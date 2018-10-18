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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8326) Ривненщина (604) столкновения (441) янтарь (475)

 Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине. ФОТО

В четверг, 18 октября, около семи часов утра в селе Кухотская Воля Заричненского района во время патрулирования в рамках противодействия незаконной добыче янтаря полицейским оказала сопротивление группа неизвестных в количестве примерно 200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

"Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет. По предварительной информации, во время столкновения работники полиции телесных повреждений не получили, оружие не применяли. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня. ФОТОрепортаж

Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине 01
Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине 02
Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские изъяли 25 кг янтаря на полмиллиона гривен на Ривненщине. ФОТО

Как отмечается, для координации действий, урегулирования конфликта и недопущения его повторения на место происшествия выехал заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Руслан Стрельбицкий.

Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Источник: https://censor.net.ua/p3092037
 
 
 Топ комментарии
 
Если вместо двух камазов с вооружёнными до зубов спецназовцами приезжает мусорило-начальничек - то тут, в принципе и так всё понятно.
Мусорня на чужую территорию забрела случайно, по зубам получила, приехал хозяин решать вопрос.
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А почему копатели так быкуют, потомучто знают что им за это ничего не будет. Розенблат дважды несудимый и СБУ из прикроет и отмажет за ежемесячную мзду
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Достатньо вигнати корумпованих ментів, прокрурорів та СБУшників, які кришують цей бордель і все нормалізується! Не буде кому продавати дозволи на копання бурштину! Проблема в тім що самі менти, прокурори та СБУшники і кришують цей видобуток!
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Достатньо вигнати корумпованих ментів, прокрурорів та СБУшників, які кришують цей бордель і все нормалізується! Не буде кому продавати дозволи на копання бурштину! Проблема в тім що самі менти, прокурори та СБУшники і кришують цей видобуток!
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йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе.....
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Це не "невідомі у балаклавах". Це - особиста гвардія Президента Порошенка! Порошенко-тітушки...
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После показательных растрелов появятся!
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на место происшествия выехал заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Руслан Стрельбицкий - местный Рэмбо чЬто ли ?
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Если вместо двух камазов с вооружёнными до зубов спецназовцами приезжает мусорило-начальничек - то тут, в принципе и так всё понятно.
Мусорня на чужую территорию забрела случайно, по зубам получила, приехал хозяин решать вопрос.
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местный смотрящий, дать втык мусорам, шоб не совались
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Да, Томос означает очень многое, как бы кацапы не пытались принизить его значение.
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- "Свобода, равенство и братство", а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
- Вы--дезертир трудового фронта! - Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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Це не поліція а поллюція , гнати таких копів тре з органів бо нах вони там потрібні якщо навить за себе не можуть постояти
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сильно ты постоишь против двух сотен с хорошей "крышей"
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Ніхто їм не заважав три сотні туди послати.
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Не думаю, что они туда сунулися боротся с копателями.
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Поедьте хоть в одно село, где порядочно моют бурштын и поймёте, что возле вас живут ещё адекватные люди
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А кто подаст в суд на разрушителей имущества, купленного за деньги налогоплательщиков?
Хоть один налогоплательщик подаст?
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А почему копатели так быкуют, потомучто знают что им за это ничего не будет. Розенблат дважды несудимый и СБУ из прикроет и отмажет за ежемесячную мзду
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Може,нарешті треба таки владу застосувати? Чи гроші не пахнуть?
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попробуй сунься туда, СБУ тебе быстро измену родине оформит.
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Вважаю. що поліція повинна захищати і себе, в рамках закону, і громадян. А хто полрушує закони --застосовувати і силу і вимогу закону. Бо бандю.ки розуміють тільки силу.
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ты хоть представляешь себе ту "крышу"? Ментов могут спокойно и закопать там.
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Я офигеваю от наглости людей с одной стороны и бессилия властей - с другой.
Дайте туда 2 полка Нацгвардии, окружите пару квадратных километров, выгребите из окрестных лесов всех мужиков старше 18 лет, которых там найдёте (в балаклавах или без) и отправьте их прямиком на фронт, под Донецк, Луганск и Мариуполь, на первую линию, выражаясь курортным жаргоном. А сзади заградотряд поставьте. Пусть там, уроды, свою крутость показывают против русских Градов и мономётов, а не 200 человек на 3 несчастных ментовских бобика . . . Если понадобится, ввести в районе чрезвычайное положение, шмон по всем сёлам.

