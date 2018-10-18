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 К редакции "Новой газеты" в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана. ФОТО

К зданию, где расположена редакция "Новой газеты", 18 октября подбросили корзину с отрезанной головой барана. Днем ранее к редакции принесли похоронный венок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, "Новая газета" расценивает оба "подарка" как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова.

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На венке была надпись "Денис Коротков - предатель Родины"; корзина с головой барана содержала записку "Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову" (орфография и пунктуация автора сохранены).

К редакции Новой газеты в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана 01
К редакции Новой газеты в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана 02

"Новая газета" утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в обнародовании личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

"Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - сообщает издание.

"Новая газета" утверждает, что в интернете распространяются призывы к физической расправе над Коротковым, и редакция знает, кто за ними стоит (в тексте не уточняется, кто именно). "Новая газета" обратилась в полицию из-за угроз в адрес журналиста.

"Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность - и потому мы продолжаем свою работу; и - закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил", - пишет издание.

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Денис Коротков известен своими материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны, через которую журналист получил личные данные погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.

Все эти материалы Коротков публиковал в петербургском издании "Фонтанка". Во время работы там в его в интернете также распространялись угрозы в его адрес. Летом 2018 года Коротков ушел из "Фонтанки" и позднее устроился в "Новую газету".

