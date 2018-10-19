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 Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО

На площади Ленина в центре оккупированной Керчи в 10:00 началась церемония прощания с погибшими в политехническом колледже. В 12:00 погибших похоронят на центральном кладбище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

...

Читайте также: Трагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ

Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.

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Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже 02
Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже 03
Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже 04

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/p3092235
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то слишком быстро хоронят... Я так понял, что никто толком никакой экспертизы не проводил...
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Оккупация продолжается,население уменьшается,жаль простых людей.
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Не обобщай , т.к. к ним тогда нужно приписать и наших Украинцев которые просто живут и работают в росии , как и остальные расеяне которые ни чего не могут сделать с тем режимом который ими правит и кукловодит .
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це продовження справи хуйла - кгбісти керують/відволікають кацапскій плебс від космічних))) висот параші! Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже - Цензор.НЕТ 5505
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Что-то слишком быстро хоронят... Я так понял, что никто толком никакой экспертизы не проводил...
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причем ВСЕ - в закрытых гробах.. и самих гробов не особо видно
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Это больше похоже на заметание следов. Если труп дома, несколько суток - мало ли что могут родственники увидеть ненужного. Ну, и шоу для плебса, хоть и такое кровавое.
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Со стрелком тоже не понятно. фсб говорит ,что он застрелился ,а раны от выстрелов почему-то в боку.

Окупована Керч прощається із загиблими в політехнічному коледжі - Цензор.НЕТ 7816
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Не пишите бред. Там пол черепа разнесено и вынесен мозг. А на боку (и это видно) не раны, а скорее царапины. Может, стекло битое поранило или ещё что.
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Где ты увидел ПОЛ черепа??? Голова целая. И сам якобы стрелок выложил свое видео на ютубе . Показать?
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Если бы пол черепа разнесло , то на месте головы была бы лужа крови , так же и о любом ранении из дробовика - где лужа ?
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Верху есть фото, но там кровь квадратиками заклеили. Ружье помповое, без приклада, стрелял себе в левую часть лица, при выстреле в упор из дробовика, дробь выходит из ствола кучно, а потом разлетается. Так что судя по всему сам себя застрелил.
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СудмЭдЭксПерд , вот смотри видео с ЖИВЫМ Росляковым

видео ЗДЕСЬ
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Ну вот только утром смотрел Раша новости, там сюжет, как люди бегут в колледже и голос "стреляют с автомата". Колледж, между прочим, технический, не институт благородных девиц, люди там грамотные поди.
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Теж спочатку хотів і запостити...😁
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а зачем?, там ещё вчера всё порешали.
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Камни с неба прилетели , и упали на самых беззащитных - детей. И даже после этой трагедии до них не дойдет ничего. За все прийдется расплачиваться - за убитых детей в Украине, Сирии, Грузии. Вот цена "рузького мира".А что вам в Украине было не так, крысчане?
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биндеры же хотели заставить их скакать, а они ж еще даже с колен не вставали
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"А что вам в Украине было не так, крысчане?"

Пенсии не хватало.
За пенсиями пошли.
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Нехай батьки загиблих дітей запишуть в YouTube звернення, де пояснюють свої переконання що "русского міра". А до того у мене нема співчуття.
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Они скажут ,что бояре виноваты и на коленях запишут жалобу к хуйлу.
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Читай выше, зачем шоу и для кого. Ну любят на расеи это дело, превращать семейную трагедию в шоу государ. Масштаба.
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якщо гімн України заспівають, то я готовий прийняти участь в хвилині мовчання
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Великолепная доказательная база собраная блогером kamikadzedead четко и ясно показывает - теракт спланирован и осуществлен оккупантами для достижения вполне понятных целей. Свидетели, фото и видео говорят о том, что псих-одиночка не мог сам осуществить задуманной, пишет блогер Alex Noyt.

Люди уже обратили внимание на такие нестыковки. Если вся стрельба происходила в одном корпусе, как утверждают пропагандоны оккупантов, и свидетели говорят, что Росляков физически не смог побывать за 15 минут в двух корпусах, то почему запечатлены совершенно разные типа перил на пролетах на фото и на видео очевидцев? Ответ простой - фото Рослякова сделано было в одном здании, а убивали одновременно как минимум в двух. И делали это другие люди.

Еще вопрос, на видео свидетель показывает, что после теракта, ФСБ глушит связь. Вопрос - зачем? Виновник застрелился. Это ведь всего лишь псих-подросток. Зачем глушить связь? Основной и очень важный канал медиков, родителей, населения.

ПО мнению блогера, вряд ли это было сделано исключительно из-за пенсионной реформы. У фюрера хватает сил и средств, чтобы не боятся никаких попыток референдума. Более вероятна версия внутренних разборок ГРУ (Военных) и ФСб(гебистов), которая вышла из под ковра. Перед этим, ФСБ сделало из ГРУ посмешище на весь мир и перед шефом. Плюс к этому провальная авантюра в Сирии и в Украине, где грушники облажались по полной.

