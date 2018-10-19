 Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" установлены личности двух местных жителей, которые с помощью двух транспортных средств осуществляли перевозки фальсифицированных сигарет через линию разграничения вне установленных коридоров с временно оккупированных территорий на территорию Донецкой области с целью дальнейшей реализации.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 56 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте общей ориентировочной стоимостью 1,7 млн грн. и два транспортных средства на 300 тыс. грн.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Платять за шкідливе для здоров'я ніщо.
если пачка стоит 30 грн. то в месяц-900 грн.
а в год.... ! прокурил машину!
Если бы в обратном направлении - тогда пожалуйста.
https://donetskie.com/news/incident/gorlovskie-kurilshchiki-predpochitayut-ukrainskie-i-belorusskie-sigarety/61235/ прабачце кали ласка!
я представляю сколько гавна завозится на Украину из этого гетто, СБУ молодцы.
хоть один магазин покажите без паленки!!!
и ни каких последствий...! не посчитайте за рекламу !
прикинь что за херь внутри