Источник: https://censor.net.ua/p3092125
 
 
 Топ комментарии
 
на крысме :1. Верховная Рада приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Речь идет о лицах, "имеющих гражданство государства-агрессора, либо действуют в интересах государства-агрессора". Дадут до 8 лет. Привет всем рашистам, посещающим оккупированные россией Крым и Донбасс https://ru.krymr.com/a/news-verhovnaya-rada-razreshyla-vvesti-ugolovnuu-otvetstvennost-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy/29550501.html2. Появилось видео из Керченского колледжа, в котором вчера был совершен теракт. Дети и преподаватели бегут по коридорам и лестничным клеткам среди трупов своих одногруппников, а позади - выстрелы https://twitter.com/_U_R_I_c/status/1052617637316972544 (видео). Количество убитых увеличилось до 23 человек https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/opublikovany-fotografii-pogibshih-v-kerchi/Убитым оказался и понаехавший в Крым из Челябинска подросток, которого крымнашистские родители притащили в оккупацию https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/chelyabinsk-kerch/. Очевидцы продолжают утверждать, что террористов было НЕСКОЛЬКО: "Стреляли с разных сторон". Дети говорят, что приходилось перелазить через заборы, чтобы спастись https://www.youtube.com/watch?v=UbbtlZx514g (видео). Еще один студент, который оказался в центре событий, также утверждает, что стрелков было двое: "Один открывал огонь по студентам, а второй заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу" https://inforesist.org/tragediya-v-kerchi-vyizhivshiy-student-rasskazal-o-dvuh-strelkah/4. Версии керчан разнятся: кто-то говорит, что стреляли несколько человек (двое или трое), кто-то - что была целая группа. Когда представитель оккупантов сообщил, что убивал всех один человек, люди стали кричать: "Зачем вы обманываете?!" https://kerch.fm/2018/10/17/kerchan-uverjajut-chto-ubijca-v-kolledzhe-byl-odin.html5. Из проверенных источников. Это был теракт! По всему Крыму объявлен план-перехват! Стрелявших было 4-5 человек, все в балаклавах и с автоматами! "Мальчик, расстрелявший своих сокурсников из-за якобы злых преподавателей!" - официальная версия для бабушек. Информация о том, что террористов было несколько, звучала вчера и в оккупационных "СМИ": "Из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Их было очень много" https://archive.fo/MF32c (заархивированная копия статьи). И посмотрите на развороченный взрывом колледж после теракта https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052928461541699584
6. В домах отчисленных студентов политехнического колледжа Керчи оккупанты проводят обыски "с целью найти причастных к массовому убийству" https://kerch.fm/2018/10/18/obyski-sredi-otchislennyh-studentov-kolledzha-kerchi-ischut-prichastnyh-k-ubijstvu.html7. Керченские мамы требуют изолировать их еще больше: "Мы собираем митинг. Будем требовать, чтобы наши школы были под охраной. Как нам жить? Мы Богом забытый город, жопа мира! Построили мост - всё, все рады и счастливы! Наш город никто не охраняет! Здесь беспредел!". Требуют установить везде рамки, чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Говорят, что до ужаса страшно жить. До оккупации о таком мы и не мечтали, и как-то жили без рамок. И всем известно, что рамки остановят любого террориста, ага. А еще лучше - сразу требовать заборы с колючей проволокой вдоль дорог, и под напряжением! Идиоты https://www.youtube.com/watch?v=3_UbfulpCQc 8. "В керченском Политехе забор стал препятствием не для стрелка Рослякова, а для убегавших от него студентов". Севастопольские пропагандоны опубликовали статью, в которой написали, что в россии, а теперь и в Крыму, всё является фейком. Прочтите! https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/roslyakov-ruzhe-razreshenie-kerch/
9. В школах Керчи сегодня многие ученики отсутствуют на занятиях, родители побоялись приводить детей в образовательные учреждения после теракта. Гоблин говорит, что все учебные заведения города взяты под охрану росгвардии https://ru.krymr.com/a/news-kerchane-boyatsz-vesti-detei-v-shkolu/29550475.html10. Когда в Крыму стали обносить заборами автостанции, мы эту тему обсуждали. Заборы в экстренном случае создадут заторы и препятствия во время эвакуации. Теракт в Керчи это уже подтвердил. Но там хоть пространство большое - есть куда бежать. А на автостанциях - это сафари по зайцам в клетке, но оккупантам это только и надо!11. Евпатория. После случившегося администрация нашей школы дала указания - никого из родителей в школу не пускать даже по документам, а детям срочно сделать пропуска. Теперь родители, оказывается, несут опасность для детей.
12. Севастополь. Рядом с домом находится школа. Раньше ходили туда всей семьёй на стадион гулять. Кидали фризби, футбол - детям радость. Ни оград, ни запретов не было. О террористах даже не думали. Теперь стоит забор и входить запрещено. Везде. А дети гибнут.
