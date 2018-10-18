 Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.
"Спутниковые снимки и анализ от частной компании спутниковых коммуникаций ImageSat International подтверждают, что большая модернизация проводится по меньшей мере в четырех местах по всему региону", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на снимках спутника, сделанных с 19 июля по 1 октября, видно, что на этих объектах ведется масштабная модернизация.
Фотографии также свидетельствуют о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском, вторым по величине в России портом Балтийского моря. Эти конструкции окружают старые бункеры. Изображение от 18 июля показывает бункеры на стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.
На снимках видно, что на небольшом расстоянии к северу от Калининграда осуществляется модернизация на Чкаловской авиабазе, включая строительство новой железной дороги и системы "слепой" посадки, которая позволила бы приземляться в ненастную погоду.
Кроме того, на снимках также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты "Искандер", сообщает телеканал.
Российская сторона публикацию телеканала пока не прокомментировала.