Им срочно нужен грандиозный факап у конкурентов. И потому грандиозная кровь в исключительной зоне ответственности и контроля ФСБ -идеальный вариант. Профессионализм, скорость и слаженность действий и отхода расстрельной группы - это военные, которые после Донбасса и Сирии хладнокровно убьют хоть женщин, хоть детей. Это и объясняет глушилки, странные блокировку моста и других путей отхода. Плюс сокрытия количества жертв и зачистка следов и доказательств нахождения в политехе организованной группы.

ФСБ весьма выгодно представить все это делом рук всего лишь психа одиночки, а не то, что они при всех ресурсах и времени остаются такими лохами, которые не в состоянии отследить, блокировать и быстро разобраться с организованной группой с автоматическим оружием в самой охраняемой зоне у моста. Так что плевать им всем на детей с высокой колокольни, для оккупантов это всего лишь возможность потеснить конкурента у корыта. И если воякам покажется, что они не достигли результата в Крыму будут еще теракты, организованные профессиональными военными, чтобы насолить конкуренту.
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Сомнение есть,что Стрелок был не один,да и Бомбу делал не подросток...??
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стреляли одновременно в нескольких зданиях колледжа. и сама бомба - сделана мощной и профессионально (а не взрывпакеты что показали на фото). ВСЕ очевидцы говорят что видел сразу нескольких в черных масках и с автоматами. Стрелок застрелян из... автомата (выстрел из дробовика снес бы нахрен ему голову, при выстреле в упор: а на фото - всё цело.. не видно даже толком отверстия и кровь какая-то.. иммитация)
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Стрелок вообще выложил видео на ютубе ,что это не он и жив.
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Свидетели говорят что был ещё один стрелок.
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ну бомба для нас это одно, для них бомба это сера со спичек и жменя ржавых гаек, завтра покажут с камер наблюдения гастронома как Вадик покупал 1000 коробок спичек и бараны поверят как поверили в 150 патронов.
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Там полно свидетелей и камеры, если была группа, мы об этом узнаем, грушники не занимаются такой хуйней, может традиции меняются х.з... После подобного рода терактов спецслужбы как правило получают намного больше полномочий во всех аспектах своей работы, контроль интернета, коммуникаций каждого, из-за этого такую операцию могли провести сами фсбшники, высшее руководство ставит задачу, они выполняют, как ее провести это уже их инициатива. Речь идет о значительном "затягивании гаек", тотальном контроле, такие решения требуют веских аргументов, что бы не вызвать недовольство наиболее активных социальных групп - молодежи. Единственный вопрос, на который нет ответа, если подобного рода спецоперация и была проведена, то почему местом проведения выбран Крым, что в РФ мало шизофреников с подобным психотипом личности, где-то за Уралом например? Пол страны смотрят киселева и соловьева, шизоидов там валом.
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Зайдите на форум "В Керчи":
http://www.vkerchi.com.ua/ruska/viewtopic.php?f=15&t=1801

Полностью отупевшие от злобы дегенераты...
Дети ублюдков выросли бы наследными ублюдками...
Почему-то не жалко их ....
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зачем ты этот говно-ресурс рекламируешь ?
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И мне не жалко. В фейсбуке кацапня от злобы на говно исходит и пишет ,что хахлы это всё сделали. Призывают бомбить Киев.
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Вспомните..
Как касапы радовались террактам в Парижэж и Брюсселе ?
.
Не говоря об Украине и США ???
,
,
ВСПОМНИТЕ !!!
.
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Мирко, это мой любимый закон бумеранга. Того самого, который всегда возвращается. Не нам, так нашим детям. Иногда вот так страшно.
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Фото жуткие .Выглядит как подношение Ленину, или жертвоприношение. Организаторы тупые даже недрдумались как это выглядит на общем фоне.
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хотябы додумались без колорадских лент, колорадских флагов и флагов новороссии.... А то бы выгледело вообще.... как жертвоприношение с эллементами африканского карнавала....
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Сеющие ветер,пожинают бурю.Не нужно писать" оккупированная".Там все радовались вхождению в рф и призывали занять Донбасс.При этом крысы планировали постоять всторонке.Зло принесенное другим,возвращается кратном размере.Кацы становятся вежливыми,когда заедешь прикладом в зубы.
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не всі. Балух і Сєнцов не раділи.
Всі, завжди, очевидно і т.д. - дуже погані слова. Сам грішний, але у чужому оці видніше

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Рехверендники вготували своїм дітям і онукам таку долю.