13. В евпаторийском детском садике "Журавлик" оккупанты заварили металлические ворота запасного выхода. Правильно, чтобы было больше жертв во время эвакуации в случае очередного ЧП https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052859408525324288 14. Яны-Капу (Красноперекопск). Одни ватники требуют, чтобы выставили полицейских в школах. Другие говорят, что вахтершам оккупанты сегодня выдали металлодетекторы, а родителей теперь в школу не пускают. Третьи считают, что надо правильно воспитывать детей. А детей у нас оккупанты воспитывают "правильно" - оружием и военными шабашами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052861911656787968 (фото-скрин). Напомню, войну постоянно воспевали и в колледже, где произошел теракт http://atr.ua/news/179182-avtomaty-i-voennaa-forma-kak-v-kercenskom-kolledze-otmecali-9-maa15. В Симферополь не пускают грузовой транспорт. На всех перекрёстках, под мостами, на рынках и в учебных заведениях стоят мусора. Короче, бесплатная акция: "русский мир".16. Только конченные кретины не способны осознать, что жили в Крыму 20 с лишним лет без терактов и стрельбы, пока не пришло рузке хйло.
17. Симферополь и окрестности вчера около полуночи снова содрогались от взрывов. У оккупантов проходили очередные военно-террористические учения. На фоне терактов в Керчи люди были особенно напуганы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052663322707783680 (скрин). Взрывы были слышны и в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/105285303240325529618. Жители Армянска, которые продолжают травиться кислотой https://twitter.com/KrimRt/status/1052893147448135683 (скрин), уже хорошо уловили суть оккупантов, которые всегда и во всем обвиняют Украину: "Ждём сообщения властей о том, что студент (студенты), причастные к происшествию в Керчи, имеют какое-то отношение к Украине. Вот прям вижу заявления о том, что во всем виновата Украина", "Согласен с автором полностью. Это же ппц. Каждый сможет с автоматом зайти в школу и застрелить. Но виновата Украина", "Константинов по телеку сказал, когда ему журналисты Россия-24 позвонили, что это все Украина сделала", "Уже", "Ага с калашем или чем там прошел границу. Наши пограничники и ФСБ только наркобарыг задерживать могут. А вот насчет того, что случилось, стоит задуматься всем. Сегодня Керчь, а завтра кто? Как-то стремно теперь отправлять своих детей. Без верхушки явно не прошло. Но нам этого никто не скажет. МЫ все фейковые дурачки". Напомню, Константинов вчера обвинил Украину в причастности к теракту в Керчи: "Ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", - заявил коллаборант https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105259636326585548919. Договор с дьяволом всегда оплачивается кровью.
P.S. Многие задавали вчера вопрос, как молодой парень мог собрать взрывные устройства и так ловко владеть оружием? Для оккупированного Крыма это уже не вопрос. Здесь созданы все условия, чтобы освоить военно-террористическое дело. Не так давно оккупанты открыли в Евпатории "Школу юного сапёра", в которой детей с 9 лет (!!!) обучают обращению с оружием, а также объясняют, как работать со взрывчатыми веществами и поясом смертника. ИГИЛ тихо курит в сторонке. В такие организации отдают своих детей родители с наглухо отбитыми мозгами. Добавьте сюда телевизор,
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Чему удивляться? Скоро в кацапстане основной религией будет ислам. С христианством не срослось.
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прививающий ненависть к окружающему миру, и получите поколение, готовое убивать все живое. Имбецилы называют это "патриотизмом". А чего удивляться, если даже нацист Алексей Мильчаков, который на видео отрезал головы сначала животным, а потом отправился убивать украинцев на Донбасс, фиксируя свои зверства на камеру, стал героем россии, частым гостем российских ток-шоу и обнимался с Аксёновым в Крыму? Кем бы ни был исполнитель теракта в Керчи, я знаю наверняка - прямо или косвенно, но курок нажал сотрудник ФСБ. Пока Крым оккупирован, а главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться. И никакие заборы не спасут! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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похоже, Рамзан со товарищи резвится...
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Чему удивляться? Скоро в кацапстане основной религией будет ислам. С христианством не срослось.
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Возможно. Но такой радикальный, как в кацапстане - вряд-ли...
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Это точно. Гораздо боле радикальный
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и поэтому ты кипу нацепил,да мокшанин? К редакции "Новой газеты" в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана - Цензор.НЕТ 1145
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если бы все мокшане так поступили в мире бы стало намного лучше
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Ти вважаєш, що можеш нав'язувати всім свою віру, бо твоя віра краще?
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Того, що кожен має право на свою віру і ви не суддя релігій.
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Для всех кацапов такое поведение типично. Но отрезанная голова цапа - это они о себе, потому что сами кацапы - как - цапы. Сами себе голову отрезали - хороший знак.
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это ФСБшники путятишны.
рамзан занят дележкой границы с Ингушетией, местностей богатых на нефть.
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зачем ему этот гемор? мацква подгонит если что
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ктож еще - русиш за баранов только горцы считают.

