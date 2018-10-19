 Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
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Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Кто убил стрелка?
видео ЗДЕСЬ
Пенсии не хватало.
За пенсиями пошли.
Люди уже обратили внимание на такие нестыковки. Если вся стрельба происходила в одном корпусе, как утверждают пропагандоны оккупантов, и свидетели говорят, что Росляков физически не смог побывать за 15 минут в двух корпусах, то почему запечатлены совершенно разные типа перил на пролетах на фото и на видео очевидцев? Ответ простой - фото Рослякова сделано было в одном здании, а убивали одновременно как минимум в двух. И делали это другие люди.
Еще вопрос, на видео свидетель показывает, что после теракта, ФСБ глушит связь. Вопрос - зачем? Виновник застрелился. Это ведь всего лишь псих-подросток. Зачем глушить связь? Основной и очень важный канал медиков, родителей, населения.
ПО мнению блогера, вряд ли это было сделано исключительно из-за пенсионной реформы. У фюрера хватает сил и средств, чтобы не боятся никаких попыток референдума. Более вероятна версия внутренних разборок ГРУ (Военных) и ФСб(гебистов), которая вышла из под ковра. Перед этим, ФСБ сделало из ГРУ посмешище на весь мир и перед шефом. Плюс к этому провальная авантюра в Сирии и в Украине, где грушники облажались по полной.
Им срочно нужен грандиозный факап у конкурентов. И потому грандиозная кровь в исключительной зоне ответственности и контроля ФСБ -идеальный вариант. Профессионализм, скорость и слаженность действий и отхода расстрельной группы - это военные, которые после Донбасса и Сирии хладнокровно убьют хоть женщин, хоть детей. Это и объясняет глушилки, странные блокировку моста и других путей отхода. Плюс сокрытия количества жертв и зачистка следов и доказательств нахождения в политехе организованной группы.
ФСБ весьма выгодно представить все это делом рук всего лишь психа одиночки, а не то, что они при всех ресурсах и времени остаются такими лохами, которые не в состоянии отследить, блокировать и быстро разобраться с организованной группой с автоматическим оружием в самой охраняемой зоне у моста. Так что плевать им всем на детей с высокой колокольни, для оккупантов это всего лишь возможность потеснить конкурента у корыта. И если воякам покажется, что они не достигли результата в Крыму будут еще теракты, организованные профессиональными военными, чтобы насолить конкуренту.
А чему удивляться ???
http://www.vkerchi.com.ua/ruska/viewtopic.php?f=15&t=1801
Полностью отупевшие от злобы дегенераты...
Дети ублюдков выросли бы наследными ублюдками...
Почему-то не жалко их ....
Как касапы радовались террактам в Парижэж и Брюсселе ?
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Не говоря об Украине и США ???
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ВСПОМНИТЕ !!!
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Всі, завжди, очевидно і т.д. - дуже погані слова. Сам грішний, але у чужому оці видніше
Думаю, что если б небыло этого терракта в Керчи, рано или поздно Кремль его бы сотворил в Крыму....
Такая трагедия была выгодна Кремлю по нескольким причинам....
1) Чтобы показать, что Крым за эти годы стал еще более российским (так что эти военные почести на фоне памятника Ленина и власовского трикалора неспроста)
2) Мир начал забывать что такое Крым....А здесь лишний повод показать Миру (через западные СМИ), что Россия полностью контролирует ситуацию на полуострове, а украинские власти "вне игры"... что они даже не могут проводить следственные эксперименты и лечить раненых....
3) Отвлечь русских от экономических проблемм, пенс реформы в стране и катастрофического падения рейтинга Путина.....
ЗІ.... Коварство русских, это у них в крови..... Только несколько наций в Мире, по-настоящему знают, кто такие РУССКИЕ.... Евреи(потому что много их в России и успели хорошенько выучить русского Ивана), украинцы, поляки, американцы, чеченцы, грузины и прибалты..... Вся остальная ЕВРОПА - бараны, которыми русские могут вертеть как захотят...
Хорош анархист, который не бомбы бросал, а руками своими на хлеб зарабатывал, хоть и был князь.
"Князь Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (9 декабря 1842, Москва - 8 февраля 1921, Дмитров) - русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Из рода Кропоткиных."
(Википедия)
Нестор Махно, к слову, тоже был анархист:
"хрен уйдешь" - "хрен догонишь"(С)
КЕРЧЬ - КТО ГРОХНУЛ СТРЕЛКА? kamikadzedead
YouTube
в сми были фото и видео упавшей от бури звезды.
когда главная площадь накрылась красной звездой.
знамение как и венок януковича, и падающие солдаты при порошенко.
НЕБО оно предупреждает.
но не все к нему прислушиваются.
Откопаешь и посмотришь.
Vita Kryuchkova ИХ было 5-ро..
JBL Bass ДВОЕ их было
Vita Kryuchkova нет
Vita Kryuchkova к нам приходила вчера полиция на работу, и показывали фотографии 4х парней, и сказала что они росызкиваютс по этому делу.
Vita Kryuchkova просто не хотят паники
Валерия Гринёва Вита а ты там училась?
Vita Kryuchkova да
Anastasiy исмаилова вита .значит пострадавшие уже составили фоторобот .и их ищут .
Vita Kryuchkova я в тот день не пошла на учебу