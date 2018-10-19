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 Сын арестованного "вице-премьера" Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами не захотели, - Казанский. ФОТО

Сын арестованного "вице-премьера" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии, в Лугано.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, сын арестованного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии, в Лугано. Несколько лет назад получили вид на жительство, чем тут же похвастались в соцсетях. А "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами почему-то не захотели. Странно... Невестка Нахлупина - Елена, тоже не из простой семьи. Ее девичья фамилия - Рыженкова. Она сестра Юрия Рыженкова, гендиректора "Метинвеста". И дочь Александра Рыженкова, бывшего партнера олигарха Нусенкиса ("Донецксталь). Это уже классическая мафиозная история - кланы переплетаются друг с другом семейными узами и налаживают кровные связи", - рассказал журналист.

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Сын арестованного вице-премьера Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: возвращаться в родную гавань с другими крымчанами не захотели, - Казанский 01
Сын арестованного вице-премьера Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: возвращаться в родную гавань с другими крымчанами не захотели, - Казанский 02
Сын арестованного вице-премьера Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: возвращаться в родную гавань с другими крымчанами не захотели, - Казанский 03

Нахлупина задержали 17 октября в Москве. По словам источников "Новой", уголовное дело против оккупационного "чиновника" связано с коррупцией при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительстве дорог и незаконных подключениях объектов на Южном берегу Крыма к коммуникациям.

Виталий Нахлупин после оккупации Крыма Россией в 2014 году был председателем комитета при псевдо-парламенте "республики" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, а в январе 2016 года был назначен "заместителем председателя правительства" Крыма.

Прокуратура АРК собирается требовать экстрадиции Нахлупина. Его обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры АРК, при его непосредственном участии была незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Источник: https://censor.net.ua/p3092197
 
   
 Топ комментарии
 
Зайвий доказ того що Крим здали мокшам данєцкіє урки, а дітей своїх відправили до геїв. До речі, вони там теж казатимуть що геноцидять їхню рускаязичную чєлюсть?
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Как мило евросоюз раздает всяким упырям свои паспорта, а говорят еще проверяют...
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а че так ? там такие заповедные места . например в Армянске . природа . воздух . опять же люди свои а не какие то гейропейцы Сын арестованного "вице-премьера" Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами не захотели, - Казанский - Цензор.НЕТ 7933

ПыСы . гы гы Лугано Сын арестованного "вице-премьера" Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами не захотели, - Казанский - Цензор.НЕТ 1331 а я все думаю откуда этот новоросский бред про угольную Швейцарию
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Как мило евросоюз раздает всяким упырям свои паспорта, а говорят еще проверяют...
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Ну вот сами портянычи и должны быть ответственны за свою власть, чтобы та случайно им на голову не сбросила ядерную бомбу. Пусть обмозговывают.
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Зайвий доказ того що Крим здали мокшам данєцкіє урки, а дітей своїх відправили до геїв. До речі, вони там теж казатимуть що геноцидять їхню рускаязичную чєлюсть?
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А сколько детей пока не арестованных Депутатов и олигархов живут за границей и не собираются возвращаться в Украину?
Есть еще и такие, которые получили иностранное гражданство, но пока воруют в Украине?
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Шо они тащатся от Швейцарии? У меня знакомая ( гражданка Швейцарии) переехала в Братиславу. Говорит , что из детского садика дети иногда с педикулезом приходили . Такая вот обыкновенная Швейцария - только цены на чашечку кофе гораздо выше
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Там просто "камни с неба" качественнее...
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КАцапский пидарастизм,падлючесть,конченность во всей красе
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А Евросоюзу похер кому давать виды на жительство,там смотрят на сберкнижку.
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может они к своим... к геям поехали???
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Скрепы только для вато-быдла , а вато-элита в Мордоре жить не собирается , главное бабок срубить на вато-быдле пока оно держится и свалить к нормальным странам.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСын арестованного "вице-премьера" Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами не захотели, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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