У цивилизованного мира они вызывают несколько иную ассоциацию:


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Баранам -баранячи голови ( все рівно немає мізків).
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Два дня неизвестные шлют угрозы в адрес журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Похожее происходило в 2016-м, когда он выпустил расследование связи ЧВК Вагнера и близкого друга путятишны - Евгения Пригожина (который владеет и ЧВК и троллями кремлеботами - "Агентство Интернет Исследований").
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Скорей бы они поделились на белых и красных....и перебились на радость всем здравым мира сего.И пусть бы китайцам кто подсказал, для ускорения данного процесса, пару вагоном спирта и калашей на запасные пути в Сибирь и ДВ поставить....
.
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Почему только на белых и красных...? В раше отбывают 190 народов .
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Бьют не по паспорту,а по морде....(с) .Давайте начнём сегодня в сортах говна разбираться.Кричали крымнаш,запихнули всем составом россия чужой торт в своё горлО,пусть вместе и давятся.А слава татарстанам процесс неизбежный.Там пусть сами и разбираются......
Слава Украине!Аминь рашастану!
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Бьют по паспорту . Ватный зоопарк изолируют .
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Да какой "Рамзан со товарищи..."? Оно ему надо? С какого перепугу он так начал заботиться о "русских свиньях" и их семьях? Ему главное - чтобы Кремль" вовремя "зелень слюнявил"... ФСБшники (или "ГРУшники"), "косят" под "гарачий васточный кров...".
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Потрясает цивилизованность подхода современных бандитов к выражению своего несогласия с позицией редакции.
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Ви ображаєте народ і саме тому взяли собі право визначати і давати їм такі характеристики. Тому ви це сказали.
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какой именно? я тут и мокшу обижал. а уж сов\ку досталось по самое не могу
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"Сенечке Тузику,псу вашему,пламенный привет"...(с)
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на крысме :1. Верховная Рада приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Речь идет о лицах, "имеющих гражданство государства-агрессора, либо действуют в интересах государства-агрессора". Дадут до 8 лет. Привет всем рашистам, посещающим оккупированные россией Крым и Донбасс https://ru.krymr.com/a/news-verhovnaya-rada-razreshyla-vvesti-ugolovnuu-otvetstvennost-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy/29550501.html2. Появилось видео из Керченского колледжа, в котором вчера был совершен теракт. Дети и преподаватели бегут по коридорам и лестничным клеткам среди трупов своих одногруппников, а позади - выстрелы https://twitter.com/_U_R_I_c/status/1052617637316972544 (видео). Количество убитых увеличилось до 23 человек https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/opublikovany-fotografii-pogibshih-v-kerchi/Убитым оказался и понаехавший в Крым из Челябинска подросток, которого крымнашистские родители притащили в оккупацию https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/chelyabinsk-kerch/. Очевидцы продолжают утверждать, что террористов было НЕСКОЛЬКО: "Стреляли с разных сторон". Дети говорят, что приходилось перелазить через заборы, чтобы спастись https://www.youtube.com/watch?v=UbbtlZx514g (видео). Еще один студент, который оказался в центре событий, также утверждает, что стрелков было двое: "Один открывал огонь по студентам, а второй заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу" https://inforesist.org/tragediya-v-kerchi-vyizhivshiy-student-rasskazal-o-dvuh-strelkah/4. Версии керчан разнятся: кто-то говорит, что стреляли несколько человек (двое или трое), кто-то - что была целая группа. Когда представитель оккупантов сообщил, что убивал всех один человек, люди стали кричать: "Зачем вы обманываете?!" https://kerch.fm/2018/10/17/kerchan-uverjajut-chto-ubijca-v-kolledzhe-byl-odin.html5. Из проверенных источников. Это был теракт! По всему Крыму объявлен план-перехват! Стрелявших было 4-5 человек, все в балаклавах и с автоматами! "Мальчик, расстрелявший своих сокурсников из-за якобы злых преподавателей!" - официальная версия для бабушек. Информация о том, что террористов было несколько, звучала вчера и в оккупационных "СМИ": "Из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Их было очень много" https://archive.fo/MF32c (заархивированная копия статьи). И посмотрите на развороченный взрывом колледж после теракта https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052928461541699584
6. В домах отчисленных студентов политехнического колледжа Керчи оккупанты проводят обыски "с целью найти причастных к массовому убийству" https://kerch.fm/2018/10/18/obyski-sredi-otchislennyh-studentov-kolledzha-kerchi-ischut-prichastnyh-k-ubijstvu.html7. Керченские мамы требуют изолировать их еще больше: "Мы собираем митинг. Будем требовать, чтобы наши школы были под охраной. Как нам жить? Мы Богом забытый город, жопа мира! Построили мост - всё, все рады и счастливы! Наш город никто не охраняет! Здесь беспредел!". Требуют установить везде рамки, чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Говорят, что до ужаса страшно жить. До оккупации о таком мы и не мечтали, и как-то жили без рамок. И всем известно, что рамки остановят любого террориста, ага. А еще лучше - сразу требовать заборы с колючей проволокой вдоль дорог, и под напряжением! Идиоты https://www.youtube.com/watch?v=3_UbfulpCQc 8. "В керченском Политехе забор стал препятствием не для стрелка Рослякова, а для убегавших от него студентов". Севастопольские пропагандоны опубликовали статью, в которой написали, что в россии, а теперь и в Крыму, всё является фейком. Прочтите! https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/roslyakov-ruzhe-razreshenie-kerch/
