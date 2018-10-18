 С воином 1-й ОТБр Андреем Бойко, погибшим в зоне ООС от пули вражеского снайпера, простятся завтра в Лубнах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 19 октября, в городе Лубны Полтавской области в 11.00, от дома по улице Авиаторская, 48 до кладбища по улице Гайдая состоится прощание с Андреем Юрьевичем Бойко, 1998 года рождения, солдатом, номером расчета минометного взвода минометной батареи 1-й отдельной танковой бригады, который погиб 16 октября около 22:00 от ранения в голову пулей снайпера наемников РФ в районе города Марьинка Донецкой области.

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Андрей Бойко родился 19.05.1998 года. Окончил Лубенскую общеобразовательную школу №3, учился в Лубенском финансово-экономическом колледже Полтавской государственной аграрной академии.

В феврале 2017 г. подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.