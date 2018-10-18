 Пересечение КПВВ "Новотроицкое" затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Во исполнение решения правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".
Сейчас идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан в КПВВ. Проводятся масштабные работы по асфальтированию большей части территории контрольного пункта. Также осуществляется проведение водопроводной системы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для ускорения контрольно-проверочных операций в условиях большого пассажиропотока на постоянной основе работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованного микроавтобуса "Фиат" для проверки паспортных документов.
"Гражданам обязательно следует обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, поскольку продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.
КПВВ "Новотроицкое", несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме", - сообщили в пресс-центре ООС.
В штабе ООС просят граждан учитывать информацию о временных осложнениях движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий.
а когда демаркацию границ с молодыми республиками от расеи проводить будут?..