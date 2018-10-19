 Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в Управление СБУ в Одесской области, Жоржикич причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке Жоржикич незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.
Вор в законе должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства", - отметили в управлении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.
Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.
Отстреливать надо, при оказании сопротивления.
Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства населения.
Этот показатель на середину 2018 года составлял $1563 доллара.
Кто же живет лучше нас? Кто нас опередил?
Непал (2054 долл.),
Камерун (2282 долл.),
Кения (2306 долл.)
Бангладеш (2332 долл),
Лесото (2640 долл.).
Что предлагаю?
Предлагаю начать думать головой, а не дупой.
а они меня затащили обратно!!!))