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И, заметьте, одни пердунцы, на пенсию свалившие в тёплый крым с срасеи!
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Хоронят под нацистскую, власовскую тряпку, вдалике памятник интернационалисту и коммунисту Ленину.... Бардак в Крыму и полная розруха в головах....
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Мамы, папы выбрали для них путь в жизни, хоть они еще и мало смыслили, что такое "русский мир".
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оперативно провернули похорона, видимо долго готовились ...
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Интересно, какому дебилу пришло в голову провести похороны детей в таком формате. Я понимаю, на россии много убогих. Но хоронить детей с "воинскими" почястями - это уже слишком. Армии на похоронах больше чем гражданских. Не знаю, у нас до такого убожества никогда бы не скатились. Но на россии так принято, груднички в танках, школьники в военной форме, студенты участвующие в военизированных шабашах - одним словом "Бабы еще нарожают".
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Четко подмечено.....

Думаю, что если б небыло этого терракта в Керчи, рано или поздно Кремль его бы сотворил в Крыму....
Такая трагедия была выгодна Кремлю по нескольким причинам....
1) Чтобы показать, что Крым за эти годы стал еще более российским (так что эти военные почести на фоне памятника Ленина и власовского трикалора неспроста)
2) Мир начал забывать что такое Крым....А здесь лишний повод показать Миру (через западные СМИ), что Россия полностью контролирует ситуацию на полуострове, а украинские власти "вне игры"... что они даже не могут проводить следственные эксперименты и лечить раненых....
3) Отвлечь русских от экономических проблемм, пенс реформы в стране и катастрофического падения рейтинга Путина.....

ЗІ.... Коварство русских, это у них в крови..... Только несколько наций в Мире, по-настоящему знают, кто такие РУССКИЕ.... Евреи(потому что много их в России и успели хорошенько выучить русского Ивана), украинцы, поляки, американцы, чеченцы, грузины и прибалты..... Вся остальная ЕВРОПА - бараны, которыми русские могут вертеть как захотят...
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Вот про Кропоткина этот антисемит Розанов промолчал бы лучше.
Хорош анархист, который не бомбы бросал, а руками своими на хлеб зарабатывал, хоть и был князь. Окупована Керч прощається із загиблими в політехнічному коледжі - Цензор.НЕТ 7928
"Князь Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (9 декабря 1842, Москва - 8 февраля 1921, Дмитров) - русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Из рода Кропоткиных."
(Википедия)

Нестор Махно, к слову, тоже был анархист:
"хрен уйдешь" - "хрен догонишь"(С) Окупована Керч прощається із загиблими в політехнічному коледжі - Цензор.НЕТ 7928
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молодой попец несёт палку похожую на путина, где взял ?
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ховають у Керчі на площаді чЛеніна, щастя чЛенін не несе бо досі мумія не похована та жертви збирає.
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не даром летом Керчь накрывалась красной звездой победобессия.
в сми были фото и видео упавшей от бури звезды.
когда главная площадь накрылась красной звездой.

знамение как и венок януковича, и падающие солдаты при порошенко.
НЕБО оно предупреждает.
но не все к нему прислушиваются.
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Опять из той же серии - гробы закрыты . А в них вообще кто то есть ?
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Мне делать больше не чего , я без раскопок уверен что там пусто , партизанить можно логически . Аморальная постановка от рашистов
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на это военное шоу страшно смотреть, сколько ещё людей умрёт ради рейтинга хуйла, знает только хуйло, которое вчера заявило, шо мы мученики жертвы и сразу попадем в рай.
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"И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди". Только для них он уже позади, к сожалению. Плешивая кгб-ня продолжает жить по принципу "бабы ишшо нарожають". Главное, сплотить хоть на месячишко разболтавшихся.
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Смотрел прямую трянсляцыю на ютубе... читал чат...
Vita Kryuchkova​ ИХ было 5-ро..

JBL Bass​ ДВОЕ их было

Vita Kryuchkova ​нет

Vita Kryuchkova ​к нам приходила вчера полиция на работу, и показывали фотографии 4х парней, и сказала что они росызкиваютс по этому делу.

Vita Kryuchkova ​просто не хотят паники

Валерия Гринёва​ Вита а ты там училась?

Vita Kryuchkova​ да

Anastasiy исмаилова​ вита .значит пострадавшие уже составили фоторобот .и их ищут .

Vita Kryuchkova​ я в тот день не пошла на учебу
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Что за Мордор ? Даже похороны трагически погибших детей проходят в оцеплении ,под присмотром военных и ФСБ , скорбящие все шагают под линеечку друг за другом , ещё и возле памятника душегуба Ленина .Это же молодые ребята все , где их близкие и друзья , что это за бабушки с ракетами???
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Царство небесное погибшим, соболезнование родным.
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Как 18 - летний пацан мог в одиночку спланировать такое громкое убийство? Откуда у этого 18-летнего пацана разрешение на оружие, калаш и гранаты? Что за бредовщина? И главное, верят. Верят во всё, что скажет гбшная пропаганда
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колледж вроде политехнический, а хоронят погибших как военных...
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Бутусов, и морводораторы сайта, вы чего раскольников показуете ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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