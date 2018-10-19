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 Происшествия, Киевские новости
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 Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки. ФОТО

В Киеве на улице Кибальчича автобус №46 переехал мужчину, который лежал без сознания на дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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В дежурную часть столичной полиции примерно в 05:50 поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о наезде на потерпевшего.

По вызову выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Проведя осмотр места происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, другой фигурант его догнал, сделал подножку и, когда оппонент упал, избил его. После побоев пострадавший, примерно 35 лет, остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус МАЗ, который совершил наезд на мужчину. Врачи констатировали смерть, причина которой будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки 01
Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки 02
Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки 03

Фото - "Информатор"

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Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи установят все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.

Источник: https://censor.net.ua/p3092262
 
 
 Топ комментарии
 
капец.... дауны маршрутные....
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винний той мудак що побив загиблого, бо він лишив його на дорозі можливо без свідомості.
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Автопилот примет это препятствие за "лежачего полицейского" и медленно переедет его, что бы не потревожить пассажиров.
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Вот по этому все ТС должны быть с автопилотом, автопилот никогда не отвлекается и видет все.
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Автопилот примет это препятствие за "лежачего полицейского" и медленно переедет его, что бы не потревожить пассажиров.
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Если ты не знаеш что такое автопилот и как он работает то лучше молчи, а то выглядиш глупо.
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Нулевой уровень. Водитель контролирует все - тормозную систему, мультимедия, курс автомобиля, скорость и т.п. Машина ничего не может делать самостоятельно - это попросту не предусмотрено конструкцией.
Первый уровень. Уже есть определенная автоматизации. Водитель управляет машиной сам, но автомобиль может взять на себя некоторые функции, в минимальной степени. Это, например, набор скорости или удержание курса машины.
Второй уровень. Здесь уже свободы у автопилота побольше. Машина может как удерживать курс, так и ускоряться, при этом используя информацию о ситуации вокруг автомобиля. Для этого, конечно, нужны датчики, сенсоры и в некоторых случаях камеры. Водитель обязан держать руки на руле машины и не снимать их. Машина может тормозить в случае необходимости. Ко второму уровню можно отнести Autopilot от Tesla(уровней 3,4 и тем более, 5 в настоящее время не существует, по крайней мере, такие робомобили не выезжают на дороги общего пользования).
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У всех на устах сейчас робомобили Uber, один из которых в марте этого года на полном ходу сбил велосипедистку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Расследование, проводимое Национальным советом по безопасности на транспорте США показало, что в проблеме виновата система автопилотирования, которая вовремя не распознала человека и автомобиль продолжил движение.
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Автопилот различает припятствия с большей дистанции, чем человек.
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как раз водитель и НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЛЕЖАТЬ на дороге согласно ПДД запрещено даже если вы без сознания... а вот тому- кто избил, если найдут впаяют и непредумышленное или умышленное убийство... тут несколько спорно... какой у него был умысел.... хотя тот факт, что забил до потери пульса и сознания и оставил лежать на автодороге говорит, что где то он хотя бы косвенно- НО ЖЕЛАЛ именно такого (допускал) конца для погибшего...
а водителю автобуса НИЧЕГО-- ЭТО ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС.. ему морально будет тяжело..как никак переехал да кстати если установят что у него не было технической возможнеости увидеть тело лежало в таком месте покрывали тенью кроны деревьев, линия дороги извилистая и не смог бы даже применить экстренное торможение затормозить не наехав то и ввосе не виноват...
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ну вы маладежь и даете!!!)))..еще на Зайцеву пиняете!)))
пункт 12.3- ПДД Украины читайте!!!)))..плоть до полной остановки!..хоть в чистом поле!!!
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Может его в драке убили,а автобус уже труп переехал
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МАЗ выпускает не только грузовики, но и автобусы. И даже троллейбусы. Автобус у Києві на смерть переїхав чоловіка, що лежав на дорозі непритомний після бійки - Цензор.НЕТ 8609
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Никола́й Ива́нович Киба́льчич ( 19 [31] октября 1853, Черниговская губерния - 3 [15] апреля 1881, Санкт-Петербург) - русский революционер
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Кстати да, мозолит глаза это название. А за мостом на Оболони меня умиляет проспект героев Сталинграда...
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А первое название этого сталинградского проспекта было Набережная Славутича. В угоду Брежневу переименовали идиоты. Города нет, а улица есть. А мы причем?
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Ну герои Сталинграда - это еще понять можно. Хотя шото не припомню у нас улицу героев Нормандии или Ивадзимы.
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винний той мудак що побив загиблого, бо він лишив його на дорозі можливо без свідомості.
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Драка для людини це входження у доволі емоційний стан. І сподіватись на те що людина, у цьому стані, як робот, буде вести себе згідно чинного законодовства, правил дорожнього руху, і відповідно до норм поведінки у громадському місті, не доречно.
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І як ви пропонуєте ділити відповідальність за смерть людини ?
На водія повісити ?
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Звичайно що водій не навмисно вбив людину (назвемо речі своїми іменами).
Той хто бив, бив потерпілого вже на дорозі (він його туди не тягнув), але не вбив , хоча слідство це має ще довесте, що потерпілий був ще живий. Залишив не притомним на дорозі, цю відповідальність ніхто не відміняв, але це буде розглядатись також як не навмисне вбивство.
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Даже при драке следует соблюдать ПДД. Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки - Цензор.НЕТ 4773
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Думал что такое возможно только в комедийных боевиках с участием Лесли Нильсена.
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в 5.50 еще темно...
но фары? у автобуса работали фары? или под колеса уже не надо смотреть?
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Водителю автобуса повылазило ?
Не видел , что на дороге человек лежит ?
Нет чтоб остановИться и помочь, решил его наверняка ухандокать , чтоб не мучился ...
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Все потому что заставляют водителей работать на маршрутах сутками, спят по 5-6 часов, колесят по городу по 14-16, конечно он выходит в рейс и еще два часа спит за рулем.
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Ну я еще могу понять если клиент внезапно выскочил перед машиной..
Но тут от просто лежал на дороге. Куда водила смотрел????
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Виноват водила, если чувак не свалился ему под колёса в результате драки. Если какое-то время он лежал, то водила.
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Во -первых: лежал не в зоне пешеходного перехода.
Во -вторых: отсутствие знака аварийной остановки.
Водитель невиновен.
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Не виновен. Водитель автобуса в большей степени ответственен за жизнь и здоровье пассажиров.
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Любой пешеход может потерять сознание на дороге - так что, по нему можно ездить ?
Конечно, водитель виноват.
И тот, кто не оттащил избитого с проезжей части - также виноват.
Он его мог специально оставить на дороге, потому что понял, что убил.
Избивший - основной виновный.
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Все бьют морды время от времени. За всё хорошее. Мужик есть мужик. Но ты ж сука знай меру и имей мозги. Дать по морде это одно, это нормально и по мужски. Но забить до смерти и бросить на дороге? Да пусть оно даже гнида. Вальнул пару раз в нос и хватит. Ты его проучил и дал шанс исправиться. А кто ты сука такой, чтобы жизнь забрать?
А водила невиновен. Автобусы мгновенно не останавливаются.
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Із катафалку по дорозі випав небіжчик, та його переїхав КРаЗ, водій КРаЗу підкинув труп мерця на рейки поїзда, а вже машиніст сповістив про наїзд. Чекає той машиніст під операційною, лікар вийшов, витер піт з лоба та, полегшено видихнувши, відповів на пронизливе: "Ну, як???" -- "Жить будєт"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки. ФОТО
 
 
 
 
 
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