париже 01

"Он был уникальной личностью, в которое соединились музыкальный талант и военный героизм. На оперной сцене – гениальный Мефистофель, на линии фронта – "Миф", настоящий ангел-защитник", – характеризует Слипака министр иностранных дел.

Мемориальную доску с именем воина-певца Василия Слипака установили в Париже 02

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Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3092304
 
   
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это хорошо! лишь бы опять придурки не трогали!
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так, кацапські свині за гроші здатні на все, некрофіли довбані(
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Царство Небесне великому синові України..
Вічна пам'ять ! Вічна слава !
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чЛенин Мавзолейный тоже был певцом рюсскага БЫДЛА...,допелся,что нет РАБссии,ссср и Чечни с Ингушетией....,рюсские ,зачем вам монголы Мухомора Каддаффи и Башара Асада.... Меморіальну дошку з ім'ям воїна-співака Василя Сліпака встановили в Парижі - Цензор.НЕТ 5500 Меморіальну дошку з ім'ям воїна-співака Василя Сліпака встановили в Парижі - Цензор.НЕТ 5500
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Великому Украіньцю Василю ЩЕ Буде Співати уся Оперна АРЕНА Світу,прийде ТОЙ ЧАС......
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Я дуже далека людина від "сантиментів"..
Но тут реально сльози. Людина співак, воїн та гордість моєї Держави - України.
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Позор. Где увековечивание, и мемориал для воспитания истинного патриотизма у молодежи, этого настоящего Героя в Украине?
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Кричать "позор" легче легкого. Когда-нибудь будет и памятник.
Уже сделано более важное, снят фильм о Василии Слипаке, он уже демонстрируется, в том числе и за рубежом.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМемориальную доску с именем воина-певца Василия Слипака установили в Париже. ФОТО
 
 
 
 
 
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