EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  1027  0
Все про:похороны (753) Черкассы (565) военнослужащие (3915) Ян Осока (428) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (12)

 С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах. ФОТОрепортаж

Старший солдат 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Антон Моспан погиб 15 октября ​​от пулевого ранения, полученного в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 октября, на Соборной площади города Черкассы состоялось прощание с Антоном Юрьевичем Моспаном, 1991 года рождения, старшим солдатом 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 15 октября днем от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время передвижения на опорном пункте в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Антон Моспан погиб на Донбассе 15 октября. ФОТО

Антон Моспан родился 24.12.1991 года в Умани. Жил в Черкассах. Окончил Черкасский профессиональный автодорожный лицей. С 2015 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

У него осталась мать.

С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 01

Украиснкий воин Антон Моспан.

С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 02
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 03
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 04
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 05
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 06
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 07
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 08
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 09
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 10
С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах 11

Фото: infomist.ck.uavycherpno.ck.uazmi.ck.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3092249
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх