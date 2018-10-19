 Мемориальную доску с именем воина-певца Василия Слипака установили в Париже. ФОТО

В столице Франции появилась мемориальная доска с именем Героя Украины, известного оперного певца, добровольца Василия Слипака, погибшего на Донбассе. Об этом у себя в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Доску установили 14 октября на фасаде украинского Культурно-информационного центра.

"В этих стенах он чувствовал себя как дома, эти стены неоднократно слышали уникальный бас-баритон, его заразительный смех, его призывы к обществу", – написал Климкин.

"Он был уникальной личностью, в которое соединились музыкальный талант и военный героизм. На оперной сцене – гениальный Мефистофель, на линии фронта – "Миф", настоящий ангел-защитник", – характеризует Слипака министр иностранных дел.

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Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

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