 Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.
"Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет. По предварительной информации, во время столкновения работники полиции телесных повреждений не получили, оружие не применяли. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало", - сказано в сообщении.
Как отмечается, для координации действий, урегулирования конфликта и недопущения его повторения на место происшествия выехал заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Руслан Стрельбицкий.
Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.
Мусорня на чужую территорию забрела случайно, по зубам получила, приехал хозяин решать вопрос.
- Вы--дезертир трудового фронта! - Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
Хоть один налогоплательщик подаст?
Дайте туда 2 полка Нацгвардии, окружите пару квадратных километров, выгребите из окрестных лесов всех мужиков старше 18 лет, которых там найдёте (в балаклавах или без) и отправьте их прямиком на фронт, под Донецк, Луганск и Мариуполь, на первую линию, выражаясь курортным жаргоном. А сзади заградотряд поставьте. Пусть там, уроды, свою крутость показывают против русских Градов и мономётов, а не 200 человек на 3 несчастных ментовских бобика . . . Если понадобится, ввести в районе чрезвычайное положение, шмон по всем сёлам.
Да что же это такое, в самом деле ??? Как у О`Генри : "А куда смотрит Президент ?"
Бляха-муха, чтобы какие-то уроды метелили полицию - где это видано и что это за государство такое импотентное ? Ладно, когда речь идёт о революции в общегосударственном масштабе, Майдане, сопротивлении незаконным действиям правоохранителей, которые защищают диктатора - это другое дело, тут мы все были за и в 2004, и в 2014. Но в данном случае полиция делает свою ежедневную работу, а какие-то уроды с крышей считают, что они могут делать что хотят и власти не вправе им указывать не превращать лес в лунный пейзаж и не гробить экологию.
Да не .... твою налево . . . !!! Спецназ туда и весь район мордой в пол положить, кроме женщин, детей и стариков, разумеется. А потом удивляются, почему у нас сепаратизм есть, а у русских нет. Потому что русские пресекают посылание властей нах.... Там, правда, другая крайность - рот откроешь и ты труп или калека. Это неприемлемо, ясное дело. Но так цинично игнорировать законы, причём нормальные законы, не людоедские же (получи разрешение, не угробь природу, заплати налог, официально трудоустрой людей) - надо что-то делать с этим, а то стране крышка будет. Или уже есть.
Далее по местным селам и городам, двор за двором провести обыски, зачистку, кто причастен к добыче арестовывать.
Или нет?
насрначхать с высокой колокольни.