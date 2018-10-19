 Автобус в Киеве насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге без сознания после драки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть столичной полиции примерно в 05:50 поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о наезде на потерпевшего.
По вызову выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и следователи специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Проведя осмотр места происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, другой фигурант его догнал, сделал подножку и, когда оппонент упал, избил его. После побоев пострадавший, примерно 35 лет, остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус МАЗ, который совершил наезд на мужчину. Врачи констатировали смерть, причина которой будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи установят все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.
Первый уровень. Уже есть определенная автоматизации. Водитель управляет машиной сам, но автомобиль может взять на себя некоторые функции, в минимальной степени. Это, например, набор скорости или удержание курса машины.
Второй уровень. Здесь уже свободы у автопилота побольше. Машина может как удерживать курс, так и ускоряться, при этом используя информацию о ситуации вокруг автомобиля. Для этого, конечно, нужны датчики, сенсоры и в некоторых случаях камеры. Водитель обязан держать руки на руле машины и не снимать их. Машина может тормозить в случае необходимости. Ко второму уровню можно отнести Autopilot от Tesla(уровней 3,4 и тем более, 5 в настоящее время не существует, по крайней мере, такие робомобили не выезжают на дороги общего пользования).
а водителю автобуса НИЧЕГО-- ЭТО ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС.. ему морально будет тяжело..как никак переехал да кстати если установят что у него не было технической возможнеости увидеть тело лежало в таком месте покрывали тенью кроны деревьев, линия дороги извилистая и не смог бы даже применить экстренное торможение затормозить не наехав то и ввосе не виноват...
пункт 12.3- ПДД Украины читайте!!!)))..плоть до полной остановки!..хоть в чистом поле!!!
На водія повісити ?
Той хто бив, бив потерпілого вже на дорозі (він його туди не тягнув), але не вбив , хоча слідство це має ще довесте, що потерпілий був ще живий. Залишив не притомним на дорозі, цю відповідальність ніхто не відміняв, але це буде розглядатись також як не навмисне вбивство.
но фары? у автобуса работали фары? или под колеса уже не надо смотреть?
Не видел , что на дороге человек лежит ?
Нет чтоб остановИться и помочь, решил его наверняка ухандокать , чтоб не мучился ...
Но тут от просто лежал на дороге. Куда водила смотрел????
Во -вторых: отсутствие знака аварийной остановки.
Водитель невиновен.
Конечно, водитель виноват.
И тот, кто не оттащил избитого с проезжей части - также виноват.
Он его мог специально оставить на дороге, потому что понял, что убил.
Избивший - основной виновный.
А водила невиновен. Автобусы мгновенно не останавливаются.