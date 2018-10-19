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Все про:вор в законе (169) задержание (5160) Одесса (5194) СБУ (12910)

 Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского вора в законе по прозвищу Жоржикич.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в Управление СБУ в Одесской области, Жоржикич причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке Жоржикич незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

Вор в законе должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства", - отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 01
Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 02

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3092254
 
   
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Ты их - в дверь, они - в окно. (с)
Отстреливать надо, при оказании сопротивления.
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А КОГДА ВОРЮГ С БАНКОВОЙ БУДУТ ТОПИТЬ В САРТИРАХ?
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Таким на лобі потрібно ставити тавро.
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Ну шо, поздравляю всех с достижениями.
Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства населения.

Этот показатель на середину 2018 года составлял $1563 доллара.
Кто же живет лучше нас? Кто нас опередил?
Непал (2054 долл.),
Камерун (2282 долл.),
Кения (2306 долл.)
Бангладеш (2332 долл),
Лесото (2640 долл.).
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Бедняга ты зубожилый... Что предлагаешь-то???
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В отличии от тебя, я думаю не только о себе.
Что предлагаю?
Предлагаю начать думать головой, а не дупой.
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это пельцемвнебовый рейтинг - он не учитывает реальные доходы
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а как он попал в страну.КОГДА ЗДЕСЬ ПРОХОДНОЙ ДВОР ЗАКОНЧИТСЯ и кто понесет наказание?
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в текст заголовка можно добавить еще одно слово - "опять".
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Почему их "величают" официально "вор в законе"??? Поднимая их статус?Просто вор не достаточно?И если он причастен ко многим преступлениям то почему его просто выдворяют?
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и только я решил завязать..
а они меня затащили обратно!!!))
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если Грузию называют Жоржия, так и он Грузинчик обыкновкнный.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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