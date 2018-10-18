 К редакции "Новой газеты" в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, "Новая газета" расценивает оба "подарка" как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова.
На венке была надпись "Денис Коротков - предатель Родины"; корзина с головой барана содержала записку "Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову" (орфография и пунктуация автора сохранены).
"Новая газета" утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в обнародовании личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.
"Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - сообщает издание.
"Новая газета" утверждает, что в интернете распространяются призывы к физической расправе над Коротковым, и редакция знает, кто за ними стоит (в тексте не уточняется, кто именно). "Новая газета" обратилась в полицию из-за угроз в адрес журналиста.
"Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность - и потому мы продолжаем свою работу; и - закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил", - пишет издание.
Денис Коротков известен своими материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны, через которую журналист получил личные данные погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.
Все эти материалы Коротков публиковал в петербургском издании "Фонтанка". Во время работы там в его в интернете также распространялись угрозы в его адрес. Летом 2018 года Коротков ушел из "Фонтанки" и позднее устроился в "Новую газету".
рамзан занят дележкой границы с Ингушетией, местностей богатых на нефть.
У цивилизованного мира они вызывают несколько иную ассоциацию:
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Слава Украине!Аминь рашастану!
6. В домах отчисленных студентов политехнического колледжа Керчи оккупанты проводят обыски "с целью найти причастных к массовому убийству" https://kerch.fm/2018/10/18/obyski-sredi-otchislennyh-studentov-kolledzha-kerchi-ischut-prichastnyh-k-ubijstvu.html7. Керченские мамы требуют изолировать их еще больше: "Мы собираем митинг. Будем требовать, чтобы наши школы были под охраной. Как нам жить? Мы Богом забытый город, жопа мира! Построили мост - всё, все рады и счастливы! Наш город никто не охраняет! Здесь беспредел!". Требуют установить везде рамки, чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Говорят, что до ужаса страшно жить. До оккупации о таком мы и не мечтали, и как-то жили без рамок. И всем известно, что рамки остановят любого террориста, ага. А еще лучше - сразу требовать заборы с колючей проволокой вдоль дорог, и под напряжением! Идиоты https://www.youtube.com/watch?v=3_UbfulpCQc 8. "В керченском Политехе забор стал препятствием не для стрелка Рослякова, а для убегавших от него студентов". Севастопольские пропагандоны опубликовали статью, в которой написали, что в россии, а теперь и в Крыму, всё является фейком. Прочтите! https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/roslyakov-ruzhe-razreshenie-kerch/
9. В школах Керчи сегодня многие ученики отсутствуют на занятиях, родители побоялись приводить детей в образовательные учреждения после теракта. Гоблин говорит, что все учебные заведения города взяты под охрану росгвардии https://ru.krymr.com/a/news-kerchane-boyatsz-vesti-detei-v-shkolu/29550475.html10. Когда в Крыму стали обносить заборами автостанции, мы эту тему обсуждали. Заборы в экстренном случае создадут заторы и препятствия во время эвакуации. Теракт в Керчи это уже подтвердил. Но там хоть пространство большое - есть куда бежать. А на автостанциях - это сафари по зайцам в клетке, но оккупантам это только и надо!11. Евпатория. После случившегося администрация нашей школы дала указания - никого из родителей в школу не пускать даже по документам, а детям срочно сделать пропуска. Теперь родители, оказывается, несут опасность для детей.
12. Севастополь. Рядом с домом находится школа. Раньше ходили туда всей семьёй на стадион гулять. Кидали фризби, футбол - детям радость. Ни оград, ни запретов не было. О террористах даже не думали. Теперь стоит забор и входить запрещено. Везде. А дети гибнут.
13. В евпаторийском детском садике "Журавлик" оккупанты заварили металлические ворота запасного выхода. Правильно, чтобы было больше жертв во время эвакуации в случае очередного ЧП https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052859408525324288 14. Яны-Капу (Красноперекопск). Одни ватники требуют, чтобы выставили полицейских в школах. Другие говорят, что вахтершам оккупанты сегодня выдали металлодетекторы, а родителей теперь в школу не пускают. Третьи считают, что надо правильно воспитывать детей. А детей у нас оккупанты воспитывают "правильно" - оружием и военными шабашами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052861911656787968 (фото-скрин). Напомню, войну постоянно воспевали и в колледже, где произошел теракт http://atr.ua/news/179182-avtomaty-i-voennaa-forma-kak-v-kercenskom-kolledze-otmecali-9-maa15. В Симферополь не пускают грузовой транспорт. На всех перекрёстках, под мостами, на рынках и в учебных заведениях стоят мусора. Короче, бесплатная акция: "русский мир".16. Только конченные кретины не способны осознать, что жили в Крыму 20 с лишним лет без терактов и стрельбы, пока не пришло рузке хйло.
17. Симферополь и окрестности вчера около полуночи снова содрогались от взрывов. У оккупантов проходили очередные военно-террористические учения. На фоне терактов в Керчи люди были особенно напуганы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052663322707783680 (скрин). Взрывы были слышны и в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/105285303240325529618. Жители Армянска, которые продолжают травиться кислотой https://twitter.com/KrimRt/status/1052893147448135683 (скрин), уже хорошо уловили суть оккупантов, которые всегда и во всем обвиняют Украину: "Ждём сообщения властей о том, что студент (студенты), причастные к происшествию в Керчи, имеют какое-то отношение к Украине. Вот прям вижу заявления о том, что во всем виновата Украина", "Согласен с автором полностью. Это же ппц. Каждый сможет с автоматом зайти в школу и застрелить. Но виновата Украина", "Константинов по телеку сказал, когда ему журналисты Россия-24 позвонили, что это все Украина сделала", "Уже", "Ага с калашем или чем там прошел границу. Наши пограничники и ФСБ только наркобарыг задерживать могут. А вот насчет того, что случилось, стоит задуматься всем. Сегодня Керчь, а завтра кто? Как-то стремно теперь отправлять своих детей. Без верхушки явно не прошло. Но нам этого никто не скажет. МЫ все фейковые дурачки". Напомню, Константинов вчера обвинил Украину в причастности к теракту в Керчи: "Ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", - заявил коллаборант https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105259636326585548919. Договор с дьяволом всегда оплачивается кровью.
P.S. Многие задавали вчера вопрос, как молодой парень мог собрать взрывные устройства и так ловко владеть оружием? Для оккупированного Крыма это уже не вопрос. Здесь созданы все условия, чтобы освоить военно-террористическое дело. Не так давно оккупанты открыли в Евпатории "Школу юного сапёра", в которой детей с 9 лет (!!!) обучают обращению с оружием, а также объясняют, как работать со взрывчатыми веществами и поясом смертника. ИГИЛ тихо курит в сторонке. В такие организации отдают своих детей родители с наглухо отбитыми мозгами. Добавьте сюда телевизор,