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Все про:Винницкая область (474) налоговая милиция (1367) спирт (199) ГФС (2837)

 Незаконная транспортировка крупной партии спирта остановлена в Винницкой области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области совместно с работниками патрульной полиции остановили незаконную перевозку 3 тыс. литров спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что по трассе "Винница-Хмельницкий" транспортным средством марки "Volkswagen LT45" осуществляется незаконная перевозка спирта.

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По результатам обыска указанного автомобиля из незаконного оборота изъяты 3 тыс. литров спирта, разлитого в 15 ПЭТ-бочек, общей стоимостью 840 тыс. грн, а также указанное транспортное средство. Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1 млн грн.

Незаконная транспортировка крупной партии спирта остановлена в Винницкой области 01
Незаконная транспортировка крупной партии спирта остановлена в Винницкой области 02

В настоящее время принимаются меры для наложения ареста на изъятые ТМЦ.

Источник: https://censor.net.ua/p3092253
 
 
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