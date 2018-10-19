EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  2001  8
Все про:Азовское море (261) Госпогранслужба (3014) корабль (1025)

 Корабль морской охраны "Донбасс" привлекли к кампании на Азове после ремонта, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что восстановлением "охранника" морских границ занимался Азовский судоремонтный завод.

"Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных, балластных цистерн и тому подобное.

В течение ремонтных работ экипаж корабля бок о бок упорно работал вместе с рабочими судостроительного завода, обеспечивал живучесть корабля", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

Корабль морской охраны Донбасс привлекли к кампании на Азове после ремонта, - Госпогранслужба 01

Сообщается также, что после спуска корабля на воду, проводятся ходовые испытания. 

Корабль морской охраны Донбасс привлекли к кампании на Азове после ремонта, - Госпогранслужба 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/p3092221
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Англійці в 2-гу світову використовували такий камуфляж на своїх кораблях-доказано його ефективнісь,маскує та розмиває обриси дуже добре.
 показать весь комментарий
 
 
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/ohranu-morskih-granic-ukrainy-na-zaporozhe-usilyat-voennye-korabli-doneckoy-oblasti.html
Раньше выглядел нормально.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКорабль морской охраны "Донбасс" привлекли к кампании на Азове после ремонта, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх