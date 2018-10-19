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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:сигареты (548) ГФС (2839)

 Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, сотрудниками СБУ, ВСУ и патрульной полиции перекрыли канал незаконного перемещения фальсифицированных табачных изделий.

Об этом сообщили в ГФС.

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В рамках проведения операции "Акциз-2018" установлены личности двух местных жителей, которые с помощью двух транспортных средств осуществляли перевозки фальсифицированных сигарет через линию разграничения вне установленных коридоров с временно оккупированных территорий на территорию Донецкой области с целью дальнейшей реализации.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 56 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте общей ориентировочной стоимостью 1,7 млн грн. и два транспортных средства на 300 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн 01
Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн 02
Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн 03
Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3092298
 
 
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Дивує, що люди згідні витрачати досить великі гроші на цигарки.
Платять за шкідливе для здоров'я ніщо.
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Ну у каждого свои слабости. Табакокурение не самое вредное из слабостей!
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я как то пытался подсчитать сколько сейчас тратят на сигареты.
если пачка стоит 30 грн. то в месяц-900 грн.
а в год.... Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 6276! прокурил машину!
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Их в мире 1,1 миллиарда человек! Мне жалко было бы потратить деньги на 1 сигарету. Не то, что курить всю жизнь.
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хорошо что я очень давно бросил курить! прочитав эту статью, выл бы день и ночь! Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 1259!
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Напихать у гэти цыгарэты пацучынага яду, и хай паляць на здароўе!
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Так в том-то и прикол, что из ОРДЛО везут для продажи в Украине.
Если бы в обратном направлении - тогда пожалуйста.
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Слово , ясен пень не воробей, лаханулся, просто первый раз читаю о то , что из от тудава кантробас идёт, а не туда,вот ссылка : Горловские курильщики предпочитают украинские и белорусские сигареты:

https://donetskie.com/news/incident/gorlovskie-kurilshchiki-predpochitayut-ukrainskie-i-belorusskie-sigarety/61235/ прабачце кали ласка!
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откуда у винторогих там нормальный табак, они там просрочку с опарышами жрут и кацапам хорошо за утилизацию платить не надо, только продукция из Белоруссии спасает от голода.
я представляю сколько гавна завозится на Украину из этого гетто, СБУ молодцы.
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Интересно, какие марки сигарет они фальсифицируют. Хоть и живу в Днепре, но не нарваться бы случайно на скрепное курево. Надеюсь, до Camel и Winston (которые обычно курю) не добрались.
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ну если брендовую водку подделывают.., то и сигареты могут!
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Опять крепко призадумался насчёт бросить курить...
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а если по 100 грн. как обещают стоимость пачки сигарет сделают... бросите курить?
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у нас весь импоорт левый
хоть один магазин покажите без паленки!!! Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 5985
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не знаю как в магазине... а вот у бабы Клавы-супер купер на разлив Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 6350!
и ни каких последствий...! не посчитайте за рекламу !
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а я знаю - нам привозят только тару
прикинь что за херь внутри Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 1331
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вот почему эту "херь" и не пьют многие... делают свою (херь) !
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ждите на всех рынках Украины - бабушки для ментов Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн - Цензор.НЕТ 8173
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так они эту дрянь сначала конфискуют... а потом и скуривают!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПерекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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