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Все про:боевик (16382) Луганск (2967) ограбление (1160)

 Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР". ФОТО

В оккупированном Россией Луганске произошло вооруженное ограбление. Все его участники оказались наемниками террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что из шести человек, учавствовавших в грабеже, четверо являются жителями оккупированного Луганска.

Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались ополченцами ЛНР 01

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Также приводим историю самого грабежа.

Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались ополченцами ЛНР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3092227
 
   
 Топ комментарии
 
сепарская банда 'Черная Вошка'Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР" - Цензор.НЕТ 2013
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Руский мир! Скрепы! Гундяевский сатанат! ))
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Отличаются неслыханной дерзостью своей-непуганые ишшо На Подвалах -самі там звикли всіх лякати.. Банда в окупованому Луганську скоїла збройне пограбування: всі учасники виявилися "ополченцями ЛНР" - Цензор.НЕТ 5899
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Ксения. Даже если верить этому списку, россиянин только один из шести! Остальные пять украинцы! Они стали наркоманами-преступниками после 2014-го года? Или до?
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ну які вони українці ?
це вата, виплекана росією.
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Ну конечно! И 1991,1997-го и 1998-го годов рождения! Их воспитывала и кормила конечно же Россия!
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Телебаченням виховувала росія.
Інакше де вони тої дурні понабирались ?
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Неправда. У вас постійно обговорювалось українське питання.
До того ж ви намагалися через укр. політиків впливати на внутрішнє середовище нашої держави, щоби деякі регіони були ментально російськими.
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Карл в дЫре люди ну очень быстро меняются....просто мутируют. будет голод будт человечену жрать
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вы в зоне беспредела Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР" - Цензор.НЕТ 1114 Банда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР" - Цензор.НЕТ 1114 дебилы бля)))))) рэспублика бля)))
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Банда в оккупированном Луганске совершила....

так там одна банда и есть, как их там различать

прям путанница какая
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банда поймала банду. весело там у них.
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А в 14 році лоханці раділи таким защітнічкам від хунти.