9. В школах Керчи сегодня многие ученики отсутствуют на занятиях, родители побоялись приводить детей в образовательные учреждения после теракта. Гоблин говорит, что все учебные заведения города взяты под охрану росгвардии https://ru.krymr.com/a/news-kerchane-boyatsz-vesti-detei-v-shkolu/29550475.html10. Когда в Крыму стали обносить заборами автостанции, мы эту тему обсуждали. Заборы в экстренном случае создадут заторы и препятствия во время эвакуации. Теракт в Керчи это уже подтвердил. Но там хоть пространство большое - есть куда бежать. А на автостанциях - это сафари по зайцам в клетке, но оккупантам это только и надо!11. Евпатория. После случившегося администрация нашей школы дала указания - никого из родителей в школу не пускать даже по документам, а детям срочно сделать пропуска. Теперь родители, оказывается, несут опасность для детей.
12. Севастополь. Рядом с домом находится школа. Раньше ходили туда всей семьёй на стадион гулять. Кидали фризби, футбол - детям радость. Ни оград, ни запретов не было. О террористах даже не думали. Теперь стоит забор и входить запрещено. Везде. А дети гибнут.
13. В евпаторийском детском садике "Журавлик" оккупанты заварили металлические ворота запасного выхода. Правильно, чтобы было больше жертв во время эвакуации в случае очередного ЧП https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052859408525324288 14. Яны-Капу (Красноперекопск). Одни ватники требуют, чтобы выставили полицейских в школах. Другие говорят, что вахтершам оккупанты сегодня выдали металлодетекторы, а родителей теперь в школу не пускают. Третьи считают, что надо правильно воспитывать детей. А детей у нас оккупанты воспитывают "правильно" - оружием и военными шабашами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052861911656787968 (фото-скрин). Напомню, войну постоянно воспевали и в колледже, где произошел теракт http://atr.ua/news/179182-avtomaty-i-voennaa-forma-kak-v-kercenskom-kolledze-otmecali-9-maa15. В Симферополь не пускают грузовой транспорт. На всех перекрёстках, под мостами, на рынках и в учебных заведениях стоят мусора. Короче, бесплатная акция: "русский мир".16. Только конченные кретины не способны осознать, что жили в Крыму 20 с лишним лет без терактов и стрельбы, пока не пришло рузке хйло.
17. Симферополь и окрестности вчера около полуночи снова содрогались от взрывов. У оккупантов проходили очередные военно-террористические учения. На фоне терактов в Керчи люди были особенно напуганы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052663322707783680 (скрин). Взрывы были слышны и в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/105285303240325529618. Жители Армянска, которые продолжают травиться кислотой https://twitter.com/KrimRt/status/1052893147448135683 (скрин), уже хорошо уловили суть оккупантов, которые всегда и во всем обвиняют Украину: "Ждём сообщения властей о том, что студент (студенты), причастные к происшествию в Керчи, имеют какое-то отношение к Украине. Вот прям вижу заявления о том, что во всем виновата Украина", "Согласен с автором полностью. Это же ппц. Каждый сможет с автоматом зайти в школу и застрелить. Но виновата Украина", "Константинов по телеку сказал, когда ему журналисты Россия-24 позвонили, что это все Украина сделала", "Уже", "Ага с калашем или чем там прошел границу. Наши пограничники и ФСБ только наркобарыг задерживать могут. А вот насчет того, что случилось, стоит задуматься всем. Сегодня Керчь, а завтра кто? Как-то стремно теперь отправлять своих детей. Без верхушки явно не прошло. Но нам этого никто не скажет. МЫ все фейковые дурачки". Напомню, Константинов вчера обвинил Украину в причастности к теракту в Керчи: "Ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", - заявил коллаборант https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105259636326585548919. Договор с дьяволом всегда оплачивается кровью.
P.S. Многие задавали вчера вопрос, как молодой парень мог собрать взрывные устройства и так ловко владеть оружием? Для оккупированного Крыма это уже не вопрос. Здесь созданы все условия, чтобы освоить военно-террористическое дело. Не так давно оккупанты открыли в Евпатории "Школу юного сапёра", в которой детей с 9 лет (!!!) обучают обращению с оружием, а также объясняют, как работать со взрывчатыми веществами и поясом смертника. ИГИЛ тихо курит в сторонке. В такие организации отдают своих детей родители с наглухо отбитыми мозгами. Добавьте сюда телевизор,
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прививающий ненависть к окружающему миру, и получите поколение, готовое убивать все живое. Имбецилы называют это "патриотизмом". А чего удивляться, если даже нацист Алексей Мильчаков, который на видео отрезал головы сначала животным, а потом отправился убивать украинцев на Донбасс, фиксируя свои зверства на камеру, стал героем россии, частым гостем российских ток-шоу и обнимался с Аксёновым в Крыму? Кем бы ни был исполнитель теракта в Керчи, я знаю наверняка - прямо или косвенно, но курок нажал сотрудник ФСБ. Пока Крым оккупирован, а главный террорист сидит в Кремле, теракты будут продолжаться. И никакие заборы не спасут! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Видать в какой-то статейке, обидели своего хазяина - немытого оцейбоба кадыркина.
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Это ошибка! Хотели подбросить голову Шайгу, но в темноте перепутали, слишком головы оказались похожими
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... недоумки...слабо,принести труну з тілом куйла під кремль...?
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Не то припёрли, вот что надо : баран , венок ... Акбар! гундяй не даст соврать :До редакції "Нової газети" в Москві принесли похоронний вінок і відрізану голову барана - Цензор.НЕТ 5354
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияК редакции "Новой газеты" в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана. ФОТО
 
 
 
 
 
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