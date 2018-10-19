 Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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В дежурную часть столичной полиции примерно в 05:50 поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о наезде на потерпевшего.

По вызову выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Проведя осмотр места происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, другой фигурант его догнал, сделал подножку и, когда оппонент упал, избил его. После побоев пострадавший, примерно 35 лет, остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус МАЗ, который совершил наезд на мужчину. Врачи констатировали смерть, причина которой будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.







Фото - "Информатор"

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Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи установят все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.