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О сколько им открытий мутных
готовит прорашизма дух.....
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банду поймали. наверное, наградят.
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Для начала - нет такой национальности, как "русские". Это придуманное название. Есть московиты. Которым дали название - кацапы. От тюркского кацап - живодёр. Думаете их так просто назвали? Они всегда были, есть и будут такими.
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Удивительно конечно, но из прилагаемого списка только один московит, как Вы его называете! Остальные - украинцы!
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українці не будуть воювати проти власної держави.
можливо це нащадки завезеної після Голодомору кацапні.
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Ксения. Я даже не сомневаюсь в том, что Вы будете утверждать, что ВСУ воюют на Донбассе исключительно с ВС РФ и завезенными кацапами после Голодомора! Других на Юго-Востоке Украины украинцев просто НЕТ!
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Чому ж немає.. Я вам назвала категорію воюючих за дамбас.
Це ж для вашої рашкі херої..
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Євгеній,Ви самі нещодавно визнали що це не так. Банда в окупованому Луганську скоїла збройне пограбування: всі учасники виявилися "ополченцями ЛНР" - Цензор.НЕТ 4599
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Про що ви говорите...
Вас не дивує, що пан Волкер спеціальний повноважний представник штатів по Україні, якого призначили вирішити питання "конфлікту", апелює завжди не до терористів, а до моцкви і путіна.
Бо росія це і є сторона конфлікту, а точніше агресор.
Кого ви намагаєтесь дурити ?
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Бо ви позривали шеврони і позамальовували знаки.
Теж мені тактика.. Ви боягузи і брехуни. Це і все що можна сказати по ситуації.
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Сорвали шевроны это понятно. Где пленные действующие российские военнослужащие? Рядовые? Офицеры? За четыре года войны! Где? Александров с Ерофеевым? Не убедительно мало! И Вы прекрасно это понимаете! Историю про Порошенко и шесть российских паспортов можете не рассказывать! Ну Серьезно!
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вам запрещен вход в поисковик гугл? Если вопрос интересен - найдете фамилии погибших. Даже памятник им поставили в Ростове на Дону.
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Чучело, не пизди. Никто не говорит о тех маргиналах и мародерах, которых в раиссе как собак не резанных. Речь идет именно о ВОЕННОСЛУЖАЩИХ раиськой армии. Ты, дятел, видать, никогда не служил в армии, поэтому не имеешь понятия о том, как все там внутри устроено. Оставим причину - плоскостопие, умственно отсталый или просто педераст. Это не имеет значения. Военнослужащий всегда остается военнослужащим, подчиняющимся только ПРИКАЗУ. И если он взят в плен в Украине, то он находится там по ПРИКАЗУ, отданному вышестоящим командиром. Нет смысла тебе, дебилу, озвучивать список военнослужащих армии Раисси, взятых в плен воинами ВСУ. Просто подумай, сколько тех, кто не сдался в плен, поехали домой в деревянных бушлатах или были закопаны как бомжи в придорожных канавах. У нас ведь пацаны не железные - нажал на курок - и "ихтамнет". Тебе, дебил конченный, доказывать что-то никто не будет, в этом нет смысла, потому, что ты- конченный раиський тролль - педераст. А с педерастами даже за один стол не садятся, на одном поле срать не садятся. Главное, чтобы ты запомнил - когда будет гражданская война в Раиссе, не беги беженцем в Украину. Мы тебя не пустим, даже если ты пообещаешь отсосать у всей погранзаставы. Пацаны побрезгуют.
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Страстный монолог! Но это пока только слова. В очередной раз! Приказ, бомжи закопанные в канавах, деревянные ящики сотнями! Список пленных есть? Свежий! Фамилии, звания, кто, где и когда задержан и при каких обстоятельствах? Когда был последний обмен? Больше года назад? Ни одного действующего военнослужащего ВС РФ с украинской стороны обменено не было! Есть данные это опровергающие - предоставьте! И я тысячу раз извинюсь!
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псковскіє дєсантнікі от нєчєго дєлать там заблужілісь..
Євгеній ! позривати шеврони це не означає позбутися від відповідальності за свої злочини.
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Предков этих "украинцев" завозили из московии в Донбасс, в пустые хаты, хозяева которых умерли от голодомора, а по-сути - геноцида украинской нации.
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Ниоткуда. Украинцы там жили веками.
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И еще. Если можно, объясните термин "воевать против своего Государства"! Что Вы в него вкладываете? Существующее устройство Власти? Действующего Президента? Депутатов РАДы? Против кого или чего не должны воевать истинные украинцы?
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Проти агресора, звісно.. якою є ваша країна.
Скажіть, чому вони зривали і топтали наші прапори, спилювали тризуби ?
Натомість замінювали наші державні символи на триколори та орлів ?
Це спланована російська агресія. А місцеві які воюють на вашому боці то запроданці, зрадники і просто шелупонь, якій ваша раша пообіцяла гроші і можливість піднятись із грязі.
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Я його давно знаю. Банда в окупованому Луганську скоїла збройне пограбування: всі учасники виявилися "ополченцями ЛНР" - Цензор.НЕТ 4655
Це росіянин Євгеній.
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декомунізація це прихована дерашизація
звісно ваті це не подобалось.
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Якщо їм більше до впродоби сусідня держава, то нехай би собі їхали туди, або приймали правила що панують в нас.
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Правила - как правило, устанавливает меньшинство, чтобы управлять большинством! У вас и так уже все разъехались, а Вы еще предлагаете? Ксения! некому шоколадки Рошен покупать будет? В Крыму их есть запрещают. Говорят просроченные, на самом деле продавцы говорят "свежак". Два-три раза в неделю завоз!
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Виходить в Криму не пішли ваші вротфронт...
Не хвилюйтесь за нас так, Євгеній.. краще думайте про роботу та родину.
А ми вже якось без вас.. Гаразд ?
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Не путайте Крым и Донбасс! Это совершенно две разные истории! Если бы на Донбассе стоял контингент сопоставимый с силами Черноморского Флота России в Севастополе, все бы было по другому! Плюс, я никогда не отрицал, что в Крыму было значительное усиление группировки войск РФ! Еще раз повторю! Это совершенно две разные истории!
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Якби на Донбасі не було спільного кордону з рашкою, то історія дійсно пішла би іншим шляхом..
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Главная отличительная черта пидорашенских троллей - они не отвечают на конкретные вопросы, зато в конце любого коммента обязательно идиотский вопрос. тем самым он ставит Вас в положение оправдывающегося и объясняющего, тупо зарабатывая деньги. не ведитесь на этих дебилов, с ними вести дискуссию то же самое, что пытаться что=то объяснить крысе, живущей в подвале Вашего дома.
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Если я не успеваю ответить на какой-то вопрос, то исключительно по причине путешествия в спам! Уточните пожалуйста. На какой вопрос я не ответил?
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Отличительные признаки "ополченцев" нак называемых лднр - это гнилые зубы, феня и тюремные татуировки.
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Остановитесь! Лучшие сыны даунбасса самотвержено очищают "народную республику"от западной скверны. Деньги выдумали сатанисты для искушения правильнославных ,и труд хероев будет принят вождем с одобрением. Объединим же совместные усилия и продолжим святое дело! (Чем больше лохов почистим,тем лучше будут жить наши родичи.)
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Мне вот интересно , ну вот хорошо сепарня поймала своих разбойников и дала всем по 25 лет . Завтра мы возвращаем эти территории себе , решение их судов мы естественно не признаем и что нам тогда в этом случае делать . Их надо либо отпускать как незаконно лишенных воли не понятными людьми , либо проводить свое следствие и выносить свой приговор , но таких дел могут быть десятки тысяч и это не один год займет . А если потерпевший к тому времени умрет по естественным причинам , тогда вообще весело будет.
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не может такого буті! хіба можуть православні кацапські братушкі абіжать адіннарот-данецко-луханска? єта точна правій бандєраській сєктар!
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А если бы 50 летнего луганчанина не ограбили бандосы, то его могли бы ограбить солдаты НАТО.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда в оккупированном Луганске совершила вооруженное ограбление: все участники оказались "ополченцами ЛНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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