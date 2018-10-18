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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1452) налоговая милиция (1366) сигареты (547) ГФС (2837)

 Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области остановили незаконное производство табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что в ангарном помещении в одном из сел Ужгородского района функционирует подпольный цех по производству фальсифицированных сигарет.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты около 30 кг табака, 900 пачек поддельных сигарет без марок акцизного налога, другие ТМЦ, оборудование и фурнитуру для незаконного производства общей стоимостью 1,5 млн грн.

Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 01
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 02
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 03
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 04
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 05
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 06
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 07
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 08
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 09
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 10
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 11
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 12
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 13
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 14
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 15
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 16
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 17
Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье 18

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3092041
 
 
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Это правильно. Пусть йоббики живут строго по... заветам веницианской комиссии! Ам...п...здец! Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1506
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Между с. Ракошино и Мукачевом огромные плантации табака, прямо возле трассы Киев - Чоп. Вроде бы принадлежат фирмам известного на всю страну закарпатца. У того вроде бы и сигаретная фабрика небольшая имеется, чтобы можно было объяснять, зачем табак выращивать в таких объёмах.
Но, думаю, на самом деле большая часть сырья идёт на такие подпольные цеха, а дальше распространение по Украине, но само больше - контрабандой в Центральную и Восточную Европу, где на курево совсем другие цены.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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