Да что же это такое, в самом деле ??? Как у О`Генри : "А куда смотрит Президент ?"
Бляха-муха, чтобы какие-то уроды метелили полицию - где это видано и что это за государство такое импотентное ? Ладно, когда речь идёт о революции в общегосударственном масштабе, Майдане, сопротивлении незаконным действиям правоохранителей, которые защищают диктатора - это другое дело, тут мы все были за и в 2004, и в 2014. Но в данном случае полиция делает свою ежедневную работу, а какие-то уроды с крышей считают, что они могут делать что хотят и власти не вправе им указывать не превращать лес в лунный пейзаж и не гробить экологию.

Да не .... твою налево . . . !!! Спецназ туда и весь район мордой в пол положить, кроме женщин, детей и стариков, разумеется. А потом удивляются, почему у нас сепаратизм есть, а у русских нет. Потому что русские пресекают посылание властей нах.... Там, правда, другая крайность - рот откроешь и ты труп или калека. Это неприемлемо, ясное дело. Но так цинично игнорировать законы, причём нормальные законы, не людоедские же (получи разрешение, не угробь природу, заплати налог, официально трудоустрой людей) - надо что-то делать с этим, а то стране крышка будет. Или уже есть.
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Откуда такая бредовая идея, что власть там бессильная? Попробуй незаплатить за "крышу" и власть быстренько объяснит, что ты не прав.
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СМИ любят мусолить про "кротов", "рабов" , "алкашню" и т.д. которые работают на копанках так называемых "даунбасса" и "лугандонии", во всех красках рассказывая о никчемной жизни таких людей , которые в силу различных обстоятельств вынуждены там работать, чтобы прожить, и при этом местная власть и полиция крышует такой бизнес. А читатели при этом хлапают в ладоши и кричат "ату их, ату". Так и эти , назовем их "бурштымоями", "бурштынскими крысами ", "рабами бурштына" и т.д. также хотят жрать и пить, нормально содержать свои семьи и не платить дань всякой мрази, облаченной в погоны и наделенной властью. Чем отличаются "кроты" от "бурштымоев"? Только регионом проживания. И те и другие защищали и защищают свое право на труд, и будут защищать даже силовыми методами хлебное место, пока государство не предоставит им законную хорошо оплачиваемую работу. У них нет другого выхода
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Власти все это выгодно, нет никакого учета добычи, сколько раз эти копачи предлагали все сделать государственным, но князьки местного разлива против, а народ так защищаеться, потому что знает, что у "элиты" рыльце в пушку и рыпаться она не будет.
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И зачем нам 200000 ментов, когда толку от них ноль?
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как раз не ноль. Там всё очень даже организовано
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Так ты же первый потом будешь кричать, что "работяги на кусок хлеба зарабатывают"?
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Нужно вводить туда нацгвардию. Повязать всех. Кто окажет сопротивление стрелять на поражение.
Далее по местным селам и городам, двор за двором провести обыски, зачистку, кто причастен к добыче арестовывать.
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Вы настолько наивны, что думаете, что те мусора поехали туда порядок наводить? Какая национальная гвардия, ввшники чтоли? Там и без них хватает кому мзду брать и делится территорией никто не будет.
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Когда баскаки хана орды приехали по дань, народ не выдержал. А когда князь Олег поехал к древлянам второй раз по дань, древляне его на кол посадили.
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Я так понимаю, что намечается новый передел потоков. Ой не зря мусора сунулися не на свою территорию, а потом это попало в прессу. Я так понял, что будут менять "крышу", началися тёрки между высокопоставлеными силовиками за долю в "крышевании" янтарного бизнеса.
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ЗЫ: возможно отсюда и утечка о коррупции в СБУ. Видать мусора хотят у гбни отнять корову.
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ЗЫЗЫ: заметте, нет съёмок с нагрудной камеры, а так хотелося послушать разговоры.
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А где же ментовские броневики,которые они у англичан купили? Стоят на запасном пути до Майдана.
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В США открывают огонь при нападении на полицейского. А у нас доблестная ВР не знает как удержать свою популярность, которая и так ниже плинтуса.
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Во время инцидента ни один аваковский рюкзак не пострадал. А на остальное ему наср начхать с высокой колокольни.
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Взять одного другого, и они здадут остальных! Хотя я сомневаюсь, что их там не знают...
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Напад групи зловмисників. Застосували зброю? Чому ні? Час умовлянь закінчився.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОколо 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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