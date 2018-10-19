 Корабль морской охраны "Донбасс" привлекли к кампании на Азове после ремонта, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что восстановлением "охранника" морских границ занимался Азовский судоремонтный завод.

"Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных, балластных цистерн и тому подобное.

В течение ремонтных работ экипаж корабля бок о бок упорно работал вместе с рабочими судостроительного завода, обеспечивал живучесть корабля", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

Сообщается также, что после спуска корабля на воду, проводятся ходовые испытания.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.