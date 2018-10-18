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Все про:Калининград (57) Россия (70775) ядерное оружие (568)

 Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия модернизировала военные бункеры, в частности бункер с ядерным оружием, расположенные в Калининградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

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"Спутниковые снимки и анализ от частной компании спутниковых коммуникаций ImageSat International подтверждают, что большая модернизация проводится по меньшей мере в четырех местах по всему региону", - говорится в сообщении.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 01

Как отмечается, на снимках спутника, сделанных с 19 июля по 1 октября, видно, что на этих объектах ведется масштабная модернизация.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 02

Фотографии также свидетельствуют о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском, вторым по величине в России портом Балтийского моря. Эти конструкции окружают старые бункеры. Изображение от 18 июля показывает бункеры на стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.

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На снимках видно, что на небольшом расстоянии к северу от Калининграда осуществляется модернизация на Чкаловской авиабазе, включая строительство новой железной дороги и системы "слепой" посадки, которая позволила бы приземляться в ненастную погоду.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 03

Кроме того, на снимках также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты "Искандер", сообщает телеканал.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 04

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Российская сторона публикацию телеканала пока не прокомментировала.

Источник: https://censor.net.ua/p3092040
 
   
 Топ комментарии
 
и назначить нач.штабом перца типа Муженко....
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За неимением Воронежа в Калининградской области следует поднапрячься Воробьёво. Но такое впечатление, что там ядерная война уже закончилась:
Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области - Цензор.НЕТ 530
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Могилы себе уже роют, "братские" Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области - Цензор.НЕТ 5973
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А могли бы тоже просто в лесу сложить и колючкой обнести.
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и назначить нач.штабом перца типа Муженко....
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Так там тільки об'єкти, а ядерної зброї немає. Це така спецоперація по залякуванню ЄС. Реальна ядерна війна почнеться на україно-російському фронті і почнеться вона не Іскандерами і ядерними снарядами та ракетами малої потужності, якими російські війська будуть намагатись зупинити наступ ЗСУ! Тому готуватись до ядерної війни потрібно зовсім в іншому місці.
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йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе.....
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а денег в России нема пенсионный возраст подняли запасы пенсионеров во вкладах просрали санкции замещение и готовимся к войне.. и к чему там те бункеры вы вдумайтесь за 10 суток!!! построили из чего -говна (пардон) там если по технологии строится такого характера объект- то минимум года 3-4...
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Якщо якась йуля чухається, треба йди в шкірвендиспансер.
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Igor L Карты Таро - великая вещь... Да...? Раскиньте... еще на что нибудь. Что там о войне они скажут ... кто выиграет?
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Виграють поки що таракани в голові в Ігора Л. Причому рахунок розгромний.
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А тем временем мимо тянут 2 северный поток Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области - Цензор.НЕТ 7604
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За неимением Воронежа в Калининградской области следует поднапрячься Воробьёво. Но такое впечатление, что там ядерная война уже закончилась:

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Розглянув ближче, дане фото, схоже, що цей сарай будували німці ще до 1945 року, тому він витримав господарювання совка та кацапів
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рогаті бздливі, готуються виродки до війни....
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А как фрицы на это смотрят? Ведь это ихняя земля, а они даже в бронебойные снаряды Леопардов урановые элементы не ставят. Боятся атома ужасам...
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раися в Крыму орала что возвращает его к себе в родную гОвень.... а чего же Калининград не вернула???
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСнимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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