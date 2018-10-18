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 В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал". ФОТО

Руководство США направило через военного атташе посольства Соединенных Штатов Америки письмо в адрес Министерства обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины, в том числе для Военно-морских Сил ВС Украины.

Об этом из собственных источников стало известно "Украинскому милитарному порталу", передает Цензор.НЕТ.

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"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в материале УМП.

Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.

В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки, и 25 марта 2009-го в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42).

В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - Украинский милитарный портал 01
В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - Украинский милитарный портал 02
Фрегат USS Klakring (FFG-42) під час візиту у Севастополь

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегат на верфях США, Испании, Австралии и Тайваня.

Сейчас кроме США фрегаты данного класса находятся на вооружении флотов: Турции - 8 единиц; Тайваня - 8 единиц; Австралии - 6 единиц; Испании - 6 единиц; Египта - 4 единицы; Польши - 2 единицы; Бахрейна - 1 фрегат; Пакистан - 1 фрегат.

Напомним, в конце сентября в США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island.

Источник: https://censor.net.ua/p3092077
 
   
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только после выборов
иначе к новому году уже под панамским флагом плавать будут
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К новому году могут и в новороссийск наведаться с дружеским визитом
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Это потамушта, Порошенко агент хуйла, а Полторак разграбил армию.
Довели страну!
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Это патамушта США выгодно ослаблять рф любой ценой.
Или Вы думаете это бонус за уничтожение 80% боеприпасов страны ?
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Це є причина, чому нам це не запропонували ще чотири роки тому. А сьогодні шпигун досиджує останні місяці перед своїм довічним терміном з конфіскацією
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это потому что США помогает стране Украина и ее народу, а не министру обороны.
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У кацапоидов от таких "передач" крышу сорвет капитально))
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Ну, чем-то же они прикрывают свои рога?
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Охеренно!! Храни Бог Америку. Теперь главное чтоб всякие муженки-гелетеи не испортили дело....
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Такие вещи нужно если и передавать, то либо сразу в рф, либо со своим командованием.
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облезете. Елозьте на своих горшковых и кузнецовых.
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Вы и в Крыму так говорили, а потом радувались "пэремоге", что Вам из флота 1 буксир вернули.
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Ну вот, довыёживались кацапы на море...
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Только нужно сперва руководство страны сменить. Иначе будет с фрегатами как со складами.
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Ну все пипец! Теперь Воронежу точно не отвертеЦа...
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Если это правда, то Боже, храни Америку!
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Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» были разработаны исходя из требований ВМФ США на океанский эскортный корабль, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Предшествующие крупносерийные фрегаты типа «Нокс» имели только ЗРК самообороны ближнего радиуса действия и не могли выполнять задачу противовоздушной обороны океанских конвоев от атаки противокорабельных ракет или самолётов противника. Имеющиеся же эсминцы были слишком дорогими для обеспечения требуемого массового производства, и кроме того, не соответствовали требованиям к универсальности (старые модели эсминцев не имели вертолетной площадки, новые же «Спрюэнсы», помимо стоимости, не имели дальнобойной ПВО).
Фрегаты типа «Перри» стали вторыми в ВМФ США серийными кораблями с газотурбинной силовой установкой. Серия из 51 корабля была построена в период с 1977 по 1989 год: еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Первые корабли имели длину корпуса 136 метров, но последующие были удлинены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения более крупных вертолетов. Благодаря оснащению дальнобойным ЗРК «Стандарт» и БИУС NTDS (Naval Tactical Data System), корабли считались вполне пригодными для участия не только в эскортных операциях, но и непосредственно в боевых столкновениях с противником.
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я еще 5 лет назад писал в белый дом шоб ввели 6 флот у днепр и к хортице причалили..а они меня абамой заспамили..слава те хоспади дошло наконец то... В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал" - Цензор.НЕТ 5151
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По совковой классификации соответствуют БПК 2 ранга.
Вполне приличный вариант, да еще и на газовых турбинах - имеем производство аналогов.
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Надо выбирать Порошенка на второй срок, ни одному другому президенту американцы свои ненужные корабли прошлого века не отдадут.
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Все дадут, что по их меркам подлежит списанию и замене.
От президентов это никак не зависит, тем более траты на обслуживание и транспортировку берет на себя принимающая сторона.
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Умник , ты знаешь год постройки авианосца " Энтерпрайз " ? 1962. А он ещё в строю. Хватит здесь из себя экспердов корчить
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Корабли ЧФ Рашки ещё позапрошлого века, так-что эти - сгодятся...
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это только начало... как говорится-пробный шар!
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НА ненужные корабли прошлого века - ракета ПВО летит в 1,6 раза дальше чем на самом современном/боьшом снегерийском крейсере УРО Петруччо ВИликий...
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а зрадики пищали, что после гибели их летчика свернет Америка все программы, а таки НЕТ, ботоксные таварищи.
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А можно так: В качестве оказания военно-технической помощи ВСУ, США передадут Украине свой 2-й военно-морской флот, во временное пользование. Флот будет базироваться в г. Мариуполе.
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Всему свое время.....все зависит от поведения Пукина....
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Улыбнуло - Езенхауер в Азовском море, хотя разбор пролетов чудо моста, для прохода атомного суперкеера - безценно...
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Опікові відділення у заліссі вже не стравляються з напливом.
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Об этом обмолвился наш нач ВМФ, что после Айлендов будет более серьезное пополнение...
В Штатах 4 таких фрегата на продажу, норм кораблики, с универсальной пусковой, для противолодочных ракет, ракет ПВО/ПРО и ПКР Гарпун... Чтоб было понятно, радиус ПВО ракеты до 160 км, эт вдвое более нашего С-300 и дальше флотских ПВО Снегерии даже на крейсерах УРО проектов Атлант и Орлан... Еще и многофункциональные тральщики будем закупать...
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Зачем закупать - они же на шару отдают, как "излишнее военное имущество".
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платить придётся, за разконсервирование, за транспортировку, за обучение, за 2 Айленда например заплатили 10 лямов. Ну понятное дело, что заплатить придётся немного по сравнению с тем, сколько они реально стоят.
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Третья героическая оборона ватостополя будет. С тем же результатом - героическим затоплением кораблей и сдачей.
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та ладно!...есть уже вполне толковые нацисты!)))
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практически как фрегат Сагайдачный, только с ПКР Гарпун, хотя их вряд ли дадут, нужно "Нептун" до серийного выпуска доводить
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Сагайдачного слепили из СКР 3 ранга. Заменили баковый ракетный комплекс на орудие и добавили ангар для вертолета. Получился хороший погранец, но практически беззубый перед кораблями противника.
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Пусть хорошо посмотрят, что там у них завалялось излишнего. Нам згодится, а раша побесится.
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...нічогенький такий,як що задарма беріть двійку...
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То что передают такие корабли - класс ! Но когда будут потрошить наших коррупционеров....
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Семочко переобуть в капитана одного, а Гелетея другого, погрузить на них весь кагал включая раду и кабмин с ГПУ и её главой с супругой и отправить их разоккупировать Крым. У США пропонують передати ВМС України фрегати типу Oliver Hazard Perry, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 4168
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал". ФОТО
 
 
 
 
 
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