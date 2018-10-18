 В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал". ФОТО

Об этом из собственных источников стало известно "Украинскому милитарному порталу", передает Цензор.НЕТ.
"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в материале УМП.
Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.
В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки, и 25 марта 2009-го в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42).
Фрегат USS Klakring (FFG-42) під час візиту у Севастополь
Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегат на верфях США, Испании, Австралии и Тайваня.
Сейчас кроме США фрегаты данного класса находятся на вооружении флотов: Турции - 8 единиц; Тайваня - 8 единиц; Австралии - 6 единиц; Испании - 6 единиц; Египта - 4 единицы; Польши - 2 единицы; Бахрейна - 1 фрегат; Пакистан - 1 фрегат.
Напомним, в конце сентября в США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island.
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Фрегаты типа «Перри» стали вторыми в ВМФ США серийными кораблями с газотурбинной силовой установкой. Серия из 51 корабля была построена в период с 1977 по 1989 год: еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Первые корабли имели длину корпуса 136 метров, но последующие были удлинены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения более крупных вертолетов. Благодаря оснащению дальнобойным ЗРК «Стандарт» и БИУС NTDS (Naval Tactical Data System), корабли считались вполне пригодными для участия не только в эскортных операциях, но и непосредственно в боевых столкновениях с противником.
Вполне приличный вариант, да еще и на газовых турбинах - имеем производство аналогов.
От президентов это никак не зависит, тем более траты на обслуживание и транспортировку берет на себя принимающая сторона.
В Штатах 4 таких фрегата на продажу, норм кораблики, с универсальной пусковой, для противолодочных ракет, ракет ПВО/ПРО и ПКР Гарпун... Чтоб было понятно, радиус ПВО ракеты до 160 км, эт вдвое более нашего С-300 и дальше флотских ПВО Снегерии даже на крейсерах УРО проектов Атлант и Орлан... Еще и многофункциональные тральщики будем закупать...