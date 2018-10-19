 Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР". ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что из шести человек, учавствовавших в грабеже, четверо являются жителями оккупированного Луганска.
Также приводим историю самого грабежа.
Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что из шести человек, учавствовавших в грабеже, четверо являются жителями оккупированного Луганска.
Также приводим историю самого грабежа.
це вата, виплекана росією.
Інакше де вони тої дурні понабирались ?
До того ж ви намагалися через укр. політиків впливати на внутрішнє середовище нашої держави, щоби деякі регіони були ментально російськими.
так там одна банда и есть, как их там различать
прям путанница какая
готовит прорашизма дух.....
можливо це нащадки завезеної після Голодомору кацапні.
Це ж для вашої рашкі херої..
Вас не дивує, що пан Волкер спеціальний повноважний представник штатів по Україні, якого призначили вирішити питання "конфлікту", апелює завжди не до терористів, а до моцкви і путіна.
Бо росія це і є сторона конфлікту, а точніше агресор.
Кого ви намагаєтесь дурити ?
Теж мені тактика.. Ви боягузи і брехуни. Це і все що можна сказати по ситуації.
Євгеній ! позривати шеврони це не означає позбутися від відповідальності за свої злочини.
Скажіть, чому вони зривали і топтали наші прапори, спилювали тризуби ?
Натомість замінювали наші державні символи на триколори та орлів ?
Це спланована російська агресія. А місцеві які воюють на вашому боці то запроданці, зрадники і просто шелупонь, якій ваша раша пообіцяла гроші і можливість піднятись із грязі.
Це росіянин Євгеній.
звісно ваті це не подобалось.
Не хвилюйтесь за нас так, Євгеній.. краще думайте про роботу та родину.
А ми вже якось без вас.. Гаразд ?